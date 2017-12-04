Мотоциклы и автомобили будут коммуницировать друг с другом
Bosch не намерена стоять в стороне от такого куша и планирует к этому сроку увеличить продажи в области решений для мотоциклов до 1 млрд евро. Компания разрабатывает системы помощи водителю, решения в области подключения, современные силовые агрегаты и электрифицированные системы для мототехники.
Уже сегодня Bosch создает системы, которые позволяют водителям «общаться» с ТС, инфраструктурой и другими участниками дорожного движения. Мотоциклы и автомобили смогут коммуницировать между собой. Задолго до того, как водители или датчики на их автомобилях распознают мотоцикл, система connected horizon проинформирует их о приближающемся «двухколеснике», чтобы они могли настроить систему безопасного вождения соответствующим способом. Водители смогут увидеть, что происходит за следующим поворотом, и получать уведомления о возможных опасностях. К 2025 году более 70% новых зарегистрированных мотоциклов во всем мире будут поддерживать данные технологии.
Есть у компании подвижки в направлении электромобильности. Ожидается, что рынок легких электромобилей, таких как eScooters, вырастет в ближайшей перспективе на 40%. Исследования показывают, что к 2020 году в мире будет произведено приблизительно 100 млн таких ТС. Компания увеличила производство систем двигателя, которые позволяют электрифицировать 4-, 3- и 2-колесные легковые ТС, такие как Govecs eSchwalbe или AIMA eScooter. Системы состоят из двигателя, блока управления, АКБ, зарядного устройства, дисплея, блока подключения, а также интерактивного приложения, которое соединяет смартфон водителя с ТС.
Столкнулись…
А пока ученые не научили мотоциклы и машины «беседовать» в целях общей безопасности, случается то, что случается. Пару дней назад, 2 декабря 2017 года, около 7 часов утра в Рыбинске (Ярославская область) произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. В районе дома №4 по Волжской набережной столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл «Иж-Юпитер».
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ярославской области, в результате столкновения мотоциклиста отбросило на лобовое стекло иномарки. Удар был очень сильным и от полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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