4 декабря 2017, 10:01

Мотоциклы и автомобили будут коммуницировать друг с другом

По прогнозам аналитиков рынка, к 2021 году продажи двухколесного транспорта на планете вырастут до 160 млн штук в год, что на треть больше, чем сегодня.
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Bosch не намерена стоять в стороне от такого куша и планирует к этому сроку увеличить продажи в области решений для мотоциклов до 1 млрд евро. Компания разрабатывает системы помощи водителю, решения в области подключения, современные силовые агрегаты и электрифицированные системы для мототехники.

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Компания создала ассистенты помощи мотоциклистам, а именно – ABS, MSC (система стабилизации для мотоциклов), side view assist, сделав их ключевыми технологиями безопасности. Однако возможности развития технологий для безопасного вождения не исчерпаны – в Bosch намерены сделать ставку на технологии для автоматического вождения и вождения с сетевыми возможностями.

Уже сегодня Bosch создает системы, которые позволяют водителям «общаться» с ТС, инфраструктурой и другими участниками дорожного движения. Мотоциклы и автомобили смогут коммуницировать между собой. Задолго до того, как водители или датчики на их автомобилях распознают мотоцикл, система connected horizon проинформирует их о приближающемся «двухколеснике», чтобы они могли настроить систему безопасного вождения соответствующим способом. Водители смогут увидеть, что происходит за следующим поворотом, и получать уведомления о возможных опасностях. К 2025 году более 70% новых зарегистрированных мотоциклов во всем мире будут поддерживать данные технологии.

Есть у компании подвижки в направлении электромобильности. Ожидается, что рынок легких электромобилей, таких как eScooters, вырастет в ближайшей перспективе на 40%. Исследования показывают, что к 2020 году в мире будет произведено приблизительно 100 млн таких ТС. Компания увеличила производство систем двигателя, которые позволяют электрифицировать 4-, 3- и 2-колесные легковые ТС, такие как Govecs eSchwalbe или AIMA eScooter. Системы состоят из двигателя, блока управления, АКБ, зарядного устройства, дисплея, блока подключения, а также интерактивного приложения, которое соединяет смартфон водителя с ТС.

Столкнулись…

А пока ученые не научили мотоциклы и машины «беседовать» в целях общей безопасности, случается то, что случается. Пару дней назад, 2 декабря 2017 года, около 7 часов утра в Рыбинске (Ярославская область) произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. В районе дома №4 по Волжской набережной столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл «Иж-Юпитер».

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ярославской области, в результате столкновения мотоциклиста отбросило на лобовое стекло иномарки. Удар был очень сильным и от полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Eco mod
Здравствуйте, у меня пежо 206 1,4 HDI Дизель 2001 год. После замены масла и фильтра на след день ехала на работу, громко играла музыка и начала хрипеть правая колонка, после этого машина заглохла и больше не заводилась. на экране где время написано "Eco mod", стартер крутит хорошо, но не схватывает. ...
Анна131313
Eco mod
Здравствуйте, у меня пежо 206 1,4 HDI Дизель 2001 год. После замены масла и фильтра на след день ехала на работу, громко играла музыка и начала хрипеть правая колонка, после этого машина заглохла и больше не заводилась. на экране где время написано "Eco mod", стартер крутит хорошо, но не схватывает. ...
Анна131313
Форум Renault Premium
| Кому: юра смотри модулятор тормозов заднего моста и передней оси на них фишки есть может окислились или самим модулятором писец у меня тоже рено прпмиум 2003 г.в
Антон
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Мотоциклы и автомобили будут коммуницировать друг с другом
Bosch не намерена стоять в стороне от такого куша и планирует к этому сроку увеличить продажи в области решений для мотоциклов до 1 млрд евро. Компания разрабатывает системы помощи водителю, решения в области подключения, современные силовые агрегаты и электрифицированные системы для мототехники. {{material_121801}} Компания создала ассистенты помощи мотоциклистам, а именно – ABS, MSC (система стабилизации для мотоциклов), side view assist, сделав их ключевыми технологиями безопасности. Однако возможности развития технологий для безопасного вождения не исчерпаны – в Bosch намерены сделать ставку на технологии для автоматического вождения и вождения с сетевыми возможностями.Уже сегодня Bosch создает системы, которые позволяют водителям «общаться» с ТС, инфраструктурой и другими участниками дорожного движения. Мотоциклы и автомобили смогут коммуницировать между собой. Задолго до того, как водители или датчики на их автомобилях распознают мотоцикл, система connected horizon проинформирует их о приближающемся «двухколеснике», чтобы они могли настроить систему безопасного вождения соответствующим способом. Водители смогут увидеть, что происходит за следующим поворотом, и получать уведомления о возможных опасностях. К 2025 году более 70% новых зарегистрированных мотоциклов во всем мире будут поддерживать данные технологии.Есть у компании подвижки в направлении электромобильности. Ожидается, что рынок легких электромобилей, таких как eScooters, вырастет в ближайшей перспективе на 40%. Исследования показывают, что к 2020 году в мире будет произведено приблизительно 100 млн таких ТС. Компания увеличила производство систем двигателя, которые позволяют электрифицировать 4-, 3- и 2-колесные легковые ТС, такие как Govecs eSchwalbe или AIMA eScooter. Системы состоят из двигателя, блока управления, АКБ, зарядного устройства, дисплея, блока подключения, а также интерактивного приложения, которое соединяет смартфон водителя с ТС.Столкнулись…А пока ученые не научили мотоциклы и машины «беседовать» в целях общей безопасности, случается то, что случается. Пару дней назад, 2 декабря 2017 года, около 7 часов утра в Рыбинске (Ярославская область) произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. В районе дома №4 по Волжской набережной столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл «Иж-Юпитер».По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ярославской области, в результате столкновения мотоциклиста отбросило на лобовое стекло иномарки. Удар был очень сильным и от полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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