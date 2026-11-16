16 ноября 2026, 19:26
Правда о современных ЗиД: российская сборка или китайский конструктор
Правда о современных ЗиД: российская сборка или китайский конструктор
Ковровский завод использует китайские комплекты и проверяет собранные мотоциклы пробегом от 2000 до 3000 км. Однако предприятие выпускает собственные рамы, а ключевые узлы по-прежнему поставляет партнер из Китая.
Многих волнует вопрос, мотоциклы ЗИД, это российская сборка или китайский конструктор? Если говорить юридически — мотоциклы российские, поскольку они собираются и продаются заводом из Коврова. Если же смотреть на происхождение узлов и агрегатов — это глубокая локализация китайских платформ с элементами собственного производства. Полностью отечественного мотоцикла «с нуля» в современной линейке ЗиД нет.
Что вообще выпускает ЗиД сегодня
После долгого перерыва Завод имени Дегтярева вернулся к мотоциклетному направлению и в 2026 году предлагает три основные модели: легкий дорожный ЗиД-125, эндуро ZiD 250 «Лис» и дорожный ZiD 300-01 «Стайер». Цены начинаются примерно от 105 тысяч рублей за 125-кубовую модель и достигают 218 тысяч рублей за флагманский «Стайер».
Откуда взялись двигатели и рамы
Самый показательный пример — ЗиД-125. Его двигатель объемом 119,6 куб. см и мощностью 6,8 л.с. — это китайский агрегат YINXIANG 153FMI. Рама при этом, по данным профильных изданий, разработана и сваривается в России, на заводе в Коврове. То есть это уже не просто «отверточная сборка», но и не полный цикл: ключевой узел — мотор — импортный.
ZiD 300-01 «Стайер» оснащается двигателем объемом 282,7 куб. см мощностью 28 л.с., который восходит к хорошо известной платформе Lifan. Завод сотрудничает с Lifan не первый год, и этот мотор считается одним из самых распространенных и ремонтопригодных в своем классе.
ZiD 250 «Лис» занимает промежуточное положение: его 225-кубовый двигатель мощностью 15 л.с. с 2024 года изготавливается по спецификациям ЗиД, хотя база также китайская.
Почему не делают полностью свои мотоциклы
Причина банальна и ее признают сами профильные обозреватели: объем российского рынка малокубатурной мототехники недостаточен для окупаемости полноценного производства полного цикла. Разработка собственного четырехтактного двигателя и налаживание массового выпуска потребовали бы вложений, которые не окупятся десятилетиями при нынешнем спросе. Поэтому ЗиД пошел по пути, который в отрасли называют «поэтапной локализацией»: сначала сборка крупными узлами, затем постепенное замещение отдельных компонентов.
Показательно, что даже ЗиД-125 изначально планировали сделать полностью отечественным, но в итоге от полной локализации отказались из-за низкого спроса.
Так это «российский мотоцикл» или нет?
Юридически — да. Мотоциклы имеют российский VIN, собираются на российском заводе и продаются под российской маркой. Они подлежат регистрации в ГИБДД как полноценные транспортные средства, на них можно ездить с правами категории А1 (для 125-кубовой модели).
Фактически — это продукт глобальной кооперации с доминирующей китайской компонентной базой. И это не уникальная российская ситуация: мелкосерийная мотосборка по всему миру, включая европейские бренды в бюджетном сегменте, давно работает по схожим схемам.
Что это значит для покупателя
Плюсы такой схемы очевидны: низкая цена, доступность запчастей (двигатели Lifan и Yinxiang распространены повсеместно), ремонтопригодность в любом гараже. Минусы тоже понятны: это не «Восход» и не «Ковровец» в ностальгическом смысле — ни по конструкции, ни по ресурсу, ни по идеологии. Это утилитарный бюджетный транспорт, сделанный по современным китайским лекалам, но с российской пропиской и, в случае с рамой ЗиД-125, с реальным российским вкладом в конструкцию.
Вывод: современный ЗиД — это не «чисто российский мотоцикл» и не «просто китайский конструктор». Это гибрид: китайская агрегатная база, российская сборка, юридический статус отечественного производителя и поэтапная, но незавершенная локализация. Называть это «российской сборкой» корректно. Называть «российской разработкой» — уже натяжка.
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