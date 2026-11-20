20 ноября 2026, 18:35
Рынок мотоциклов вырос на 12%, но победили не те, кого ждали: почему китайские бренды тихо забрали почти половину продаж
Рынок мотоциклов вырос на 12%, но победили не те, кого ждали: почему китайские бренды тихо забрали почти половину продаж
За первые восемь месяцев 2026 года в России продали более 37 тысяч новых мотоциклов - почти на 17% больше, чем годом ранее. В подборке есть модели от 130 тысяч рублей и варианты дороже миллиона.
Российский рынок новых мотоциклов подошел к ноябрю с сильным результатом: за десять месяцев 2026 года в стране реализовали 54,42 тыс. машин — на 12% больше, чем за тот же период годом ранее. Еще показательнее другой ориентир: только за январь — сентябрь дилеры передали клиентам 51 595 новых мотоциклов, то есть больше, чем за весь 2025 год. В сентябре продажи составили 4 121 единицу (+2,3% год к году), а за первые месяцы 2026 года рынок превысил 37 тыс. единиц, прибавив почти 17%.
Растет рынок не за счет дорогого сегмента. Основной вклад дают недорогие городские модели, техника «на первый сезон» и мотоциклы для тех, кто пересаживается с малокубатурных машин на более мощные. Ценовой разброс в подборке лидеров огромный: от 130 тыс. рублей за Минск Д4 125 до 1,15 млн рублей за Honda CB650R.
Кто делит рынок
В сентябре пятерка самых популярных марок — Regulmoto, Motoland, Voge, Racer и Sharmax — обеспечила свыше 40% продаж, сообщает «За рулем». В сентябрьском рейтинге Regulmoto занял первое место с 625 мотоциклами, далее следовали Motoland (369), Voge (277), Racer (270) и Sharmax (161). Среди моделей месяца в статистике фигурировали Racer RC 300, Voge CU, Regulmoto GTO и Regulmoto Sport.
В октябре расстановка слегка изменилась: лидером среди марок остался Regulmoto с 358 проданными мотоциклами, а самой популярной моделью месяца стал Motoland XF300 со 163 экземплярами. Следом шли Racer RC 300 и Voge CU, сообщил «Автостат».
Первый мотоцикл
Самый доступный участник подборки — Минск Д4 125. За отчетный период продано более 2100 экземпляров, стартовая цена — от 130 тыс. рублей. Одноцилиндровый двигатель объемом 125 см³ развивает 13 л. с. Конструкция простая, запчасти недорогие, обслуживание доступное — модель рассчитана на повседневные поездки и пригородные маршруты.
К бюджетным городским моделям относится и Benda Funrider 125, где ставка сделана на стиль. За первые восемь месяцев продано более 1900 мотоциклов. Низкая посадка и расслабленная эргономика сочетаются с небольшим объемом двигателя и хорошей маневренностью; цена начинается от 213 тыс. рублей.
Тем, кому нужен более мощный первый мотоцикл, адресован Regulmoto GTO 300 NB. С мая по август 2026 года продано более 3800 таких машин. Одноцилиндровый двигатель объемом 300 см³ выдает 28 л. с., стартовая цена — 275 тыс. рублей. В стандартное оснащение входит ABS, а понятная управляемость рассчитана на начинающих.
Универсалы
Следующий шаг — универсальные модели с двигателями объемом около 300 см³. Voge 300AC за восемь месяцев разошелся тиражом около 3100 экземпляров. Его мотор объемом 292 см³ развивает 31 л. с. Прямая посадка и широкий руль подходят для ежедневных поездок. Цены начинаются от 499 тыс. рублей. В оснащении — цифровая приборная панель и светодиодная оптика, для кофров предусмотрены крепления.
Выше по мощности и цене — CFMoto 650NK, один из лидеров продаж с результатом более 4200 экземпляров за восемь месяцев. Двухцилиндровый двигатель объемом 649 см³ развивает 70 л. с. В базовую комплектацию входят ABS и трекшн-контроль, отдельно предусмотрена светодиодная оптика. Цена начинается от 699 тыс. рублей. Интерес к модели связан с сочетанием динамики и оснащения, однако основную роль играет развитая дилерская сеть. Мотоцикл подходит и для города, и для загородных маршрутов.
Спорт и классика
В спортивном сегменте покупатели выбирают Kawasaki Ninja 400. Двигатель объемом 399 см³ выдает 45 л. с., цена нового мотоцикла начинается от 849 тыс. рублей. Модель выбирают те, кому возможностей малокубатурной техники уже недостаточно.
Еще дороже обойдется Honda CB650R: от 1,15 млн рублей. Четырехцилиндровый двигатель объемом 649 см³ развивает 95 л. с. Среди причин интереса к модели в исходных данных названы репутация Honda, качество сборки и надежность. Покупателей привлекает и высокая остаточная стоимость на вторичном рынке.
Для спокойной езды и любителей классического облика подойдет Royal Enfield Classic 350. В 2026 году продано более 1300 таких мотоциклов. Двигатель объемом 350 см³ развивает 20 л. с., дизайн напоминает британские мотоциклы прошлого века. Цена начинается от 549 тыс. рублей.
К ноябрю 2026 года рынок новых мотоциклов в России вырос на 12% за десять месяцев и уже превысил результат всего 2025 года по итогам трех кварталов. Драйвер роста — доступная городская техника и модели «на первый сезон»: Минск Д4 125, Benda Funrider 125 и Regulmoto GTO 300 NB формируют спрос в нижнем ценовом сегменте, тогда как CFMoto 650NK, Kawasaki Ninja 400 и Honda CB650R закрывают запрос на мощность и статус. Пока такой баланс сохраняется, рынок продолжит расти — вопрос лишь в том, хватит ли дилерам складских запасов к весеннему сезону.
Похожие материалы Хонда
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:33
Рынок до 2,5 млн рублей: кто стал главным кроссовером страны
В октябре двадцать самых популярных кроссоверов до 2,5 млн рублей набрали 41,3 тысячи сделок, это на 16% больше, чем месяцем ранее. Лидером продаж стал Haval Jolion, следом идет TENET T4L. Третье место заняла LADA Niva Travel.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 14:36
«Ява» против «Минска»: как советский мотоцикл выдавал достаток владельца
В советской деревне мотоцикл помогал добираться по делам и становился показателем достатка: легкие «Минск» и «Восход» выбирали начинающие, а чехословацкая «Ява» вызывала особую гордость. У каждой модели была своя роль.Читать далее
-
21.11.2026, 10:48
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
Российские производители внедорожной мототехники закупили в 2025 году около 16 тысяч импортных двигателей. В Казани уже выпускают GIMURA-1000S, но для расширения производства предприятию нужен стратегический инвестор.Читать далее
-
20.11.2026, 20:19
Последний из легенды: как «Восход 3М-01» пережил развал страны
Легкий дорожный мотоцикл «Восход 3М-01» выпускали с 1993 года, а последний экземпляр собрали в 2002-м. Его двигатель развивал 15 л. с.; мотоцикл разгонялся до 110 км/ч, расходуя около 4 л на 100 км.Читать далее
Похожие материалы Хонда
-
22.11.2026, 16:25
Семь наград и путевка в Японию: как вьетнамские техники покорили Джакарту
В Джакарте команда Honda Vietnam взяла семь наград на чемпионате технических специалистов Азии и Океании. Ле Тхань Туан выиграл личный зачет в классе мотоциклов с большим двигателем и получил право выступить в Японии в 2027 году.Читать далее
-
22.11.2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи. Читать далее
-
22.11.2026, 11:49
CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок
Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 10:33
Рынок до 2,5 млн рублей: кто стал главным кроссовером страны
В октябре двадцать самых популярных кроссоверов до 2,5 млн рублей набрали 41,3 тысячи сделок, это на 16% больше, чем месяцем ранее. Лидером продаж стал Haval Jolion, следом идет TENET T4L. Третье место заняла LADA Niva Travel.Читать далее
-
22.11.2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:45
Японцы против всех: как Honda, Suzuki и Yamaha делили рынок 1980-х
В 1980-е мотоциклы преодолевали рубеж в 240 км/ч и меняли привычные представления о спортивной технике и туристических эндуро. Вспоминаем десять моделей, чьи технические решения и дизайн стали частью истории отрасли.Читать далее
-
21.11.2026, 14:36
«Ява» против «Минска»: как советский мотоцикл выдавал достаток владельца
В советской деревне мотоцикл помогал добираться по делам и становился показателем достатка: легкие «Минск» и «Восход» выбирали начинающие, а чехословацкая «Ява» вызывала особую гордость. У каждой модели была своя роль.Читать далее
-
21.11.2026, 10:48
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
Российские производители внедорожной мототехники закупили в 2025 году около 16 тысяч импортных двигателей. В Казани уже выпускают GIMURA-1000S, но для расширения производства предприятию нужен стратегический инвестор.Читать далее
-
20.11.2026, 20:19
Последний из легенды: как «Восход 3М-01» пережил развал страны
Легкий дорожный мотоцикл «Восход 3М-01» выпускали с 1993 года, а последний экземпляр собрали в 2002-м. Его двигатель развивал 15 л. с.; мотоцикл разгонялся до 110 км/ч, расходуя около 4 л на 100 км.Читать далее