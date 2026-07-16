Всё, что нужно знать о допусках SAE, API и ACEA перед заменой масла в 2026 году

Моторные масла: как разобраться в стандартах SAE, API, ACEA, ILSAC и JASO

Современные моторные масла отличаются не только составом, но и системой стандартов. Разобраться в маркировках SAE, API, ACEA, ILSAC и JASO важно для долгой работы двигателя и сохранения гарантии. Эксперты объясняют, как не ошибиться с выбором масла в 2026 году.

Современные моторные масла отличаются не только составом, но и системой стандартов. Разобраться в маркировках SAE, API, ACEA, ILSAC и JASO важно для долгой работы двигателя и сохранения гарантии. Эксперты объясняют, как не ошибиться с выбором масла в 2026 году.

В 2026 году выбор моторного масла стал сложнее, чем когда‑либо: на рынке представлены десятки вариантов, а на этикетках пестрят аббревиатуры. Для владельцев современных автомобилей разобраться в маркировках SAE, API, ACEA, ILSAC и JASO — это не просто формальность, а вопрос ресурса двигателя и сохранения гарантии, поскольку ошибка в выборе может привести к дорогостоящему ремонту или отказу в дилерском обслуживании.

Стандарт SAE определяет вязкость масла, то есть его способность оставаться жидким на морозе и густым при рабочей температуре: например, маркировка 5W-30 гарантирует легкий запуск в холода и стабильную защиту при высоких нагрузках. Для новых моторов с турбонаддувом и сажевыми фильтрами важно выбирать масла с пометкой Low SAPS, так как они меньше загрязняют катализаторы и системы очистки выхлопа.

Стандарт API представляет собой американскую систему классификации, где буква S обозначает масла для бензиновых двигателей, а буква C — для дизельных, причём чем дальше буква в алфавите, тем современнее и строже требования. На сегодняшний день для бензиновых моторов актуальны классы SP и SQ, для дизелей — CK-4 и FA-4, тогда как устаревшие стандарты вроде SJ или CF-4 уже не подходят для новых автомобилей.

Стандарт ACEA — это европейский регламент, особенно важный для машин с турбонаддувом и сложными системами нейтрализации отработавших газов, где буквы A/B, C и E указывают на тип двигателя, а цифра — на уровень требований, поэтому для современных легковых автомобилей с фильтрами твердых частиц стоит искать масло с маркировкой ACEA C3 или выше.

Стандарт ILSAC, являющийся результатом совместной разработки Японии и США, акцентирует внимание на экономии топлива и экологичности, и все масла с маркировкой GF-6 предназначены исключительно для бензиновых моторов. В свою очередь, JASO — это японский стандарт, разработанный для мотоциклов и мототехники, где масло контактирует с мокрым сцеплением: для четырехтактных двигателей важны классы MA, MA-2 и MB, а для двухтактных — FB, FC и FD.

Особое внимание стоит уделять допускам автопроизводителей, которые представляют собой официальные сертификаты, присваиваемые маслам после строгих заводских испытаний, например VW 504.00, BMW Longlife-04 или MB 229.5. Если на канистре указан нужный допуск, масло гарантированно совместимо с вашим мотором, в противном же случае возможны проблемы с надежностью и ресурсом двигателя.

При выборе масла важно учитывать условия эксплуатации, возраст и состояние двигателя, и для новых машин с турбиной и катализатором оптимальны составы с низким содержанием сульфатной золы и актуальными стандартами, поэтому не стоит экономить на качестве и покупать масло «на глаз», ведь даже одинаковая вязкость не гарантирует идентичные свойства.

Среди частых ошибок автомобилистов можно выделить заливку более густого масла в старый двигатель в надежде уменьшить расход, игнорирование допусков производителя, а также смешивание масел разных брендов без необходимости. В экстренных ситуациях доливка допускается, однако для регулярной эксплуатации лучше использовать одну марку и один тип масла.

В 2026 году на рынке появляются новые требования к экологичности и совместимости масел с современными технологиями очистки выхлопа, и для российских водителей особенно важно обращать внимание на допуски и характеристики, так как условия эксплуатации, включая перепады температур и качество топлива, часто соответствуют европейским стандартам. Масла с маркировкой Low SAPS и актуальными спецификациями ACEA или API позволяют продлить срок службы двигателя и снизить риск поломки, а правильный выбор масла — это не только забота о моторе, но и реальная экономия на ремонте и обслуживании.