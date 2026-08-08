Смелый, тяжелый и капризный: за что советские мужчины любили и ругали мотоцикл «Тула»

Мотоцикл «Тула»: первый советский эндуро и его главные технические парадоксы

Мотоцикл «Тула» был первым советским эндуро, который удивлял конструкцией и смелыми решениями, но так и не стал массовым. Почему эта техника до сих пор вызывает споры среди экспертов и что важно знать о ее особенностях - в материале.

Мотоцикл «Тула» был первым советским эндуро, который удивлял конструкцией и смелыми решениями, но так и не стал массовым. Почему эта техника до сих пор вызывает споры среди экспертов и что важно знать о ее особенностях - в материале.

Мотоцикл «Тула» — редкий пример техники, которая опередила свое время, но так и не смогла стать по-настоящему эффектной. Однако, несмотря на амбиции, «Тула» осталась нишевым продуктом, а ее судьба до сих пор вызывает интерес у энтузиастов и специалистов.

Проект разрабатывался на Тулмашзаводе с участием ленинградского отделения ВНИИТЭ и художника-конструктора С. М. Николаева. Внешний вид сразу выдавал внедорожный характер: широкие покрышки, высокий клиренс, узнаваемые пропорции. Первая партия из ста экземпляров была выпущена в 1984 году, а активные продажи начались в 1986-1988 годы.

В основе - двухтактный мотор, мощностью около 200 кубов, позаимствованный у мотороллера «Тулица». Мощность – 12,5 л.с., максимальная скорость – 85 км/ч. Для сельской местности и рыбалки отличный вариант, но динамика оставляла желать лучшего. Вес - 129 кг, что для такого мотоцикла считалось перебором. Расход топлива был умеренным: 3,5-4 литра на 100 км, бак - 11-12 литров. Широкая резина отлично держала грунт, но на мокром асфальте могла подвести - мотоцикл терял устойчивость в поворотах.

Основные покупатели - местные жители, охотники, рыболовы, дачники. Им важна была не скорость, а возможность доехать туда, где обычная техника бессильна. Простота ремонта, грузоподъемность и проходимость сделали «Тулу» рабочей лошадкой для села. Иногда на ней отправлялись и в дальние поездки, но чаще использовали для хозяйственных нужд.

В 1990 году появилась модернизированная версия ТМЗ-5.952: минус 3 кг веса, 13 л.с., скорость до 90 км/ч, единый топливный бак, новая вилка и другие доработки. Выпуск держался на уровне 10-12 тысяч штук в год, что для узкой ниши считалось достойным результатом. Однако ключевые проблемы сохранились: избыточный вес, слабая динамика, сложная электрика.

В 1994-1995 годах выпустили редкую модификацию «Вепрь» (ТМЗ-5.952-01) с разборными колесами, генератором на 160 Вт и бесконтактным зажиганием. Но не обошлось и без сложностей: блокировка зажигания и династартер часто выходили из строя. Всего собрали около сотни «Вепрей» — сегодня это коллекционная редкость. Последняя попытка обновления модели - ТМЗ-5.953 с привлечением итальянских дизайнеров: современный облик, дисковый тормоз, пятиступенчатая коробка. Но в серию пошло всего 5 экземпляров, часть из которых хранится в музее.

К началу 90-х качество сборки на заводе снизилось, спрос упал, промышленная система рухнула. «Тула» ушла с рынка вместе с эпохой. Тем не менее, она оказалась признанным историческим явлением: первым советским эндуро, сочетающим смелые решения и утилитарность.

Интересно, что многие технические решения «Тулы» опередили свое время. Например, электростартер и система охлаждения позже стали стандартом для многих моделей. А вот проблемы с топливом и качеством бензина, как отмечают эксперты, до сих пор актуальны для российских мотоциклистов - подробнее о мифах и опасениях по поводу бензина можно узнать в материале о заблуждениях, связанных с топливом .