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Автор: Мария Степанова

26 июня 2026, 21:13

Мотоциклисты в 2026: новые штрафы, обязательное обучение и ограничения

Мотоциклисты в 2026: новые штрафы, обязательное обучение и ограничения

Новая реальность для мотоциклистов: разрешённое — стало опасным, а привычное — дорогим

Мотоциклисты в 2026: новые штрафы, обязательное обучение и ограничения

В 2026 году для мотоциклистов вводятся ужесточенные требования: обязательное обучение, новые штрафы и строгие правила перевозки пассажиров. Разбираемся, как изменится жизнь байкеров и что важно учесть, чтобы избежать проблем на дороге.

В 2026 году для мотоциклистов вводятся ужесточенные требования: обязательное обучение, новые штрафы и строгие правила перевозки пассажиров. Разбираемся, как изменится жизнь байкеров и что важно учесть, чтобы избежать проблем на дороге.

В 2026 году российские мотоциклисты столкнутся с серьёзными переменами: власти ужесточили требования к управлению двухколесной техникой, усилили контроль за обучением и ввели новые штрафы. Эти изменения напрямую затрагивают как новичков, так и опытных водителей, ведь теперь даже привычные действия могут повлечь за собой ощутимые санкции.

Мотоцикл официально считается транспортным средством с двумя колёсами, рассчитанным на двигатель объёмом более 50 см³ или способным разгоняться быстрее 50 км/ч. В этом отношении используются модели с коляской. Трициклы и квадрициклы с мотоциклетным правилом формально выделяются отдельно, но если их масса не превышает 400 кг (пассажирские) или 550 кг (грузовые), а мощность не выше 15 кВт, то к ним применяются те же ограничения.

Право управлять мотоциклом получают только обладатели категории «А» (с 18 лет, любые мотоциклы) или «А1» (с 16 лет, до 125 см³ и 11 кВт). Обучение в мотошколе является обязательным, соответствующая категория должна быть указана в СТС или ПТС. Стоимость курса в 2026 году начинается от 17 000 рублей, продолжительность — около четырёх месяцев. Дополнительно потребуется пройти медкомиссию (до 3000 рублей) и оплатить госпошлину за выдачу прав (2000 рублей).

Среди новых требований — обязательное использование застёгнутого шлема для водителя и пассажира. Знак 3.5 «Движение мотоциклов запрещено» не распространяется на тех, кто живёт или работает в зоне его действия. Знак «Начинающий водитель» на мотоцикле не нужен даже при стаже менее двух лет.

Управление мотоциклом без необходимой категории запрещено. За отсутствие прав или неправильную оплату предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Перевозить пассажиров разрешается только при наличии дополнительных сидений и подножек, водитель должен иметь стаж не менее двух лет. Для детей до 12 лет перевозка возможна исключительно в коляске.

Скоростные лимиты для мотоциклистов остались стандартными: 110 км/ч на трассах, 90 км/ч вне города, 60 км/ч в населённых пунктах, 20 км/ч во дворах. Буксировка для двухколёсных мотоциклов запрещена. Зимой разрешено использовать летнюю резину, кроме четырёхколёсных и грузовых моделей.

Размеры штрафов в 2026 году заметно увеличились. За езду без шлема — 1500 рублей, за перемещение между рядами — 2500 рублей, за выезд на тротуар — 2000 рублей. Отсутствие ОСАГО обойдётся в 800 рублей, а при повторном нарушении — до 5000 рублей. Эти меры направлены на повышение безопасности и дисциплины на дорогах.

В целом, новые правила и штрафы для мотоциклистов в 2026 году требуют более внимательного отношения к закону. По данным ГИБДД, большинство аварийных ситуаций при использовании мотоциклов связано с нарушением скоростного режима и отсутствием защитной экипировки. Введение обязательного обучения и ужесточение ограничений может снизить количество ДТП и повысить уровень культуры вождения. Для российских мотоциклистов это не только вопрос безопасности, но и способ избежать крупных финансовых потерь.

Стоит отметить, что ужесточение правил для мотоциклистов — часть общего курса на усиление контроля за транспортом. Например, вопросы регистрации и штрафов для владельцев автомобилей, а также спорные ситуации, требующие внимания, вызывают множество обсуждений, как показал материал о рисках вождения на чужом автомобиле - подробности о юридических нюансах и штрафах .

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