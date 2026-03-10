Почему весна на дорогах опасна — рекомендации для водителей и байкеров

Мотоциклисты Москвы открыли сезон: весенние риски и советы для безопасности

В столице начался мотосезон. На дорогах появились первые мотоциклисты. Эксперты предупреждают о весенних рисках. Байкерам и водителям советуют быть особенно внимательными.

В столице начался мотосезон. На дорогах появились первые мотоциклисты. Эксперты предупреждают о весенних рисках. Байкерам и водителям советуют быть особенно внимательными.

С приходом долгожданного потепления в московском регионе снег практически исчез с дорог, и это сразу заметили мотоциклисты. В разных районах столицы уже можно встретить тех, кто не стал ждать официального старта сезона и выехал на сухой асфальт. Однако, как пишет Quto, весна приносит не только радость, но и новые опасности для всех участников движения.

Эксперты подчеркивают: ранней весной на дорогах сохраняется риск ночных заморозков. Даже если днем асфальт кажется сухим, в темное время суток возможна гололедица. Мотоциклистам советуют быть максимально внимательными, особенно при первых выездах после зимы. Не стоит забывать, что за зиму автомобилисты отвыкли от присутствия двухколесного транспорта, поэтому байкерам важно вести себя предсказуемо и избегать резких маневров.

Водителям автомобилей также стоит проявлять повышенную осторожность. При перестроениях рекомендуется чаще смотреть в зеркала, обязательно использовать поворотники и тщательно оценивать ситуацию на дороге. Это поможет избежать неприятных инцидентов и сделать движение безопаснее для всех.

Тем временем, как сообщает Quto, в Банке России и правительстве обсуждаются изменения в законе об обязательном автостраховании. В частности, рассматривается возможность оформления ОСАГО для мотоциклистов и таксистов через портал «Госуслуги». Однако в этом случае стоимость полиса будет рассчитываться по максимальному тарифу.

Весенний сезон - время, когда на дорогах появляются новые вызовы. Важно помнить о взаимном уважении и внимательности, чтобы избежать неприятных ситуаций и сделать начало мотосезона безопасным для всех.