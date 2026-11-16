Российский мотоциклетный завод «ЗиД» возвращается в бюджетный сегмент: цены стартуют от 86 800 рублей

Завод имени Дегтярева представил линейку мотоциклов и мопедов на 2026 год: ЗиД-125 оценили в 86 800 рублей, а ЗиД-250 - в 144 000. Официальную цену флагмана ЗиД 300-01 не назвали.

Завод имени Дегтярева представил линейку мотоциклов и мопедов на 2026 год: ЗиД-125 оценили в 86 800 рублей, а ЗиД-250 - в 144 000. Официальную цену флагмана ЗиД 300-01 не назвали.

На фоне роста интереса к доступной отечественной мототехнике завод имени Дегтярева (ЗиД) возобновляет присутствие в массовом сегменте. Как стало известно, ценовой порог новой линейки составляет 86 800 рублей, тогда как за флагманскую модель на открытых площадках просят около 200 тысяч рублей.

Самая доступная модель линейки — ЗиД-125 — позиционируется как мопед. Ее четырехтактный двигатель объемом 120 куб. см развивает 5 кВт мощности и 6 Н·м крутящего момента, а максимальная скорость ограничена 75 км/ч. Следующая ступень — ЗиД-250: мотор объемом 225 куб. см выдает 14 л.с., цена составляет 144 000 рублей. Модель рассчитана на более динамичную езду и городские прогулки.

Флагман ЗиД 300-01 получил двигатель объемом 283 куб. см с жидкостным охлаждением и мощностью 21 л.с. По данным исходного материала, мотоцикл способен разгоняться до 120 км/ч. На открытых площадках за него просят около 200 тысяч рублей, однако производитель эту сумму официально не подтвердил.

Бюджетный сегмент для ЗиД не нов: предприятие исторически было ориентировано на массовую доступную мототехнику. В 1946 году завод выпустил первый «Ковровец» К-125, ставший предшественником линии «Восход», появившейся в 1965 году. Тогда мотоциклы развивали 10 л.с. и крутящий момент 14 Н·м, максимальная скорость достигала 95 км/ч при массе 110 кг. Позже, в 1983 году, на конвейер был запущен «Восход-3М» с обновленной конструкцией: его двигатель развивал 14 л.с., а скорость доходила до 105 км/ч.

После снижения интереса к отечественным мотоциклам завод пытался привлечь покупателей моделью «Сова», но массового успеха она не принесла, и марка постепенно ушла в тень. Сейчас на рынок возвращается узнаваемое имя, однако сама по себе историческая преемственность пока не гарантирует спроса на новые машины.

По цене базовый ЗиД заметно отличается от предложений в более дорогом сегменте: для ориентира, в материале о Jawa указали цены от 530 тысяч рублей. Сравнение показывает разницу в ценовых уровнях, но не в характеристиках или оснащении моделей.

Завод позиционирует новую технику как доступную и простую в обслуживании. Однако раздел с мотоциклами на официальном сайте найти непросто. Возвращение исторических марок может поддержать отечественное производство и дать покупателям еще один вариант бюджетной мототехники. Дальнейшее развитие линии завод связывает с перспективами.

С учетом новой линейки мототехники ЗиД (ЗиД-125, ЗиД-250 и ЗиД 300-01) покупателям необходимо обратить особое внимание на требования ПДД и законодательства о дорожном движении. Поскольку рабочий объем двигателя всех трех моделей превышает 50 куб. см, они юридически относятся к мотоциклам (или легким мотоциклам), а не к мопедам, поэтому требования к водительским правам, регистрации и страхованию существенно отличаются от обычных скутеров.