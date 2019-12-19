Мостам в Киришах и Подпорожье – быть!
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По информации пресс-службы правительства 47-региона, строительство свирской переправы «продиктовано необходимостью соединения Подпорожья и снижения нагрузки на плотину Свирской ГЭС, по которой сейчас в настоящее время осуществляется основное движение транспорта».
По обоим адресам работы начнутся в 2020 году. Мостовой переход через Свирь планируется строить 6 лет, через Волхов на год меньше. Средства на проведение работ планируется выделять из областного дорожного фонда. Если получится достучаться до Министерства транспорта РФ, чтобы то выделило федеральные субсидии, переправы могут быть сданы в эксплуатацию быстрее.
Мост через Свирь будет двухполосным, длиной 727 метров. Согласно проекту, предусмотрено пости 2 км подъездных путей. Ширина проезжей части — 7,5 метра. Максимальная разрешенная скорость проезда по переправе - 120 км/ч.
Мост на подъезде к Киришам будет короче (437 метров), но шире (13 метров). На подходах к путепроводу между проезжей частью и тротуаром предусмотрена разделительная полоса, скорость движения составит 80 км/ч. Территориально он появится в непосредственной близости от ныне функционирующего «собрата».
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