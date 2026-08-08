Смелый, тяжелый и капризный: за что советские мужчины любили и ругали мотоцикл «Тула»

8 августа 2026, 07:07
Мотоцикл «Тула»: первый советский эндуро и его главные технические парадоксы
Мотоцикл «Тула»: первый советский эндуро и его главные технические парадоксы
Мотоцикл «Тула» был первым советским эндуро, который удивлял конструкцией и смелыми решениями, но так и не стал массовым. Почему эта техника до сих пор вызывает споры среди экспертов и что важно знать о ее особенностях - в материале.
Мотоцикл «Тула» — редкий пример техники, которая опередила свое время, но так и не смогла стать по-настоящему эффектной. Однако, несмотря на амбиции, «Тула» осталась нишевым продуктом, а ее судьба до сих пор вызывает интерес у энтузиастов и специалистов.
Проект разрабатывался на Тулмашзаводе с участием ленинградского отделения ВНИИТЭ и художника-конструктора С. М. Николаева. Внешний вид сразу выдавал внедорожный характер: широкие покрышки, высокий клиренс, узнаваемые пропорции. Первая партия из ста экземпляров была выпущена в 1984 году, а активные продажи начались в 1986-1988 годы.
В основе - двухтактный мотор, мощностью около 200 кубов, позаимствованный у мотороллера «Тулица». Мощность – 12,5 л.с., максимальная скорость – 85 км/ч. Для сельской местности и рыбалки отличный вариант, но динамика оставляла желать лучшего. Вес - 129 кг, что для такого мотоцикла считалось перебором. Расход топлива был умеренным: 3,5-4 литра на 100 км, бак - 11-12 литров. Широкая резина отлично держала грунт, но на мокром асфальте могла подвести - мотоцикл терял устойчивость в поворотах.
Основные покупатели - местные жители, охотники, рыболовы, дачники. Им важна была не скорость, а возможность доехать туда, где обычная техника бессильна. Простота ремонта, грузоподъемность и проходимость сделали «Тулу» рабочей лошадкой для села. Иногда на ней отправлялись и в дальние поездки, но чаще использовали для хозяйственных нужд.
В 1990 году появилась модернизированная версия ТМЗ-5.952: минус 3 кг веса, 13 л.с., скорость до 90 км/ч, единый топливный бак, новая вилка и другие доработки. Выпуск держался на уровне 10-12 тысяч штук в год, что для узкой ниши считалось достойным результатом. Однако ключевые проблемы сохранились: избыточный вес, слабая динамика, сложная электрика.
В 1994-1995 годах выпустили редкую модификацию «Вепрь» (ТМЗ-5.952-01) с разборными колесами, генератором на 160 Вт и бесконтактным зажиганием. Но не обошлось и без сложностей: блокировка зажигания и династартер часто выходили из строя. Всего собрали около сотни «Вепрей» — сегодня это коллекционная редкость. Последняя попытка обновления модели - ТМЗ-5.953 с привлечением итальянских дизайнеров: современный облик, дисковый тормоз, пятиступенчатая коробка. Но в серию пошло всего 5 экземпляров, часть из которых хранится в музее.
К началу 90-х качество сборки на заводе снизилось, спрос упал, промышленная система рухнула. «Тула» ушла с рынка вместе с эпохой. Тем не менее, она оказалась признанным историческим явлением: первым советским эндуро, сочетающим смелые решения и утилитарность.
Интересно, что многие технические решения «Тулы» опередили свое время. Например, электростартер и система охлаждения позже стали стандартом для многих моделей. А вот проблемы с топливом и качеством бензина, как отмечают эксперты, до сих пор актуальны для российских мотоциклистов - подробнее о мифах и опасениях по поводу бензина можно узнать в материале о заблуждениях, связанных с топливом .
Похожие материалы
-
08.08.2026, 08:03
Редкие советские автомобили: какие модели сегодня ценятся коллекционерами
С каждым годом интерес к советским автомобилям растет, а отдельные модели становятся настоящим раритетом. Разбираемся, какие машины из СССР сегодня считаются самыми редкими и почему их стоимость на рынке коллекционеров продолжает увеличиваться.Читать далее
-
08.08.2026, 05:00
Иж-350: как немецкие технологии изменили советский мотопром и рынок транспорта
Иж-350 - первый массовый мотоцикл СССР, созданный на базе немецких чертежей, стал не только транспортной революцией для страны, но и платформой для будущих советских моделей. Сегодня интерес к этой технике вновь растет, а оригинальные экземпляры ценятся коллекционерами.Читать далее
-
07.08.2026, 22:45
Сколько бы стоил мотороллер «Вятка» сегодня и почему его не увидим на дорогах
Советский мотороллер «Вятка» - не просто техника, а часть истории. Сегодня интерес к нему только растет, а цены на раритетные экземпляры удивляют даже коллекционеров. В материале - реальные цифры, причины популярности и экспертный взгляд на перспективы возвращения легенды.Читать далее
-
07.08.2026, 17:13
Kawasaki Ninja ZX-6R 2027: новые цвета и дизайн без изменения техники
Kawasaki Ninja ZX-6R 2027 года выходит с обновленным внешним видом, но прежней технической платформой. Это решение подчеркивает тенденцию к сохранению классических спортбайков на фоне сокращения выбора в среднем классе. Модель остается актуальной для любителей динамичной езды.Читать далее
-
07.08.2026, 16:49
Почему советские мотоциклы десятилетиями не менялись и чем это обернулось для рынка
Советские мотоциклы десятилетиями оставались почти неизменными, несмотря на мировой прогресс. Почему техника не обновлялась, как это сказалось на рынке и что важно знать владельцам сегодня - разбор ключевых причин и последствий.Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 11:24
ВАЗ-2101: как советский седан изменил рынок и почему он не похож на Fiat 124
ВАЗ-2101, известный как «копейка», стал символом эпохи и до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему этот автомобиль так сильно отличался от своего итальянского прототипа и как его адаптировали под российские условия - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 09:48
Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А
EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы
-
08.08.2026, 08:03
Редкие советские автомобили: какие модели сегодня ценятся коллекционерами
С каждым годом интерес к советским автомобилям растет, а отдельные модели становятся настоящим раритетом. Разбираемся, какие машины из СССР сегодня считаются самыми редкими и почему их стоимость на рынке коллекционеров продолжает увеличиваться.Читать далее
-
08.08.2026, 05:00
Иж-350: как немецкие технологии изменили советский мотопром и рынок транспорта
Иж-350 - первый массовый мотоцикл СССР, созданный на базе немецких чертежей, стал не только транспортной революцией для страны, но и платформой для будущих советских моделей. Сегодня интерес к этой технике вновь растет, а оригинальные экземпляры ценятся коллекционерами.Читать далее
-
07.08.2026, 22:45
Сколько бы стоил мотороллер «Вятка» сегодня и почему его не увидим на дорогах
Советский мотороллер «Вятка» - не просто техника, а часть истории. Сегодня интерес к нему только растет, а цены на раритетные экземпляры удивляют даже коллекционеров. В материале - реальные цифры, причины популярности и экспертный взгляд на перспективы возвращения легенды.Читать далее
-
07.08.2026, 17:13
Kawasaki Ninja ZX-6R 2027: новые цвета и дизайн без изменения техники
Kawasaki Ninja ZX-6R 2027 года выходит с обновленным внешним видом, но прежней технической платформой. Это решение подчеркивает тенденцию к сохранению классических спортбайков на фоне сокращения выбора в среднем классе. Модель остается актуальной для любителей динамичной езды.Читать далее
-
07.08.2026, 16:49
Почему советские мотоциклы десятилетиями не менялись и чем это обернулось для рынка
Советские мотоциклы десятилетиями оставались почти неизменными, несмотря на мировой прогресс. Почему техника не обновлялась, как это сказалось на рынке и что важно знать владельцам сегодня - разбор ключевых причин и последствий.Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 11:24
ВАЗ-2101: как советский седан изменил рынок и почему он не похож на Fiat 124
ВАЗ-2101, известный как «копейка», стал символом эпохи и до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему этот автомобиль так сильно отличался от своего итальянского прототипа и как его адаптировали под российские условия - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 09:48
Электромотоцикл EL MOTO RR 2026: 3 кВт, 135 км/ч и не нужны права категории А
EL MOTO RR 2026 выделяется среди электромотоциклов сочетанием мощности, спортивного дизайна и возможностью эксплуатации без прав категории А. Это решение может изменить подход к выбору транспорта в городских условиях уже в ближайшие годы.Читать далее