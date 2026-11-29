29 ноября 2026, 08:39
Ковровский завод ЗиД: от К-125 до современных моделей — как изменилась линейка
Ковровский завод ЗиД: от К-125 до современных моделей — как изменилась линейка
В современной линейке ковровского ЗиД представлены четыре мотоцикла и мопеда: от 49-кубового ALFA LF50-C9 за 59 990 рублей до дорожного ЗиД 300-01 «Стайер» за 199 900. Разбираем характеристики и происхождение агрегатов.
Свою историю Ковровский мотоциклетный завод начал в 1946 году с модели К-125. Когда оборонные заказы закрылись, производство направляло высвобождаемые технологии в гражданское производство. Широкую известность ему принесли «Ковровец» и «Восход», позже завод освоил спортивную технику.
Сегодняшняя линейка включает в себя четыре модели: от мопеда до дорожного мотоцикла. Их собирают в Коврове с использованием зарубежных комплектующих, в том числе китайских.Предприятие адаптирует оборудование, но не производит на месте все его узлы.
Самая доступная модель ALFA LF50-C9 — цена от 59 990 рублей. У мопеда установлен двигатель на 49 куб. см и четырехступенчатая коробка передач. Масса составляет 84 кг. Рама стальная, без лишней массы. Для управления, согласно исходным данным, достаточна категория «М».
Следующая ступень, ЗиД 125, стоит 89 990 рублей. Его одноцилиндровый четырехтактный двигатель воздушного охлаждения имеет объем от 119,6 до 120 куб. см и развивает 5 кВт, или около 6,8 л. с. С ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач. Заявленные показатели: максимальная скорость 75 км/ч и расход около 3 л на 100 км. Масса мотоцикла равна 95 кг, бак вмещает не менее 12 л. Для управления ЗиД 125 нужна категория А1, так как объем его двигателя составляет 50 куб. см.
Происхождение силового агрегата здесь известен точно: на ЗиД 125 установлен китайский двигатель YINXIANG 153FMI. Для покупателя это конкретные характеристики комплектации. Заявленная мощность двигателя составляет около 6,8 л. с.
На другом конце ценового ориентира модель ЗиД 300-01 «Стайер» за 199 900 рублей. Его четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением имеет объем около 282 куб. см и мощность 28 л. с. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Мотоцикл получил светодиодную оптику и цифровую приборную панель; колеса у него спицованные. Спереди установлена перевернутая телескопическая вилка, сзади стоит маятник с моноамортизатором.
Заявленная максимальная скорость «Стайера» составляет 120 км/ч, масса равна 154 кг, объем бака — 18 л. Силовой агрегат имеет корни Lifan. Это указывает на расширение стандарта, но не раскрывает детали локализации производства.
Для поездки вне асфальта предназначен ЗиД 250 «Лис» стоимостью 134 900 рублей. Эндуро оснащен четырехтактным двигателем воздушного охлаждения объемом 225 куб. см и объём около 14 л. с. Пятиступенчатая коробка передач работает со внедорожными шинами. Диаметр переднего колеса составляет 21 дюйм, заднего — 18 дюймов. Установлены гидравлические дисковые тормоза.
Конструктивная основа двигателя «Лиса» китайская. С 2024 года его выпускают по характеристикам ЗиД. Таким образом, завод адаптирует производство в соответствии с местными требованиями.
Цены относятся к актуальному прайс-листу и могут меняться в зависимости от дат предложения и продажи. Для сравнения ранее завод предлагал ЗиД-125 за 86 800 рублей, ЗиД 250 за 144 000 рублей и ЗиД 300-01 за 216 000 рублей.
Рассматривая конкурентоспособности в целем, можно сказать, что цены и адаптация импортных платформ идет полным ходом под разные задачи. Покупателям предлагается доступный мопед и экономичный по заявленному расходу ЗиД 125. Для дорог предназначен «Стайер», для бездорожья — эндуро «Лис». Однако сборка в Коврове не означает полное местное производство: на ЗиД 125 установлен двигатель YINXIANG, агрегат «Стайера» соединяются с платформой Lifan. Мотор «Лиса» создан на высокотехнологичной конструктивной базе и изготовлен по заводским характеристикам 2024 года.
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