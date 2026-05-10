10 самых ожидаемых мотоциклов 2026 года: от бюджетных моделей до флагманов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 мая 2026, 18:48

Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона

Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона

10 самых ожидаемых мотоциклов 2026 года: от бюджетных моделей до флагманов

Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона

В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.

В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.

2026 год уже называют переломным для рынка мотоциклов: производители готовят к выпуску сразу несколько моделей, которые способны не только привлечь внимание, но и изменить расстановку сил в отрасли. В центре внимания — сочетание современных технологий, смелых дизайнерских решений и неожиданных форм, которые уже вызывают ажиотаж среди поклонников двухколёсной техники.

Harley-Davidson впервые выходит в сегмент доступных мотоциклов с моделью Sprint. Этот компактный байк рассчитан на тех, кто ищет баланс между стилем и мощностью, но не готов переплачивать за имя. Ожидается, что новинка получит двигатель объёмом около 500 куб. см и мощностью порядка 40 л.с., а современный дизайн выделит её среди классических круизеров бренда. Производитель обещает привлекательную цену, что может сделать Sprint одним из самых обсуждаемых дебютов года.

Kawasaki возвращает на рынок культовое эндуро KLE 500, вдохновлённое моделью 90-х. Новинка получит современный 499-кубовый мотор на 45 л.с. и шестиступенчатую коробку передач. Судя по первым изображениям, байк сочетает в себе черты туристического эндуро и становится альтернативным выбором для тех, кто только начинает осваивать бездорожье.

Royal Enfield готовится к выпуску Himalayan 750 — первому среднекубатурному туристическому эндуро бренда, ориентированному на асфальтовые маршруты. Мотоцикл получит новый 750-кубовый двигатель мощностью около 47 л.с. и улучшенный комфорт для дальних поездок. Ожидается, что дебют состоится на международных выставках, а сама модель станет интересной альтернативой для любителей путешествий.

KTM отвечает на запросы рынка выпуском 490 RC — первого малокубатурного спортбайка марки с двухцилиндровым мотором. Ожидается, что двигатель будет выдавать около 47 л.с., а в оснащении предусмотрены дополнительный маятник и подвеска WP Apex. Байк рассчитан на тех, кто хочет получить максимум эмоций как на треке, так и в обычных, стандартных условиях.

BMW расширяет линейку GS, анонсируя F 450 GS — компактное туристическое эндуро с 449-кубовым двигателем на 48 л.с. и современной электроникой. Дизайн новинки вдохновлён флагманским R 1300 GS. Модель становится более доступной для тех, кто только начинает знакомиться с «умными» мотоциклами и ищет универсальное решение для города и путешествий.

Ducati готовит сразу две громкие премьеры. DesertX V2 получит новый 890-кубовый V-образный мотор мощностью 110 л.с., который сделает его легче и маневреннее. Diavel V4 RS станет самым мощным круизером в истории марки: 182 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды. Оба мотоцикла обещают стать настоящими хитами среди поклонников итальянского бренда.

Британский Norton возвращается с новым супербайком V4. Мотоцикл получит 1200-кубовый двигатель V4 мощностью около 185 л.с. и полностью переработанную светотехнику. Компания делает ставку на сочетание традиций и современных технологий, чтобы вернуть доверие поклонников и занять достойное место в сегменте премиальных спортбайков.

Американский Buell удивляет выпуском SuperTouring — туристического мотоцикла с характером спортбайка. 1190-кубовый V-twin выдает 185 л.с. и 137 Нм крутящего момента, обвес позаимствован у современных моделей. Единственный минус — отсутствие кофров в базовой комплектации, что может стать поводом для обсуждений среди путешественников.

Завершает список Aprilia RSV4 X-GP — настоящий подарок для фанатов MotoGP. Этот байк максимально приближен к гоночным прототипам: карбоновый обвес, магниевые колёса, подвеска Ohlins и 1099-кубовый V4 мощностью 238 л.с. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих трековых ощущениях и не готов идти на компромиссы.

2026 год обещает быть насыщенным премьерами и технологическими открытиями. Каждый из представленных мотоциклов умеет удивлять не только внешним видом, но и подходом к созданию современных байков. Остаётся только ждать официальных презентаций и выбирать своего фаворита среди новинок.

Упомянутые марки: BMW, Ducati, Kawasaki
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Дукати, Кавасаки

Похожие материалы БМВ, Дукати, Кавасаки

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Тверь Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться