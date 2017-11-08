8 ноября 2017, 11:35

Мотоцикл «Иж» проекта «Кортеж» показали президенту

Как-то тихо и без широкого освещения в СМИ на минувших праздниках прошло событие, которое нашему читателю представляет интерес. Президент Путин посетил в Москве выставку «Россия, устремленная в будущее», где ему показали ряд разработок, среди которых тяжелый мотоцикл «Иж».
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Его создали умельцы из концерна «Калашников», и он предназначен для президентского проекта «Кортеж». При весе 500 кг «Иж» может разгоняться до 250 км/ч, а до первой «сотни» он «выстреливает» за какие-то 3,5 секунды. Такую динамику мотоциклу обеспечивает оппозитный двигатель мощностью 110 кВт.

Директор по особым поручениям Госкорпорации « Ростех» Василий Бровко заметил, что в  настоящее время мотоцикл проекта «Кортеж» проходит испытания, а выпуск первой партии запланирован на I половину 2018-го.

В «Ростехе» напоминают, что проект «Кортеж» предполагает создание целого модельного ряда автомобилей представительского класса – лимузина, седана, внедорожника и минивэна. Он реализуется по поручению президента с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет отгружена совсем скоро - в конце 2017-го или начале 2018-го.

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Форум ИЖ 2126
Андрей, если вы нашли ребят по ремонту дайте знать. Буду признателен. Проблема- гудит задний мост.89259115829.Заранее спасибо.
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А запчастей к Комби нету?
Павел
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| подскажите пожалайсто я хочу купить новый Новый | ИЖ 2717 стоит брать или нестоит зарание большое спасибо Новый стоит денег, а это все таки рухлядь, пусть и новая, но рухлядь. Я бы смотрел за эти деньги Б/ у иномарку "рено кангу", "фольцваген кадди" и подобные в этом плане. Если брать Иж, то сильно ...
Олег
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Мотоцикл «Иж» проекта «Кортеж» показали президенту
Его создали умельцы из концерна «Калашников», и он предназначен для президентского проекта «Кортеж». При весе 500 кг «Иж» может разгоняться до 250 км/ч, а до первой «сотни» он «выстреливает» за какие-то 3,5 секунды. Такую динамику мотоциклу обеспечивает оппозитный двигатель мощностью 110 кВт. Директор по особым поручениям Госкорпорации « Ростех» Василий Бровко заметил, что в  настоящее время мотоцикл проекта «Кортеж» проходит испытания, а выпуск первой партии запланирован на I половину 2018-го.В «Ростехе» напоминают, что проект «Кортеж» предполагает создание целого модельного ряда автомобилей представительского класса – лимузина, седана, внедорожника и минивэна. Он реализуется по поручению президента с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет отгружена совсем скоро - в конце 2017-го или начале 2018-го.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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