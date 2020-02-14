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14 февраля 2020, 00:27

Мотоциклы Aurus выйдут на рынок не ранее 2022 года

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о перспективах серийного производства мотоциклов под брендом Aurus. Созданием эскортных мотоциклов в рамках проекта «Кортеж» занимается концерн «Калашников».
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Как рассказал министр промышленности и торговли РФ журналистам ТАСС, потребуется еще не менее двух лет, чтобы запустить мотоциклы Aurus в серийное производство. Следовательно, можно ожидать, что продажи новых байков начнутся в 2022 – 2023 годах. Скорее всего, сроки удастся соблюсти. По словам господина Мантурова, мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска в производство, чем автомобиль.

Разработкой нового мотоцикла занимаются специалисты концерна «Калашников». Прототип представили еще в ноябре 2017 года. Его оснастили электрическим двигателем мощностью 150 л.с. Максимальная скорость была заявлена на уровне 250 км/ч. В мае прошлого года в НАМИ приступили к испытаниям будущего электробайка. 

Ранее сообщалось, что поскольку мотоцикл разрабатывал «Калашников», продавать его будут под маркой «Иж». Перед выходом в свободную продажу тяжелые эскортные мотоциклы сначала пополнят гараж Федеральной службы охраны. Их будут использовать для сопровождения правительственных кортежей. Какой шильдик примерят мотоциклы ФСО, пока остается загадкой. Минпромторг хотел бы превратить Aurus в универсальный бренд, под которым бы выпускались не только автомобили, но и мотоциклы или даже вертолеты. 

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Мотоциклы Aurus выйдут на рынок не ранее 2022 года
{{material_127361}}Как рассказал министр промышленности и торговли РФ журналистам ТАСС, потребуется еще не менее двух лет, чтобы запустить мотоциклы Aurus в серийное производство. Следовательно, можно ожидать, что продажи новых байков начнутся в 2022 – 2023 годах. Скорее всего, сроки удастся соблюсти. По словам господина Мантурова, мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска в производство, чем автомобиль.Разработкой нового мотоцикла занимаются специалисты концерна «Калашников». Прототип представили еще в ноябре 2017 года. Его оснастили электрическим двигателем мощностью 150 л.с. Максимальная скорость была заявлена на уровне 250 км/ч. В мае прошлого года в НАМИ приступили к испытаниям будущего электробайка. Ранее сообщалось, что поскольку мотоцикл разрабатывал «Калашников», продавать его будут под маркой «Иж». Перед выходом в свободную продажу тяжелые эскортные мотоциклы сначала пополнят гараж Федеральной службы охраны. Их будут использовать для сопровождения правительственных кортежей. Какой шильдик примерят мотоциклы ФСО, пока остается загадкой. Минпромторг хотел бы превратить Aurus в универсальный бренд, под которым бы выпускались не только автомобили, но и мотоциклы или даже вертолеты. 
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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