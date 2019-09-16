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16 сентября 2019, 17:24

Моторный завод Mazda Sollers планирует увеличить мощность в 6 раз

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До конца завод Mazda Sollers во Владивостоке планирует отправить в Японию 3,7 тыс. двигателей. В 2020 году предприятие намерено увеличить объемы выпуска до 20 тысяч единиц.
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На заводе Mazda Sollers собирают двигатели семейства SkyActiv-G. Предприятие специализируется на производстве бензиновых «четверок» объемом 2 литра  и мощностью 150 лошадиных сил. Агрегаты соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Проектная мощность завода составляет 50 тысяч двигателей в год. Первая партия моторов на сумму 1 млн рублей сошла с конвейера предприятия летом 2019 года. Все выпускаемые моторы отправляются на экспорт в Японию. По словам генерального директора Mazda Sollers Дмитрия Кудинова, до конца года в страну восходящего солнца отгрузят 3,7 тыс. двигателей.

Начиная с 2020 года, завод планирует выйти на мощность в 20 тысяч моторов и пока зафиксировать ее на этом уровне. В дальнейшем компания будет рассматривать возможности выхода на другие рынки, чтобы поставлять моторы не только на японские заводы Mazda, но и на предприятия, расположенные в других странах мира. Однако здесь многое будет зависеть от логистической и экономической целесообразности.

Моторный завод Mazda Sollers расположен в 32 километрах от Владивостока на территории опережающего развития «Надеждинская». Строительство началось в октябре 2017 года, а в сентябре 2018-го предприятие было торжественно открыто при участии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политики оставили свои автографы на первом собранном агрегате. Общая площадь заводского корпуса составляет 12,6 тыс. кв. метров. Здесь расположен цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.

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Моторный завод Mazda Sollers планирует увеличить мощность в 6 раз
{{material_126099}}На заводе Mazda Sollers собирают двигатели семейства SkyActiv-G. Предприятие специализируется на производстве бензиновых «четверок» объемом 2 литра  и мощностью 150 лошадиных сил. Агрегаты соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Проектная мощность завода составляет 50 тысяч двигателей в год. Первая партия моторов на сумму 1 млн рублей сошла с конвейера предприятия летом 2019 года. Все выпускаемые моторы отправляются на экспорт в Японию. По словам генерального директора Mazda Sollers Дмитрия Кудинова, до конца года в страну восходящего солнца отгрузят 3,7 тыс. двигателей.Начиная с 2020 года, завод планирует выйти на мощность в 20 тысяч моторов и пока зафиксировать ее на этом уровне. В дальнейшем компания будет рассматривать возможности выхода на другие рынки, чтобы поставлять моторы не только на японские заводы Mazda, но и на предприятия, расположенные в других странах мира. Однако здесь многое будет зависеть от логистической и экономической целесообразности.Моторный завод Mazda Sollers расположен в 32 километрах от Владивостока на территории опережающего развития «Надеждинская». Строительство началось в октябре 2017 года, а в сентябре 2018-го предприятие было торжественно открыто при участии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политики оставили свои автографы на первом собранном агрегате. Общая площадь заводского корпуса составляет 12,6 тыс. кв. метров. Здесь расположен цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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