Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

20 июля 2026, 15:48

Мотоэкипировка: как подобрать защиту для города и трассы в 2026 году

Мотоэкипировка: как подобрать защиту для города и трассы в 2026 году

Снижаем риск травм на 70%: как выбрать мотоэкипировку, которая реально спасет

Мотоэкипировка: как подобрать защиту для города и трассы в 2026 году

В 2026 году требования к безопасности мотоциклистов ужесточились, а рынок экипировки стал разнообразнее. Разбираемся, как выбрать шлем, куртку, штаны и перчатки, чтобы поездки были не только стильными, но и максимально безопасными.

В 2026 году требования к безопасности мотоциклистов ужесточились, а рынок экипировки стал разнообразнее. Разбираемся, как выбрать шлем, куртку, штаны и перчатки, чтобы поездки были не только стильными, но и максимально безопасными.

В последние годы мотоциклисты всё чаще задумываются не только о скорости, но и о собственной безопасности. Современная мотоэкипировка перестала быть просто аксессуаром — это реальный способ снизить риски на дороге. В условиях плотного движения и переменчивой погоды правильный выбор защитной одежды становится особенно актуальным.

Шлем остается ключевым элементом защиты. Сегодня на рынке представлены интегральные, модульные, открытые и кроссовые модели. Интегральные шлемы обеспечивают максимальную защиту головы и лица, модульные удобны для тех, кто часто останавливается, открытые подходят для неспешных прогулок, но не защищают подбородок, а кроссовые выбирают любители бездорожья. При выборе обращайте внимание на размер: шлем должен сидеть плотно. Также важна сертификация по стандартам ECE 22.05 или DOT — это гарантия того, что изделие прошло необходимые испытания. Материалы вроде карбона и кевлара делают шлемы легче и прочнее, а развитая вентиляция помогает избежать перегрева в летнюю жару.

Куртка и штаны образуют вторую линию защиты. Кожаные комплекты славятся долговечностью, но требуют регулярного ухода. Текстильные варианты легче, часто оснащаются дышащими мембранами и вентиляционными вставками. Наличие встроенных протекторов на плечах, локтях, спине, коленях и бедрах — обязательное условие для любой современной экипировки. Посадка должна быть удобной, чтобы не стеснять управление мотоциклом. Хорошая вентиляция и защита от дождя становятся дополнительными плюсами в российских климатических условиях.

Перчатки защищают руки от ссадин, переломов и холода. Кожаные модели хорошо держат форму и долговечны, текстильные — легче и лучше подходят для жары. Усиленные вставки на костяшках и ладонях, плотная посадка и эффективная вентиляция — основные критерии выбора. Для межсезонья и зимы стоит выбирать утепленные и влагозащитные варианты.

Эксперты советуют всегда примерять экипировку перед покупкой: даже дорогая модель может оказаться неудобной. Важно учитывать и стиль езды: для спорта нужна максимально защищенная одежда, для путешествий — комфорт и функциональность. Не стоит экономить на безопасности, но и переплачивать за дополнительные опции не обязательно. Качественная экипировка требует ухода: регулярной чистки и проверки состояния протекторов, что продлевает срок её службы.

Правильно подобранная экипировка снижает риск травм в ДТП на 60–70%. Важно помнить: даже самая дорогая одежда не заменяет внимательности на дороге, но способна сохранить здоровье и жизнь в критической ситуации. В 2026 году российский рынок предложит широкий выбор решений для любого бюджета и образа жизни, при этом требования к сертификации и качеству станут заметно выше. Это позволяет надеяться, что число серьезных травм среди мотоциклистов будет снижаться, а культура безопасности — расти.

В России растет интерес к мотоэкипировке, что подтверждается появлением новых моделей на рынке. Например, современные байки, такие как Harley-Davidson Deadwood, сочетают классический стиль с актуальными решениями в области безопасности, что меняет подход к выбору не только мотоциклов, но и защитной одежды. Подробнее о тенденциях в этом сегменте можно узнать из материала о модели Harley-Davidson .

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