Почему весна на дорогах опасна — рекомендации для водителей и байкеров

10 марта 2026, 17:59
Мотоциклисты Москвы открыли сезон: весенние риски и советы для безопасности
Мотоциклисты Москвы открыли сезон: весенние риски и советы для безопасности
В столице начался мотосезон. На дорогах появились первые мотоциклисты. Эксперты предупреждают о весенних рисках. Байкерам и водителям советуют быть особенно внимательными.
С приходом долгожданного потепления в московском регионе снег практически исчез с дорог, и это сразу заметили мотоциклисты. В разных районах столицы уже можно встретить тех, кто не стал ждать официального старта сезона и выехал на сухой асфальт. Однако, как пишет Quto, весна приносит не только радость, но и новые опасности для всех участников движения.
Эксперты подчеркивают: ранней весной на дорогах сохраняется риск ночных заморозков. Даже если днем асфальт кажется сухим, в темное время суток возможна гололедица. Мотоциклистам советуют быть максимально внимательными, особенно при первых выездах после зимы. Не стоит забывать, что за зиму автомобилисты отвыкли от присутствия двухколесного транспорта, поэтому байкерам важно вести себя предсказуемо и избегать резких маневров.
Водителям автомобилей также стоит проявлять повышенную осторожность. При перестроениях рекомендуется чаще смотреть в зеркала, обязательно использовать поворотники и тщательно оценивать ситуацию на дороге. Это поможет избежать неприятных инцидентов и сделать движение безопаснее для всех.
Тем временем, как сообщает Quto, в Банке России и правительстве обсуждаются изменения в законе об обязательном автостраховании. В частности, рассматривается возможность оформления ОСАГО для мотоциклистов и таксистов через портал «Госуслуги». Однако в этом случае стоимость полиса будет рассчитываться по максимальному тарифу.
Весенний сезон - время, когда на дорогах появляются новые вызовы. Важно помнить о взаимном уважении и внимательности, чтобы избежать неприятных ситуаций и сделать начало мотосезона безопасным для всех.
Похожие материалы Аурус
-
10.03.2026, 16:46
Москвич рассматривает выпуск седана в новой М-линейке: решение ожидается до конца года
Генеральный директор «Москвич» Елена Фролова раскрыла, что компания может пополнить М-линейку новым седаном. Окончательное решение примут до конца года. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о планах - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 16:39
В России вводят новые стандарты страхования: что изменится для водителей
В ближайшее время страховые компании и Центробанк готовят важные перемены: появятся новые стандарты страхования, которые должны сделать полисы более понятными и полезными для обычных водителей. Почему это важно именно сейчас, какие проблемы решают нововведения и как это скажется на кошельке автомобилистов - объяснил эксперт. Мало кто знает, что изменения затронут не только цены, но и сам подход к защите клиентов.Читать далее
-
10.03.2026, 16:05
В России изменили правила для беспилотных авто: что теперь разрешено и кому это выгодно
Правительство утвердило новые правила для беспилотных автомобилей: теперь на четвертом уровне автоматизации водитель может не находиться в салоне, а на пятом - управлять машиной разрешено удаленно. Какие еще перемены ждут рынок, почему это важно для всех водителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 15:03
Когда менять зимние шины на летние: эксперт назвал опасные ошибки водителей
Многие автолюбители спешат сменить зимние шины на летние, ориентируясь на календарь, а не на реальную погоду. Эксперт объяснил, почему это может привести к авариям и лишним расходам. Какие регионы России особенно рискуют и когда действительно безопасно «переобуваться». Советы специалистов помогут избежать неприятных последствий.Читать далее
-
10.03.2026, 14:52
Выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью могут вырасти до 2 млн рублей
В этом году обсуждается резкое повышение лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью - до 2 миллионов рублей. Эксперты уверяют: тарифы вырастут незначительно, а пострадавшие получат больше. Почему это решение может изменить рынок автострахования и что ждет водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 14:12
С 2026 года проезд по МСД в Москве подорожает: новые тарифы и детали
С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличится до 15 рублей за участок. Это решение затронет тысячи автомобилистов столицы. Почему власти идут на такой шаг, какие категории транспорта останутся на льготе и как изменится привычный маршрут - разбираемся в деталях. Часть водителей по-прежнему смогут ездить бесплатно.Читать далее
-
10.03.2026, 13:22
Путин подписал закон: штрафы за отсутствие ОСГОП для такси резко снизили
Президент России Владимир Путин утвердил новые правила для таксистов: теперь штрафы за отсутствие ОСГОП стали в разы ниже. Мало кто знает, что раньше сумма доходила до миллиона рублей. Какие суммы теперь и что это значит для водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 10:13
Как продлить срок службы мотоэкипировки: главные ошибки при уходе
Мотоэкипировка - не просто одежда, а залог безопасности на дороге. Но мало кто знает, что неправильная стирка или хранение могут свести на нет все защитные свойства. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы и как их избежать - советы специалистов, которые помогут сохранить экипировку в идеальном состоянии даже после тяжелого сезона.Читать далее
-
10.03.2026, 09:49
Гендиректор «Москвича» раскрыла детали локализации и планов по новым моделям
Глава автозавода «Москвич» Елена Фролова поделилась свежими подробностями о запуске моделей М70 и М90, перспективах полного привода и локализации. Почему завод не спешит с массовым производством и что мешает развитию - объясняем, почему это важно для рынка прямо сейчас.Читать далее
-
10.03.2026, 08:59
Редкая «Ока» 2006 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве
В Москве неожиданно появилась на рынке почти новая «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 9 100 км. Автомобиль простоял в гараже два десятилетия и сохранился в идеальном состоянии. Почему за него просят сумму, превышающую среднерыночную, и что это значит для коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях. Читать далее
Похожие материалы Аурус
-
10.03.2026, 16:46
Москвич рассматривает выпуск седана в новой М-линейке: решение ожидается до конца года
Генеральный директор «Москвич» Елена Фролова раскрыла, что компания может пополнить М-линейку новым седаном. Окончательное решение примут до конца года. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о планах - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 16:39
В России вводят новые стандарты страхования: что изменится для водителей
В ближайшее время страховые компании и Центробанк готовят важные перемены: появятся новые стандарты страхования, которые должны сделать полисы более понятными и полезными для обычных водителей. Почему это важно именно сейчас, какие проблемы решают нововведения и как это скажется на кошельке автомобилистов - объяснил эксперт. Мало кто знает, что изменения затронут не только цены, но и сам подход к защите клиентов.Читать далее
-
10.03.2026, 16:05
В России изменили правила для беспилотных авто: что теперь разрешено и кому это выгодно
Правительство утвердило новые правила для беспилотных автомобилей: теперь на четвертом уровне автоматизации водитель может не находиться в салоне, а на пятом - управлять машиной разрешено удаленно. Какие еще перемены ждут рынок, почему это важно для всех водителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 15:03
Когда менять зимние шины на летние: эксперт назвал опасные ошибки водителей
Многие автолюбители спешат сменить зимние шины на летние, ориентируясь на календарь, а не на реальную погоду. Эксперт объяснил, почему это может привести к авариям и лишним расходам. Какие регионы России особенно рискуют и когда действительно безопасно «переобуваться». Советы специалистов помогут избежать неприятных последствий.Читать далее
-
10.03.2026, 14:52
Выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью могут вырасти до 2 млн рублей
В этом году обсуждается резкое повышение лимита выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью - до 2 миллионов рублей. Эксперты уверяют: тарифы вырастут незначительно, а пострадавшие получат больше. Почему это решение может изменить рынок автострахования и что ждет водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 14:12
С 2026 года проезд по МСД в Москве подорожает: новые тарифы и детали
С 14 марта 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличится до 15 рублей за участок. Это решение затронет тысячи автомобилистов столицы. Почему власти идут на такой шаг, какие категории транспорта останутся на льготе и как изменится привычный маршрут - разбираемся в деталях. Часть водителей по-прежнему смогут ездить бесплатно.Читать далее
-
10.03.2026, 13:22
Путин подписал закон: штрафы за отсутствие ОСГОП для такси резко снизили
Президент России Владимир Путин утвердил новые правила для таксистов: теперь штрафы за отсутствие ОСГОП стали в разы ниже. Мало кто знает, что раньше сумма доходила до миллиона рублей. Какие суммы теперь и что это значит для водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.03.2026, 10:13
Как продлить срок службы мотоэкипировки: главные ошибки при уходе
Мотоэкипировка - не просто одежда, а залог безопасности на дороге. Но мало кто знает, что неправильная стирка или хранение могут свести на нет все защитные свойства. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы и как их избежать - советы специалистов, которые помогут сохранить экипировку в идеальном состоянии даже после тяжелого сезона.Читать далее
-
10.03.2026, 09:49
Гендиректор «Москвича» раскрыла детали локализации и планов по новым моделям
Глава автозавода «Москвич» Елена Фролова поделилась свежими подробностями о запуске моделей М70 и М90, перспективах полного привода и локализации. Почему завод не спешит с массовым производством и что мешает развитию - объясняем, почему это важно для рынка прямо сейчас.Читать далее
-
10.03.2026, 08:59
Редкая «Ока» 2006 года с минимальным пробегом выставлена на продажу в Москве
В Москве неожиданно появилась на рынке почти новая «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 9 100 км. Автомобиль простоял в гараже два десятилетия и сохранился в идеальном состоянии. Почему за него просят сумму, превышающую среднерыночную, и что это значит для коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях. Читать далее