5 марта 2018, 09:11

Мотор-шоу в Детройте могут перенести

Организаторы ежегодного международного автосалона в Детройте подумывают о переносе сроков его проведения с января на октябрь. Очевидно, последней каплей стал отказ Mercedes-Benz от участия в мотор-шоу в следующем году.
^
Мотор-шоу в Детройте могут перенести
Автомобильная выставка в Детройте проводится, начиная с 1899 года. Первоначально ее устраивали в декабре, позднее сроки сдвинули на середину января. В 1989 году мероприятие переименовали в Североамериканский международный автосалон (NAIAS). Он по праву считается одной из важнейших автомобильных выставок в США. Однако в последнее время, интерес к нему со стороны автопроизводителей стал угасать. У мотор-шоу появился серьезный конкурент – Выставка потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе.

Ранее мы писали
Поползли слухи, что впервые в истории Mercedes может не доехать до следующего автосалона в Детройте, который ...
Читать далее
С конца 1970-х CES проводился дважды в год: в январе в Лас-Вегасе и в июне в Чикаго. Но с 2014 года выставку решили объединить в одно масштабное мероприятие, проводимое во вторую неделю января. Автомобильная отрасль в последнее время все больше и больше сливается со сферой электроники и высоких технологий. Поэтому многие автопроизводители вынуждены выбирать: участвовать в выставке электроники в Лас-Вегасе или в мотор-шоу в Детройте.

В 2017 году в Детройт не приехали или выставили минимальную экспозицию такие крупные автопроизводители, как Mazda, Mini, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover. Компания Volvo вместо того, что расположиться на основном этаже, приютилась в углу вестибюля. Ее примеру последовали Bugatti, Lamborghini и Ferrari. Mercedes представил внушительный стенд и даже привез 44-тонный куб с «плавающим» G-Class внутри. Но вскоре стало известно о намерении компании пропустить выставку в 2019 году.

В любом случае, изменение дат произойдет не ранее 2020 года. Ведь даты NAIAS-2019 уже назначены. Выставка состоится с 14 по 27 января. А CES в Лас-Вегасе – с 9 по 12 января. Выбор октября в качестве альтернативной даты тоже неидеален. Ведь в сентябре в Европе по традиции проходят две крупнейшие автомобильные выставки – во Франкфурте по нечетным годам и в Париже по четным.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
ВАЗ Приора не работает стеклоподъемник реле щелкает
| Кому: PodutelЛучше снимите стеклоподъемник и первым делом проверьте предохранитель. Для снятия открутите болты, которые закрепляют стекло, снимите колодку с проводами, увидите сем гаечек, открутите их, ну и достаньте стеклоподеъмник.
Олег
Не работает правая фара
Вам нужно тщательно проверить все предохранители. Если с ними будет все хорошо, значит, вероятно тут дело в проводке, где-то не доходит сигнал - нужно проверять все контакты к этой лампочке в блоке предохранителей моторного отсека. Либо же банально попробуйте поменять лампы между собой на фарах) ) Может ...
Иван
Лампочка фары не горит
Была такая ситуация. Тоже не мог врубиться, вроде всё в норме. Потом потрогал провода, один был горячим, полез дальше разбираться, оказалось, что в фишке контакт окислился. Зачистил и всё окей!)
Федор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 5 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Мотор-шоу в Детройте могут перенести
Автомобильная выставка в Детройте проводится, начиная с 1899 года. Первоначально ее устраивали в декабре, позднее сроки сдвинули на середину января. В 1989 году мероприятие переименовали в Североамериканский международный автосалон (NAIAS). Он по праву считается одной из важнейших автомобильных выставок в США. Однако в последнее время, интерес к нему со стороны автопроизводителей стал угасать. У мотор-шоу появился серьезный конкурент – Выставка потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе.{{material_122527}}С конца 1970-х CES проводился дважды в год: в январе в Лас-Вегасе и в июне в Чикаго. Но с 2014 года выставку решили объединить в одно масштабное мероприятие, проводимое во вторую неделю января. Автомобильная отрасль в последнее время все больше и больше сливается со сферой электроники и высоких технологий. Поэтому многие автопроизводители вынуждены выбирать: участвовать в выставке электроники в Лас-Вегасе или в мотор-шоу в Детройте.В 2017 году в Детройт не приехали или выставили минимальную экспозицию такие крупные автопроизводители, как Mazda, Mini, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover. Компания Volvo вместо того, что расположиться на основном этаже, приютилась в углу вестибюля. Ее примеру последовали Bugatti, Lamborghini и Ferrari. Mercedes представил внушительный стенд и даже привез 44-тонный куб с «плавающим» G-Class внутри. Но вскоре стало известно о намерении компании пропустить выставку в 2019 году.В любом случае, изменение дат произойдет не ранее 2020 года. Ведь даты NAIAS-2019 уже назначены. Выставка состоится с 14 по 27 января. А CES в Лас-Вегасе – с 9 по 12 января. Выбор октября в качестве альтернативной даты тоже неидеален. Ведь в сентябре в Европе по традиции проходят две крупнейшие автомобильные выставки – во Франкфурте по нечетным годам и в Париже по четным.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Курск Белгород город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG