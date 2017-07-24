24 июля 2017, 20:51

Мотокросс завершился серьезной травмой

В минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге прошли соревнования по мотокроссу. Завершились они, к сожалению, печально: один из самых молодых и лучших мотогонщиков Новгородской области 10-летний Семён Данилов получил компрессионный перелом позвоночника.
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Как информируют региональные СМИ, Семён является неоднократным победителем Первенств Новгородской, Ленинградской, Московской, Владимирской и Ярославской областей в классе мотоциклов 50 куб. см.

Ранее региональное отделение ДОСААФ РОССИИ по Новгородской области выделило спортсмену кроссовый мотоцикл КТМ SX 65, на котором он должен был участвовать в этапах Первенства ДОСААФ РФ.

Два года назад в результате пожара, возникшего в микроавтобусе, Семён Данилов лишился всей своей мотоэкипировки.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Машщину для путешествий?
На большой машине лучше всего, такая чтобы плавно ехала, как океанский лайнер, на такой и устаешь меньше, и ресурс у таких машин больше.
cudrin
ПДД
Здравствуйте. А как проверить.правильно ли решила билет по темам?
Ветрова Дария
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
при малых оборотах и на повышенных передачах машина не едет а горючее кушает и не надо говорить того чего не знаете идет большой перерасход топлива
гость
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Мотокросс завершился серьезной травмой
Как информируют региональные СМИ, Семён является неоднократным победителем Первенств Новгородской, Ленинградской, Московской, Владимирской и Ярославской областей в классе мотоциклов 50 куб. см. Ранее региональное отделение ДОСААФ РОССИИ по Новгородской области выделило спортсмену кроссовый мотоцикл КТМ SX 65, на котором он должен был участвовать в этапах Первенства ДОСААФ РФ. Два года назад в результате пожара, возникшего в микроавтобусе, Семён Данилов лишился всей своей мотоэкипировки.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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