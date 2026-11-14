M1NSK Ranger 200 и C4 250: обзор двух бюджетных мотоциклов для села и города

Ranger 200 рассчитан на плохие дороги и развивает 14,3 л. с., а городской C4 250 получил двигатель на 16 л. с. В материале указаны цены 135 000 и 218 000 рублей; производство связано с Беларусью и площадкой в Смоленской области.

Ranger 200 рассчитан на плохие дороги и развивает 14,3 л. с., а городской C4 250 получил двигатель на 16 л. с. В материале указаны цены 135 000 и 218 000 рублей; производство связано с Беларусью и площадкой в Смоленской области.

На проселочной дороге Ranger 200 уверенно опирается на тягу на низких оборотах и имеет защиту по кругу. Максимальная скорость составляет 100 км/ч — для сельской местности автор материала считает это приемлемым показателем. Цена модели: 135 000 рублей.

В этой конструкции есть практичная мелочь, которую стоит проверить сразу после покупки: болты защиты и подножки от вибраций на кочках могут ослабнуть. Рекомендуется протягивать крепления каждый сезон, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств в поездке.

Для города предусмотрен C4 250. Его двигатель объемом 250 куб. см развивает 16 л. с. и работает с пятиступенчатой коробкой передач. Масляный радиатор, согласно описанию, дает возможность ехать со скоростью до 110 км/ч без перегрева. В оснащение включены светодиодная оптика и дисковые тормоза.

Модель часто выбирают в качестве первого мотоцикла для города. Цена C4 250: 218 000 рублей. После первых 500 километров владельцы советуют заменить заводское масло на аналогичную полусинтетику: первоначальная заливка рассчитана на обкатку и, как следствие, более быструю замену.

Практические особенности двух моделей иллюстрируют и то, как устроено производство M1NSK. Основные узлы, рамы и двигатель закупаются в Китае, часть двигателей собирается с применением локально произведенных отдельных деталей. В Беларуси располагаются сиденья и приборные панели. Там же монтируют шины, светотехнику и аккумуляторы устанавливают отдельно.

Сборка осуществлялась на объектах ММВЗ в Беларуси и на Вяземском машиностроительном заводе в Смоленской области. Близость российской площадки к основному производству помогает снизить затраты и удерживать цены на конкурентном уровне.

У марки долгая предыстория: завод ММВЗ ведет свою историю с 1945 года, первый «Минск» создавался на основе документации немецкого DKW RT 125. Те же чертежи использовались при разработке первых моделей Yamaha и Harley-Davidson. Позже марка выбрала иной путь: вместо погони за скоростью делались простота конструкции и ремонтопригодность. Доступная цена также выступала обязательным ориентиром.

После кризиса девяностых завод сменил владельца и постепенно восстановил производство. M1NSK сегодня — это бюджетные мотоциклы на азиатской базе, причем доля местных компонентов постепенно возрастает.