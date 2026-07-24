Новая Moto Morini 3½ SPORT против японского консерватизма: стальная рама, TFT-экран и дух 70-х за разумные деньги

Moto Morini 3 ½ SPORT: возвращение легенды с современными технологиями и новым дизайном

Moto Morini 3 ½ SPORT спустя полвека вновь выходит на рынок, предлагая сочетание классического стиля и современных технических решений. Модель привлекает внимание не только историей, но и актуальными характеристиками, которые могут заинтересовать российских мотоэнтузиастов.

Moto Morini 3 ½ SPORT спустя полвека вновь выходит на рынок, предлагая сочетание классического стиля и современных технических решений. Модель привлекает внимание не только историей, но и актуальными характеристиками, которые могут заинтересовать российских мотоэнтузиастов.

Возвращение Moto Morini 3 ½ SPORT спустя пятнадцать лет стало событием для поклонников классических мотоциклов. Новая версия модели, впервые появившаяся в 1974 году, теперь сочетает в себе узнаваемый силуэт с современными техническими решениями, что делает ее актуальной для современного рынка.

В основе конструкции - стальная рама, обеспечивающая прочность и управляемость. Колесная база 1420 мм, высота по седлу - 798 мм. Передняя и задняя шины — 110/70 R17 и 150/60 R17 соответственно, что говорит о сбалансированном сцеплении и устойчивости на дороге. Габариты модели: длина 2100 мм, ширина 882 мм, высота 1224 мм, сухая масса - 155 кг.

Двигатель Moto Morini 3 ½ SPORT - это V-образный четырехтактный агрегат с обозначением 349,3 куб. см с максимальной мощностью 33 л.с. и крутящим моментом 30 Н·м при 6500 об/мин. Степень сжатия - 11,8:1, что позволяет сохранять динамичный разгон и уверенное поведение в городском потоке. Максимальная скорость достигает 150 км/ч, а топливный бак на 15,5 литра даёт достойную автономность.

В комплектации мотоцикла - один передний тормозной диск диаметром 300 мм и задний диск 255 мм, что обеспечивает эффективное торможение. Приборная панель выполнена в виде 3,6-дюймового TFT-дисплея, подвеска включает нерегулируемую переднюю вилку с ходом 130 мм и задний моноамортизатор с регулировкой наклона преднатяга.

Цена оформления комплектации начинается от 409 000 рублей, однако итоговая стоимость может увеличиваться за счет доставки и дополнительного оборудования.

Интерес к классическому и ретро-стилю мотоциклов в России стабильно высок, что подтверждается и вниманием к другим моделям на рынке. Например, растущий спрос на электротранспорт и необычные решения можно увидеть в обзоре городского электроскутера с харизматичным подходом , который также сочетает в себе традиции и современные технологии.

Судя по представленным характеристикам, Moto Morini 3 ½ SPORT может заинтересовать не только поклонников истории бренда, но и тех, кто ищет сбалансированный мотоцикл для города и трассы. Важно учитывать, что модель ориентирована на тех, кто ценит сочетание классики и современных идей, а также желает выделиться на дороге. В условиях российского рынка, где выбор мотоциклов с конкурентными смешанными характеристиками ограничен, появление Moto Morini 3 ½ SPORT выглядит как своевременный и интересный шаг.