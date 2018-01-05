5 января 2018, 10:14

Мост «Золотые Ворота» празднует день рождения

5 января 1933 года началось строительство подвесного моста над проливом «Золотые ворота». Переправа соединила Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито.
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Мост «Золотые Ворота» празднует день рождения

Строительство продолжалось около 4 лет. 27 мая 1937 года в 6 часов утра мост открыли сначала для пешеходов, а через 12 часов и для транспорта. С момента открытия и до 1964 года мост был самым большим висячим мостом в мире.

«Золотые ворота», ставшие национальной гордостью американцев, восхищают не только размерами: длина моста - больше 2,7 км с 1280 метровым подвесным пролетом, высота в середине пролета - 66 м, высота двух главных опор - 230 м, масса моста – 894 500 тонн.

За свою красоту мост получил много призов. Он один из самых узнаваемых в мире. Но, увы, мост «Золотые Ворота» имеет и печальную известность, прежде всего, как место самоубийств - он является одним из самых популярных у самоубийц мест в мире. Примерно каждые две недели кто-нибудь да совершает там суицид.

Кстати...

В Лиссабоне, как известно, функционирует мост им. 25 апреля, который схож с «американцем» по своей конструкции и цвету. Ничего удивительного в том нет – португальская переправа строилась той же компанией (American Bridge Company), которая сооружала «Золотые ворота». Кстати, оба моста расположены в сейсмоопасных зонах.

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Мост «Золотые Ворота» празднует день рождения
Строительство продолжалось около 4 лет. 27 мая 1937 года в 6 часов утра мост открыли сначала для пешеходов, а через 12 часов и для транспорта. С момента открытия и до 1964 года мост был самым большим висячим мостом в мире. «Золотые ворота», ставшие национальной гордостью американцев, восхищают не только размерами: длина моста - больше 2,7 км с 1280 метровым подвесным пролетом, высота в середине пролета - 66 м, высота двух главных опор - 230 м, масса моста – 894 500 тонн. За свою красоту мост получил много призов. Он один из самых узнаваемых в мире. Но, увы, мост «Золотые Ворота» имеет и печальную известность, прежде всего, как место самоубийств - он является одним из самых популярных у самоубийц мест в мире. Примерно каждые две недели кто-нибудь да совершает там суицид. Кстати...В Лиссабоне, как известно, функционирует мост им. 25 апреля, который схож с «американцем» по своей конструкции и цвету. Ничего удивительного в том нет – португальская переправа строилась той же компанией (American Bridge Company), которая сооружала «Золотые ворота». Кстати, оба моста расположены в сейсмоопасных зонах.
2018-01-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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