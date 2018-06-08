8 июня 2018, 09:08

Мотоциклы с автопилотом – зачем?

Компания AB Dynamics разработала беспилотные мотоциклы. Но вовсе не для того, чтобы лишить байкеров удовольствия от вождения. С их помощью компания планирует обучать автопилоты обычных машин. Таким образом беспилотные мотоциклы помогут спасти жизнь многим мотоциклистам.
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Скоро по улицам будут ездить сотни беспилотных автомобилей. Сейчас инженеры тренируют системы автопилота распознавать другие автомобили, дорожные знаки, пешеходов и даже велосипедистов. Но мотоциклы представляют проблему. Они ездят значительно быстрее велосипедистов, активно маневрируют между рядами, внезапно появляясь и также внезапно исчезая в транспортном потоке. 

Перед испытателями встала задача, как обучить автопилот вовремя распознавать мотоциклы. Ставить опыты на реальных мотоциклистах было бы чересчур опасно. Конечно, найдется немало байкеров, которые согласились бы рискнуть жизнью ради науки. Но вдруг что-то пойдет не так… Поэтому исследователи предпочитают использовать более гуманные методы.

Специалисты AB Dynamics решили разработать для тестов специальный беспилотный мотоцикл. Они взяли за основу байк BMW C1. Выбор пал именно на эту модель из-за ее бесступенчатой трансмиссии и удобной крыши, на которую установили различные датчики. В дальнейшем инженеры планируют использовать и более мощные мотоциклы. Такие беспилотники пригодятся и при других испытаниях, например, в краш-тестах. На улицах беспилотные мотоциклы вряд ли появятся, но они помогут сделать дороги более безопасными для байкеров.
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Мотоциклы с автопилотом – зачем?
{{material_123378}}Скоро по улицам будут ездить сотни беспилотных автомобилей. Сейчас инженеры тренируют системы автопилота распознавать другие автомобили, дорожные знаки, пешеходов и даже велосипедистов. Но мотоциклы представляют проблему. Они ездят значительно быстрее велосипедистов, активно маневрируют между рядами, внезапно появляясь и также внезапно исчезая в транспортном потоке. Перед испытателями встала задача, как обучить автопилот вовремя распознавать мотоциклы. Ставить опыты на реальных мотоциклистах было бы чересчур опасно. Конечно, найдется немало байкеров, которые согласились бы рискнуть жизнью ради науки. Но вдруг что-то пойдет не так… Поэтому исследователи предпочитают использовать более гуманные методы.Специалисты AB Dynamics решили разработать для тестов специальный беспилотный мотоцикл. Они взяли за основу байк BMW C1. Выбор пал именно на эту модель из-за ее бесступенчатой трансмиссии и удобной крыши, на которую установили различные датчики. В дальнейшем инженеры планируют использовать и более мощные мотоциклы. Такие беспилотники пригодятся и при других испытаниях, например, в краш-тестах. На улицах беспилотные мотоциклы вряд ли появятся, но они помогут сделать дороги более безопасными для байкеров.
2018-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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