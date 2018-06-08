Мотоциклы с автопилотом – зачем?
Компания AB Dynamics разработала беспилотные мотоциклы. Но вовсе не для того, чтобы лишить байкеров удовольствия от вождения. С их помощью компания планирует обучать автопилоты обычных машин. Таким образом беспилотные мотоциклы помогут спасти жизнь многим мотоциклистам.
Ранее мы писали
Компания Bosch разрабатывает систему, которая поможет удержать мотоцикл на дороге при резкой потере сцепления ...Читать далее
Перед испытателями встала задача, как обучить автопилот вовремя распознавать мотоциклы. Ставить опыты на реальных мотоциклистах было бы чересчур опасно. Конечно, найдется немало байкеров, которые согласились бы рискнуть жизнью ради науки. Но вдруг что-то пойдет не так… Поэтому исследователи предпочитают использовать более гуманные методы.
Специалисты AB Dynamics решили разработать для тестов специальный беспилотный мотоцикл. Они взяли за основу байк BMW C1. Выбор пал именно на эту модель из-за ее бесступенчатой трансмиссии и удобной крыши, на которую установили различные датчики. В дальнейшем инженеры планируют использовать и более мощные мотоциклы. Такие беспилотники пригодятся и при других испытаниях, например, в краш-тестах. На улицах беспилотные мотоциклы вряд ли появятся, но они помогут сделать дороги более безопасными для байкеров.
Новости и статьи по теме
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Новости и статьи по теме
Какими новинками блеснул Женевский автосалон-1968
18.03.2018, 11:28
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
| Кому: иван Ну тут еще может быть вариант, что автомобиль уже был в аварии. Этих подушек там уже и не было, а перед утратил свою жесткость еще при первой аварии. А то что она помята была вхлам, смотря какая авария. Есть машины намного хуже выдерживающие аварии. Их еще называют капсулой смерти (те ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное