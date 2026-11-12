«Восход» и «Ковровец» вернулись: завод Дегтярева перезапустил производство мотоциклов в 2026 году — что теперь выпускают

12 ноября 2026, 17:36
Завод имени Дегтярева вернул на рынок мотоциклы: новые модели и цены 2026 года
Завод имени Дегтярева вернул на рынок мотоциклы: новые модели и цены 2026 года
Завод имени Дегтярева возвращает на рынок легендарные мотоциклы. В 2026 году предприятие представило обновленную линейку — от доступного мопеда ЗиД-125 за 86 800 рублей до флагманского ЗиД 300-01 мощностью 21 л.с.
Возвращение мотоциклов завода имени Дегтярева (ЗиД) стало одной из самых неожиданных новостей для российского рынка мототехники. Для многих эти модели — не просто транспорт, а часть семейной истории: «Восход» и «Ковровец» были символами доступной мототехники в СССР.
История предприятия началась в 1946 году с выпуска первого «Ковровца» К-125, который лег в основу будущей линии «Восход», появившейся в 1965 году. Уже тогда мотоциклы имели достойные для своего времени характеристики: двигатель на 10 л.с., крутящий момент 14 Н·м и максимальную скорость до 95 км/ч при весе всего 110 кг. В 1983 году на конвейер вышел «Восход-3М» с обновленной конструкцией и мотором на 14 л.с., разгонявшийся до 105 км/ч.
После снижения интереса к отечественным мотоциклам завод пытался удержать внимание новыми моделями, такими как «Сова», но массового успеха добиться не удалось, и марка ЗиД постепенно ушла в тень. Однако в 2026 году предприятие вновь заявило о себе, представив обновленную линейку дорожных мотоциклов и мопедов по демократичным ценам.
Сейчас в ассортименте завода три основные модели. ЗиД-125 — мопед со 120-кубовым четырехтактным двигателем мощностью 5 кВт и крутящим моментом 8,6 Нм. Максимальная скорость ограничена 75 км/ч, цена — 86 800 рублей, что делает его одним из самых доступных вариантов на рынке. Следующая модель — ЗиД-250 с 225-кубовым двигателем на 14 л.с., рассчитанная на более динамичную езду и прогулки по городу. Ее стоимость — 144 000 рублей. Флагман линейки — ЗиД 300-01 с 283-кубовым мотором, жидкостным охлаждением и мощностью 21 л.с., способный разгоняться до 120 км/ч. Официальная цена не раскрывается, но на открытых площадках она составляет около 200 тысяч рублей.
Любопытно, что, несмотря на расширение деятельности завода, найти раздел с мотоциклами на официальном сайте непросто. Тем не менее для тех, кто ищет доступную и простую в обслуживании мототехнику, новые модели ЗиД могут стать альтернативным выбором. Возвращение таких брендов поддерживает отечественное производство и дает покупателям возможность выбирать между импортными и российскими решениями. Интерес к доступной технике растет не только среди мотоциклистов: например, в сегменте снегоходов также появляются интересные новинки.
Перезапуск производства мотоциклов на заводе имени Дегтярева может стать необходимым шагом для российского рынка. Во-первых, это поддержка отечественной промышленности и рабочих мест. Во-вторых, новые модели ЗиД имеют простую конструкцию и более дешевое обслуживание, что особенно актуально в условиях роста цен на импортную технику. В-третьих, сохранение исторических брендов позволит не только стимулировать спрос на бюджетные мотоциклы, но и поддержать интерес к российской инженерной школе. Если спрос сохранится, можно будет продолжить расширение модельного ряда и представить новые технические решения.
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