Мост «Золотые Ворота» празднует день рождения
Строительство продолжалось около 4 лет. 27 мая 1937 года в 6 часов утра мост открыли сначала для пешеходов, а через 12 часов и для транспорта. С момента открытия и до 1964 года мост был самым большим висячим мостом в мире.
«Золотые ворота», ставшие национальной гордостью американцев, восхищают не только размерами: длина моста - больше 2,7 км с 1280 метровым подвесным пролетом, высота в середине пролета - 66 м, высота двух главных опор - 230 м, масса моста – 894 500 тонн.
За свою красоту мост получил много призов. Он один из самых узнаваемых в мире. Но, увы, мост «Золотые Ворота» имеет и печальную известность, прежде всего, как место самоубийств - он является одним из самых популярных у самоубийц мест в мире. Примерно каждые две недели кто-нибудь да совершает там суицид.
Кстати...
В Лиссабоне, как известно, функционирует мост им. 25 апреля, который схож с «американцем» по своей конструкции и цвету. Ничего удивительного в том нет – португальская переправа строилась той же компанией (American Bridge Company), которая сооружала «Золотые ворота». Кстати, оба моста расположены в сейсмоопасных зонах.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное