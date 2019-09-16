16 сентября 2019, 17:24
Моторный завод Mazda Sollers планирует увеличить мощность в 6 раз
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До конца завод Mazda Sollers во Владивостоке планирует отправить в Японию 3,7 тыс. двигателей. В 2020 году предприятие намерено увеличить объемы выпуска до 20 тысяч единиц.
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Начиная с 2020 года, завод планирует выйти на мощность в 20 тысяч моторов и пока зафиксировать ее на этом уровне. В дальнейшем компания будет рассматривать возможности выхода на другие рынки, чтобы поставлять моторы не только на японские заводы Mazda, но и на предприятия, расположенные в других странах мира. Однако здесь многое будет зависеть от логистической и экономической целесообразности.
Моторный завод Mazda Sollers расположен в 32 километрах от Владивостока на территории опережающего развития «Надеждинская». Строительство началось в октябре 2017 года, а в сентябре 2018-го предприятие было торжественно открыто при участии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политики оставили свои автографы на первом собранном агрегате. Общая площадь заводского корпуса составляет 12,6 тыс. кв. метров. Здесь расположен цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.
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Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
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Комментарии пользователей
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