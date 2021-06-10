Моторинг, Гран-При Санкт-Петербурга: льготные билеты уже в продаже
Фото: Пресс-служба Motoring
Фото: Пресс-служба Motoring
Фото: Пресс-служба Motoring
Фото: Пресс-служба Motoring
Фото: Пресс-служба Motoring
Фото: Пресс-служба Motoring
Фото: Пресс-служба Motoring
Фото: Пресс-служба Motoring
Фото: Пресс-служба Motoring
Гран-При Санкт-Петербурга – это семейное мероприятие и настоящий праздник для детей и взрослых. Гостей ждут авто и мото-экспозиции, шоу-программы, концерты, дрифт-такси, детская зона, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с мотоспортом еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн. А при желании можно будет сфотографироваться с пилотами и взять у них автографы.
Гран-При Санкт-Петербурга – это увлекательная борьба на трассе и насыщенная программа фестиваля, это эмоции, которые запомнятся надолго. Мероприятие пройдет 11 июля, в воскресенье. Начало в 10:00. Приобрести билет со скидкой можно онлайн до 21 июня на сайте Motoring.ru. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
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