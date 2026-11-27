Почему ЗиД 125 остается самым доступным ковровским мотоциклом

В линейке ковровского завода есть легкий ЗиД 125 за 89 990 рублей, мопед ALFA LF50-C9 и более мощные мотоциклы. Разницу в цене и конструкции видно по массе и двигателям, а назначение техники разное.

В линейке ковровского завода есть легкий ЗиД 125 за 89 990 рублей, мопед ALFA LF50-C9 и более мощные мотоциклы. Разницу в цене и конструкции видно по массе и двигателям, а назначение техники разное.

Ковровский завод ЗиД, основанный в 1916 году, начал выпускать мотоциклы лишь через 30 лет — после сокращения оборонных заказов в 1946-м. Первой моделью стал К-125, а с 1965 года предприятие выпускало семейство «Восход». Сегодня линейка включает машины от 50 до 282 куб. см, и цены на них заметно разошлись.

ЗиД 125 за 89 990 рублей остается самой доступной моделью в обзоре. Одноцилиндровый четырехтактный двигатель YINXIANG 153FMI объемом 119,6 куб. см выдает 6,8 л.с. и разгоняет мотоцикл до 75 км/ч. Бак на 12 литров при расходе около трех литров на 100 км обеспечивает ориентир примерно в 400 км на одной заправке. Коробка передач четырехступенчатая, сцепление многодисковое в масляной ванне, тормоза барабанные на обоих колесах. Масса 95 кг позволяет вытолкать машину из колеи самостоятельно.

На 30 тысяч рублей дешевле стоит мопед ALFA LF50-C9 за 84 кг массы и 49 куб. см — для управления достаточно категории M. Передачи переключаются вручную, спереди телескопическая вилка, сзади два амортизатора, рама стальная трубчатая.

Следующая ступень — ЗиД 250 «Лис» за 134 900 рублей с колесами разного диаметра (21 и 18 дюймов), спицованными внедорожными шинами и гидравлическими дисковыми тормозами. Мотор 225 куб. см развивает 14 л.с., коробка пятиступенчатая.

Для дорог предназначен ЗиД 300-01 «Стайер» за 199 900 рублей: 282 куб. см, 28 л.с., жидкостное охлаждение, пятиступенчатая коробка. При массе 154 кг модель разгоняется до 120 км/ч, бак вмещает 18 литров, установлены цифровой экран и светодиодная светотехника.

Сейчас в Коврове мотоциклы в основном собирают из зарубежных комплектующих: двигатель ЗиД 125 — YINXIANG, агрегат «Стайера» связан с платформой Lifan, «Лис» построен на адаптированной базе китайского мотора. Конструкцию регулярно меняют с учетом российских условий езды.

Модельный ряд ЗиД сегодня охватывает практически все ниши — от утилитарного мопеда ALFA LF50-C9 и бюджетного ЗиД 125 до внедорожного «Лиса» и дорожного «Стайера». Разброс цен и характеристик делает технику завода доступной как для новичков, которым достаточно категории M, так и для опытных мотоциклистов, выбирающих машину для трассы. При этом ставка на зарубежные комплектующие и регулярная адаптация конструкции к российским условиям позволяют предприятию с вековой историей удерживать актуальность в современных реалиях.