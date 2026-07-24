Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июля 2026, 12:03

Moto Morini RUMBLE 350: особенности новой модели и детали для российского рынка

Moto Morini RUMBLE 350: особенности новой модели и детали для российского рынка

Moto Morini RUMBLE 350 в России: 33 л.с., стиль боббера и TFT-дисплей за 419 000 рублей

Moto Morini RUMBLE 350: особенности новой модели и детали для российского рынка

Moto Morini RUMBLE 350 выходит на российский рынок, предлагая сочетание классического боббер-дизайна и современных технологий. Модель выделяется не только внешним видом, но и техническими характеристиками, что делает ее интересной для ценителей индивидуального стиля.

Moto Morini RUMBLE 350 выходит на российский рынок, предлагая сочетание классического боббер-дизайна и современных технологий. Модель выделяется не только внешним видом, но и техническими характеристиками, что делает ее интересной для ценителей индивидуального стиля.

На российском рынке мотоциклов появляется заметная новинка — Moto Morini RUMBLE 350. Эта модель с самого начала предполагает сочетание минималистичного дизайна в духе начала XX века и современных технических решений. RUMBLE 350 ориентирован на тех, кто ценит индивидуальность и предпочитает уверенно чувствовать себя на дороге, не жертвуя комфортом и надёжностью.

Внешний вид RUMBLE 350 выдержан в стиле классических бобберов: лаконичные формы, мускулистые линии и винтажные элементы гармонично сочетаются с актуальными деталями. Цветовая гамма ограничена строгим оттенком Volcanic Black, что придаёт модели выразительный характер. Высота посадки составляет 740 мм, дорожный просвет — 170 мм, что делает мотоцикл удобным как для городских условий, так и для движения по трассе.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Мотоцикл оснащён V-образным четырёхтактным двигателем объёмом 349,3 куб. см, который выдает 33 л. с. Максимальная скорость достигает 150 км/ч, а топливный бак на 14,5 литра позволяет совершать длительные поездки без частых остановок. Сухой вес составляет 177 кг, рама изготовлена из стали, максимальная грузоподъёмность — 342 кг.

Важная особенность RUMBLE 350 — современная приборная панель с 3,6-дюймовым TFT-дисплеем, что редко встречается в этом классе. Передняя подвеска с ходом 110 мм и задняя маятниковая с двумя амортизаторами (ход 82 мм) обеспечивают комфорт даже на неидеальных дорогах. Тормозная система оснащена дисками Ø300 мм спереди и Ø255 мм сзади, что гарантирует уверенное торможение в любых условиях.

Цена на Moto Morini RUMBLE 350 составляет 419 000 рублей, однако она может меняться в зависимости от региона и комплектации. Важно обратить внимание, что на фото может быть изображено дополнительное оборудование, базовая версия отличается минимализмом. Как и в случае с другими новинками, комплектации и цвет могут отличаться от представленных на изображениях.

Для российского рынка важны такие параметры, как надёжность, простота обслуживания и доступность запчастей. Судя по представленным характеристикам, RUMBLE 350 может стать интересным выбором для тех, кто ищет баланс между классикой и современностью. Модель ориентирована на городские поездки и короткие путешествия, её стиль и технические решения делают её заметной на фоне конкурентов.

Интересно, что появление RUMBLE 350 на российском рынке совпадает с ростом интереса к индивидуальным и необычным мотоциклам. По мнению экспертов, такие модели способны привлечь внимание не только опытных байкеров, но и тех, кто ищет первый мотоцикл с характером производители автомобилей стали частью автокультур разных стран , а Moto Morini явно рассчитывает на эффект корреляции среди поклонников двухколесной техники.

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