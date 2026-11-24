Выдержит ли коробка Niva Travel новый мотор 1.8 и когда ждать поломок?

Эксперт «За рулем» оценил трансмиссию Нивы Travel. Коробка передач входит в количество частых поломок. Мотор 1.8 повышает нагрузку на агрегаты трансмиссии. Усилены шестерни пятой передачи и заднего хода.

Эксперт «За рулем» оценил трансмиссию Нивы Travel. Коробка передач входит в количество частых поломок. Мотор 1.8 повышает нагрузку на агрегаты трансмиссии. Усилены шестерни пятой передачи и заднего хода.

Во время модернизации усилили шестерни пятой передачи и заднего хода. Об этом сообщил эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин, отвечая на вопрос о надежности коробки передач Нивы Travel.

По оценке Хлебушкина, коробка и до появления двигателя 1.8 входила в количество самых частых причин поломок модели. После модернизации ее надежность не изменилась.

Увеличенный крутящий момент сильнее нагружает трансмиссию. Поэтому слабые места коробки и других ее элементов могут проявляться быстрее. В версии Niva Travel с новым мотором используется атмосферный бензиновый двигатель объемом 1774 см³. Его мощность составляет 90 л. с., крутящий момент составляет 153 Н·м. Двигатель работает с пятиступенчатой механической коробкой, постоянным полным приводом и раздаточной коробкой с понижающей передачей.

Мотор 1.8 устанавливается на модернизированную версию существующей модели, а не на новое поколение. Снаряженная масса автомобиля указана на уровне 1465 кг. Заявленные характеристики: разгон до 100 км/ч за 16,2 секунды, максимальная скорость 150 км/ч и средний расход топлива 9,9 л на 100 км.