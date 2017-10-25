Мост встает на долгожданный ремонт
Предстоит восстановить несущую способность всех опор моста, обновить гидроизоляцию и устроить новое асфальтобетонное покрытие. Дорожный объект будут ремонтировать по частям: движение транспорта поочередно будет закрываться по одной из полос. Водителей предупредят о ведущихся на мосту работах специальными дорожными знаками.
Ремонт начнется до конца 2017 года и продлится до августа 2018-го. Согласно контракту, гарантия на выполненный капитальный ремонт объекта составит 8 лет.
Мост построили в 1983 году. Ежедневно по нему проходит 1,5 тыс. автомобилей, значительную часть которых составляют большегрузы. Трасса «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» соединяет региональную сеть дорог с федеральной автодорогой А-181 «Скандинавия». Интенсивность движения по ней составляет до 3,5 тыс. автомобилей в сутки.
Нынешним летом в Приозерском районе было отремонтировано 3 моста: 2 через Вуоксу и один через реку Волчья. Также был обновлен мост через реку Черная во Всеволожском районе Ленобласти.
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