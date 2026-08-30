85 км/ч и 13 л.с.: почему мотоцикл «Тула» до сих пор ищут коллекционеры

30 августа 2026, 20:15
Мотоцикл «Тула»: как советская техника решала проблему бездорожья в 80-х
Мотоцикл «Тула»: как советская техника решала проблему бездорожья в 80-х
Мотоцикл «Тула» был создан специально для преодоления сложных дорожных условий в СССР. Его уникальные технические решения и востребованность среди сельских жителей сделали модель заметным явлением на рынке. Сейчас интерес к этой технике вновь растет - разберемся, чем она выделялась и почему ее до сих пор вспоминают.
Мотоцикл «Тула» появился в середине 80-х годов, когда качество дорог в СССР оставляло желать лучшего. Именно поэтому инженеры Тульского завода обеспечили проходимость и надежность, создав модель, которая могла справиться со сложными маршрутами. В условиях, когда асфальт был роскошью, «Тула» быстро стала незаменимой для жителей сельской местности и тех, кто часто сталкивался с бездорожьем.
Главной формой мотоцикла «Тула» ТМЗ-5.951 стала прочная дуплексная рама и оригинальный внешний вид. Двухтактный двигатель мощностью 200 см³ выдавал 13 л.с., что обеспечивало разгон до 85 км/ч - показатель, достойный для техники такого класса. В конструкции использован династартер, что выделяло модель среди аналогов. Однако на асфальте управляемость оставляла желать лучшего, повышенный расход топлива вызывал негодование.
Несмотря на недостатки, «Тула» быстро завоевала популярность среди тех, кому нужна была техника для сложных условий. Мотоцикл активно использовали не только в деревнях, но и для тюнинга, его ценили за простоту и возможность доработки. Производство продолжалось до 1996 года, после чего модель стала редкостью, но не ушла в забвение.
«Тула» — один из модернизированных советских мотоциклов, который проектировался с учетом проблем российских дорог. На вторичном рынке такие мотоциклы встречаются нечасто, но спрос на них стабильно держится. Для многих «Тула» — не просто транспорт, а символическая эпоха, когда техника создавалась под конкретные задачи, а не ради моды или маркетинга.
В 1961 году СССР занимал первое место в мире по выпуску мотоциклов и мотороллеров, а в динамике уступал только Японии. «Тула» стала одним из примеров того, как советская инженерия искала решения для особых условий эксплуатации. Этот опыт до сих пор может быть полезен тем, кто сталкивается с труднопроходимыми дорогами и ценит простые конструкции.
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