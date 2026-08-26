4 литра на 100 км и проходимость танка: легендарная «Тула», которую забыли зря

26 августа 2026, 13:05
Мотоцикл «Тула»: расход 4 л на 100 км, уникальная конструкция и рост цен
Мотоцикл «Тула»: расход 4 л на 100 км, уникальная конструкция и рост цен
Советский мотоцикл «Тула» вновь вызывает интерес у коллекционеров и энтузиастов благодаря сочетанию экономичности, внедорожных качеств и необычного дизайна. Сейчас эта модель становится редкостью, а ее особенности актуальны для ценителей техники.
Мотоцикл «Тула» — пример того, как советская инженерная мысль смогла создать нечто особенное в эпоху перемен. В середине 80‑х, когда двухколёсная техника в СССР теряла популярность, Тульский машиностроительный завод рискнул выпустить принципиально новый продукт. Так на рынке появился «Тула ТМЗ» — мотоцикл, который сразу выделился на фоне привычных моделей.
Дизайн «Тулы» разработали специалисты Ленинградского института технической эстетики, что было редкостью для советского мотопрома. Благодаря этому байк приобрёл динамичный и стильный облик с элементами моды 80‑х, резко отличаясь от угловатых и строгих консервативных решений.
Основные особенности открывались под пластиком: дуплексная рама, телескопическая вилка с гидравликой, маятниковая задняя подвеска и уникальный для СССР двухтактный двигатель с лепестковым клапаном. Мотор рабочим объёмом 199 куб. см выдавал 13 л. с., имел воздушное охлаждение и отличался надёжностью. Карбюратор К‑62 и два воздушных фильтра делали двигатель неприхотливым, а расход топлива в 4–5 литров на 100 км был выдающимся для двухтактных моделей. Топливный бак на 12 литров, иногда разделённый на две части, отличался оригинальностью конструкции.
«Тула» проектировалась для бездорожья: высокие крылья защищали от грязи, большие колёса со взаимозаменяемыми покрышками позволяли устойчиво преодолевать ямы и колеи. Вес в 130 кг и максимальная скорость 90 км/ч делали мотоцикл подходящим для лесных дорог и сложных погодных условий. По сути, это был советский эндуро, адаптированный под российские реалии.
Серийное производство началось в 1986 году и продолжалось до 1996‑го. За это время конструкция дорабатывалась, но концепция оставалась прежней: доступное транспортное средство для жителей сельской местности, охотников и рыболовов. После распада СССР рынок заполнили подержанные японские эндуро, которые зачастую были дешевле и надёжнее. Завод не выдержал конкуренции, а цены на «Тулу» в 90‑х выросли настолько, что модель стала недоступной для большинства покупателей.
Сегодня найти «Тулу» в хорошем состоянии — большая удача. На вторичном рынке стоимость варьируется от 80 до 200 тысяч рублей. Для коллекционеров и любителей советской техники этот мотоцикл — настоящая находка. Среди плюсов — простота конструкции, ремонтопригодность и уникальность. Минусы — ограниченная максимальная скорость, вес, сложности с запчастями и моральное устаревание.
Сегодня «Тула» ассоциируется не только с ностальгией, но и с желанием сохранить уникальные творения отечественной инженерии. Для российского рынка это напоминание: даже в трудные времена возможно создать конкурентоспособную технику, способную удивить и обеспечить надёжную поддержку.
Если рассматривать «Тулу» в контексте истории отечественного мотопрома, она выглядит как попытка выхода на новый уровень. Модель не стала массовым хитом, но её технические решения и подход к дизайну опередили своё время. Кстати, интерес к развитию транспортных средств в России стабильно высок — например, обсуждается спрос на редкие внедорожники и мотоциклы в анализе классических внедорожников .
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