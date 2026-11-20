Рынок мотоциклов вырос на 12%, но победили не те, кого ждали: почему китайские бренды тихо забрали почти половину продаж

За первые восемь месяцев 2026 года в России продали более 37 тысяч новых мотоциклов - почти на 17% больше, чем годом ранее. В подборке есть модели от 130 тысяч рублей и варианты дороже миллиона.

За первые восемь месяцев 2026 года в России продали более 37 тысяч новых мотоциклов - почти на 17% больше, чем годом ранее. В подборке есть модели от 130 тысяч рублей и варианты дороже миллиона.

Российский рынок новых мотоциклов подошел к ноябрю с сильным результатом: за десять месяцев 2026 года в стране реализовали 54,42 тыс. машин — на 12% больше, чем за тот же период годом ранее. Еще показательнее другой ориентир: только за январь — сентябрь дилеры передали клиентам 51 595 новых мотоциклов, то есть больше, чем за весь 2025 год. В сентябре продажи составили 4 121 единицу (+2,3% год к году), а за первые месяцы 2026 года рынок превысил 37 тыс. единиц, прибавив почти 17%.

Растет рынок не за счет дорогого сегмента. Основной вклад дают недорогие городские модели, техника «на первый сезон» и мотоциклы для тех, кто пересаживается с малокубатурных машин на более мощные. Ценовой разброс в подборке лидеров огромный: от 130 тыс. рублей за Минск Д4 125 до 1,15 млн рублей за Honda CB650R.

Кто делит рынок

В сентябре пятерка самых популярных марок — Regulmoto, Motoland, Voge, Racer и Sharmax — обеспечила свыше 40% продаж, сообщает «За рулем». В сентябрьском рейтинге Regulmoto занял первое место с 625 мотоциклами, далее следовали Motoland (369), Voge (277), Racer (270) и Sharmax (161). Среди моделей месяца в статистике фигурировали Racer RC 300, Voge CU, Regulmoto GTO и Regulmoto Sport.

В октябре расстановка слегка изменилась: лидером среди марок остался Regulmoto с 358 проданными мотоциклами, а самой популярной моделью месяца стал Motoland XF300 со 163 экземплярами. Следом шли Racer RC 300 и Voge CU, сообщил «Автостат».

Первый мотоцикл

Самый доступный участник подборки — Минск Д4 125. За отчетный период продано более 2100 экземпляров, стартовая цена — от 130 тыс. рублей. Одноцилиндровый двигатель объемом 125 см³ развивает 13 л. с. Конструкция простая, запчасти недорогие, обслуживание доступное — модель рассчитана на повседневные поездки и пригородные маршруты.

К бюджетным городским моделям относится и Benda Funrider 125, где ставка сделана на стиль. За первые восемь месяцев продано более 1900 мотоциклов. Низкая посадка и расслабленная эргономика сочетаются с небольшим объемом двигателя и хорошей маневренностью; цена начинается от 213 тыс. рублей.

Тем, кому нужен более мощный первый мотоцикл, адресован Regulmoto GTO 300 NB. С мая по август 2026 года продано более 3800 таких машин. Одноцилиндровый двигатель объемом 300 см³ выдает 28 л. с., стартовая цена — 275 тыс. рублей. В стандартное оснащение входит ABS, а понятная управляемость рассчитана на начинающих.

Универсалы

Следующий шаг — универсальные модели с двигателями объемом около 300 см³. Voge 300AC за восемь месяцев разошелся тиражом около 3100 экземпляров. Его мотор объемом 292 см³ развивает 31 л. с. Прямая посадка и широкий руль подходят для ежедневных поездок. Цены начинаются от 499 тыс. рублей. В оснащении — цифровая приборная панель и светодиодная оптика, для кофров предусмотрены крепления.

Выше по мощности и цене — CFMoto 650NK, один из лидеров продаж с результатом более 4200 экземпляров за восемь месяцев. Двухцилиндровый двигатель объемом 649 см³ развивает 70 л. с. В базовую комплектацию входят ABS и трекшн-контроль, отдельно предусмотрена светодиодная оптика. Цена начинается от 699 тыс. рублей. Интерес к модели связан с сочетанием динамики и оснащения, однако основную роль играет развитая дилерская сеть. Мотоцикл подходит и для города, и для загородных маршрутов.

Спорт и классика

В спортивном сегменте покупатели выбирают Kawasaki Ninja 400. Двигатель объемом 399 см³ выдает 45 л. с., цена нового мотоцикла начинается от 849 тыс. рублей. Модель выбирают те, кому возможностей малокубатурной техники уже недостаточно.

Еще дороже обойдется Honda CB650R: от 1,15 млн рублей. Четырехцилиндровый двигатель объемом 649 см³ развивает 95 л. с. Среди причин интереса к модели в исходных данных названы репутация Honda, качество сборки и надежность. Покупателей привлекает и высокая остаточная стоимость на вторичном рынке.

Для спокойной езды и любителей классического облика подойдет Royal Enfield Classic 350. В 2026 году продано более 1300 таких мотоциклов. Двигатель объемом 350 см³ развивает 20 л. с., дизайн напоминает британские мотоциклы прошлого века. Цена начинается от 549 тыс. рублей.

К ноябрю 2026 года рынок новых мотоциклов в России вырос на 12% за десять месяцев и уже превысил результат всего 2025 года по итогам трех кварталов. Драйвер роста — доступная городская техника и модели «на первый сезон»: Минск Д4 125, Benda Funrider 125 и Regulmoto GTO 300 NB формируют спрос в нижнем ценовом сегменте, тогда как CFMoto 650NK, Kawasaki Ninja 400 и Honda CB650R закрывают запрос на мощность и статус. Пока такой баланс сохраняется, рынок продолжит расти — вопрос лишь в том, хватит ли дилерам складских запасов к весеннему сезону.