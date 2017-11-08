Мотоцикл «Иж» проекта «Кортеж» показали президенту
Его создали умельцы из концерна «Калашников», и он предназначен для президентского проекта «Кортеж». При весе 500 кг «Иж» может разгоняться до 250 км/ч, а до первой «сотни» он «выстреливает» за какие-то 3,5 секунды. Такую динамику мотоциклу обеспечивает оппозитный двигатель мощностью 110 кВт.
Директор по особым поручениям Госкорпорации « Ростех» Василий Бровко заметил, что в настоящее время мотоцикл проекта «Кортеж» проходит испытания, а выпуск первой партии запланирован на I половину 2018-го.
В «Ростехе» напоминают, что проект «Кортеж» предполагает создание целого модельного ряда автомобилей представительского класса – лимузина, седана, внедорожника и минивэна. Он реализуется по поручению президента с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет отгружена совсем скоро - в конце 2017-го или начале 2018-го.
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