Мост вместе с 12 автомобилями рухнул в глубокую реку (видео с дрона)

Ранее мы писали Перегруженный «Тонар» рухнул в реку вместе с мостом В Свердловской области обрушился мост через реку Ница, когда по нему проезжал самосвал «Тонар» с грузом щебня ... Читать далее

Мост на 25-м километре автомагистрали BR-319 в Карейро рухнул около 8 часов утра по местному времени. В этот момент на нем находилось по меньшей мере 12 автомобилей. Погибли три человека, двое мужчин и женщина, 14 получили ранения, сообщает g1.globo.com . Число жертв аварии может увеличиться, пока неизвестна судьба 15 человек.

На месте трагедии работают спасатели. Глубина реки достигает 20 метров. По словам водолазов, многие люди оказались в ловушке, зажатые в обломках своих автомобилей, и не смогли выбраться на поверхность. Сейчас спасатели тщательно обследуют дно. Они обнаружили микроавтобус, но сколько в нем окажется людей, пока сказать трудно.

Фото: скриншот youtube.com / Band Jornalismo

По словам очевидцев, с 26 сентября мост был признан аварийным и открыт только для движения легковых автомобилей, что вызвало недовольство дальнобойщиков. В среду утром водители оказались заблокированы на мосту грузовиками, которые пытались прорваться на переправу. Пока выясняли отношения, мост рухнул.

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