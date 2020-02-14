14 февраля 2020, 00:27
Мотоциклы Aurus выйдут на рынок не ранее 2022 года
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о перспективах серийного производства мотоциклов под брендом Aurus. Созданием эскортных мотоциклов в рамках проекта «Кортеж» занимается концерн «Калашников».
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Разработкой нового мотоцикла занимаются специалисты концерна «Калашников». Прототип представили еще в ноябре 2017 года. Его оснастили электрическим двигателем мощностью 150 л.с. Максимальная скорость была заявлена на уровне 250 км/ч. В мае прошлого года в НАМИ приступили к испытаниям будущего электробайка.
Ранее сообщалось, что поскольку мотоцикл разрабатывал «Калашников», продавать его будут под маркой «Иж». Перед выходом в свободную продажу тяжелые эскортные мотоциклы сначала пополнят гараж Федеральной службы охраны. Их будут использовать для сопровождения правительственных кортежей. Какой шильдик примерят мотоциклы ФСО, пока остается загадкой. Минпромторг хотел бы превратить Aurus в универсальный бренд, под которым бы выпускались не только автомобили, но и мотоциклы или даже вертолеты.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Согласен. Автомобиль - настоящий трудяга, прослужил мне более 15-ти лет. Надежный аппарат, всегда дотаскивал нас и наш груз до дома, никогда в пути не подводил. Конструкция проста как 3 копейки, все легко можно починить своими руками, что позволяло значительно сэкономить на автосервисах. Но на сегодня ...
Андрей, если вы нашли ребят по ремонту дайте знать. Буду признателен. Проблема- гудит задний мост.89259115829.Заранее спасибо.
А запчастей к Комби нету?
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