Чем удивил масштабный фестиваль «Мото Драйв 2026»

10 июня 2026, 13:13
«Мото Драйв 2026» на «Игора Драйв»: новые форматы гонок и шоу для всей семьи
«Мото Драйв 2026» на «Игора Драйв»: новые форматы гонок и шоу для всей семьи
6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел масштабный фестиваль «Мото Драйв 2026». Организаторы удивили не только гонками, но и новыми форматами шоу, семейными активностями и уникальными соревнованиями. Почему это событие стало знаковым для всех, кто интересуется мотоспортом и семейным отдыхом - разбираемся в деталях.
Фестиваль «Мото Драйв 2026», прошедший на автодроме «Игора Драйв» в начале июня, стал одним из самых заметных событий для российских автолюбителей и поклонников мотоспорта. Мероприятие не только объединило поклонников скорости, но и предложило массу новых форматов развлечений, что особенно важно в условиях растущего интереса к семейному отдыху на свежем воздухе.
В первый день фестиваля, 6 июня, внимание зрителей было приковано к спринтерским заездам на шоссейно-кольцевой трассе. Здесь прошли этапы чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по мотогонкам, где в каждой гонке участвовали представители разных классов мотоциклов. Уже на следующий день, 7 июня, зрители наблюдали двухчасовую командную гонку на выносливость - формат, который редко встречается на подобных мероприятиях и требует от участников не только скорости, но и стратегического мышления.
Особое место в программе заняли соревнования по мотокроссу, которые прошли на трассе Ралли Мото Центра. Здесь стартовал первый этап Первенства России и четвертый этап чемпионата страны. Мотокросс традиционно считается самой массовой дисциплиной, объединяющей спортсменов всех возрастов, и в этот раз не стал исключением - на старте можно было увидеть как опытных гонщиков, так и совсем юных участников.
Не обошлось и без зрелищных состязаний по мотоджимхане - фигурному управлению мотоциклом. На площадке Центра Контраварийной Подготовки райдеры демонстрировали точность, баланс и умение управлять техникой на сложной трассе. В этом году к программе впервые добавили соревнования на моноколесах: в субботу прошли заезды на время и моноджимхана, а в воскресенье - гонка и параллельный слалом. Такой подход позволил привлечь новую аудиторию и расширить границы привычного мотоспорта.
В течение двух дней гостей ждали экстремальные шоу: выступления стант-райдеров, синхронные прыжки на квадроциклах, трюки через огненные кольца и уникальное обратное сальто на багги от команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова. Эти номера стали настоящей изюминкой фестиваля и вызвали бурю эмоций у зрителей.
Для любителей техники организаторы подготовили выставку редких автомобилей и мотоциклов разных эпох и стран от проекта «Автокультура». Экспозиция позволила наглядно проследить эволюцию инженерной мысли и дизайна, что особенно заинтересовало старшее поколение и коллекционеров.
Впервые зрители получили возможность стать не просто наблюдателями, а участниками событий. «Мотоквест» позволил отправиться в путешествие из центра Санкт-Петербурга на «Мото Драйв», а заезды на регулярность движения по трассе автодрома стали настоящим испытанием для тех, кто привык к размеренной езде.
Музыкальная программа поддерживала атмосферу праздника: кавер-группы, живой оркестр и DJ-сеты сменяли друг друга на сцене. Вечером субботы выступила инди-рок-группа «Сироткин», а в воскресенье хедлайнером стал рэпер Icegergert (Георгий Гергерт), зарядивший публику энергией и завершивший фестиваль ярким аккордом.
Организаторы не забыли и о самых маленьких гостях: для детей были устроены гонки на беговелах, мастер-классы и игры с аниматорами. Особое внимание привлекла мотопочта, где можно было отправить открытку с уникальным дизайном в любую точку страны - такую возможность поддержала «Почта России».
Фестиваль «Мото Драйв 2026» показал, что современные автоспортивные события могут быть интересны не только профессионалам, но и широкой аудитории. Важно отметить, что подобные мероприятия способствуют развитию культуры семейного отдыха и популяризации технических видов спорта в России. Следующее крупное событие на «Игора Драйв» - «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026», который пройдет 18 и 19 июля. По имеющимся данным, билеты уже доступны на сайте автодрома, а программа обещает быть не менее насыщенной и разнообразной.
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