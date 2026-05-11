Трагедия на шоссе Крамского: смертельное столкновение на нерегулируемом переходе

Мотоциклист и ребенок на велосипеде погибли на переходе под Гатчиной

В Гатчинском районе произошла смертельная авария. Погибли взрослый и несовершеннолетний. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.

В городском поселке Сиверский Гатчинского района днем 10 мая произошла трагедия, потрясшая местных жителей. На шоссе Крамского, вблизи дома 9/3, мотоциклист на Honda, которому было 38 лет, двигался в сторону проспекта Героев. В этот момент на нерегулируемом пешеходном переходе дорогу пересекал 11-летний мальчик на велосипеде, не спешившись, сообщает Piter.tv.

Водитель мотоцикла, не имея водительских прав категории «А», не успел затормозить и совершил наезд на ребенка прямо на «зебре». После столкновения байк потерял управление и врезался в столб. Оба участника происшествия - и несовершеннолетний велосипедист, и сам мотоциклист - скончались на месте от полученных травм, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии, выяснили, что мужчина управлял транспортным средством без соответствующего удостоверения. Более того, за последние два года на его счету оказалось 19 административных штрафов, из которых 18 были связаны с превышением скорости. Этот факт вызвал особое внимание правоохранительных органов.

В настоящее время полиция Гатчинского района проводит тщательную проверку всех обстоятельств случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП. Местные жители обсуждают трагедию, подчеркивая важность соблюдения правил дорожного движения и необходимости контроля за водителями, особенно теми, кто неоднократно нарушал закон.

Данная авария вновь поднимает вопрос о безопасности на дорогах и ответственности всех участников движения. Родители и педагоги напоминают детям о правилах пересечения проезжей части, а взрослым - о необходимости быть максимально внимательными за рулем. Трагедия в Сиверском стала тяжелым напоминанием о том, к каким последствиям может привести пренебрежение правилами.