«Тула» с электростартером: почему этот мотоцикл обожали и ненавидели, а сегодня за ним охотятся коллекционеры

10 августа 2026, 16:01
Мотоцикл Тула: редкий советский внедорожник с немецким мотором и сложной электрикой
Мотоцикл Тула: редкий советский внедорожник с немецким мотором и сложной электрикой
Советский мотоцикл Тула отличался от других моделей наличием стартера и немецкого двигателя. Однако он страдал от проблем с управляемостью и электрикой. В настоящее время интерес к этим мотоциклам возродился, и специалисты и любители обсуждают их особенности.
Мотоцикл Тула – один из самых необычных представителей советской техники, который до сих пор вызывает споры среди любителей ретро-мотоциклов. Его главная особенность - возможность запуска двигателя стартером, что в 80-х и 90-х годах считалось настоящей роскошью для отечественных мотоциклов. В то время большинство советских моделей заводились только кикстартером, а наличие электростартера было мечтой для многих.
История создания этой машины не менее интересна: при проектировании внешнего вида инженеры вдохновлялись японскими образцами, силовой агрегат был воспроизведен по немецкой разработке Hans Glas GmbH. Советские специалисты доработали мотор под востребованные задачи, чтобы использовать его не только на Туле, но и на других моделях ТМЗ, таких как Тулица и Муравей. Сборка первых мотоциклов под этим названием началась еще в 1957 году на Тульском строительном заводе, где было задействовано немецкое оборудование.
Под капотом Тулы стоял двигатель воздушного охлаждения на 200 куб. см, мощностью 11-12,5 л.с., который запускался динамо-стартером - резким, пришедшим из передовых технологий 40-х годов. Однако, несмотря на технические инновации, качество сборки напрямую зависело от времени выпуска: в советский период контроль был строгим, а после уровень надежности заметно снизился.
Мотоцикл проектировался как транспорт для бездорожья, и на песке или вспаханном поле он действительно проявлял себя достойно. Но стоило пройти дождю, особенно на склонах, как управляемость резко падала - руль буквально переставал слушаться. В дальних поездках водители отмечали дискомфорт из-за внешнего рулевого управления: техника явно не предназначалась для многочасовых маршрутов.
Слабым местом была и электрика: реле зарядки и динамо-стартер часто ломались. Владельцы решили вопрос об установке бесконтактного зажигания или магнето от ПД-10. За годы производства с конвейера ТМЗ сошло около 100 тысяч экземпляров Тулы, что говорит о популярности модели среди советских мотоциклистов.
Интересно, что проблемы с управляемостью и электрикой были характерны не только для Тулы, но и для других советских мотоциклов того времени. Например, культовый «Восход» также запомнился сложностями в эксплуатации, о чем подробно рассказывается в материале о причинах популярности и содержания советских мотоциклов . Это позволяет взглянуть на Тулу в ту эпоху, когда технические компромиссы были неизбежны.
Интерес к Туле сегодня возвращается: энтузиасты восстанавливают старые экземпляры, модернизируют электрику и ищут оригинальные детали. Мотоцикл стал частью истории отечественного мотопрома, а его опыт эксплуатации может быть полезен тем, кто задумывается о покупке или реставрации советской техники. Судя по данным, Тула остается символом инженерных экспериментов и определения баланса между инновациями и реальными условиями эксплуатации.
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