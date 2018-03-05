5 марта 2018, 09:11
Мотор-шоу в Детройте могут перенести
Организаторы ежегодного международного автосалона в Детройте подумывают о переносе сроков его проведения с января на октябрь. Очевидно, последней каплей стал отказ Mercedes-Benz от участия в мотор-шоу в следующем году.
Автомобильная выставка в Детройте проводится, начиная с 1899 года. Первоначально ее устраивали в декабре, позднее сроки сдвинули на середину января. В 1989 году мероприятие переименовали в Североамериканский международный автосалон (NAIAS). Он по праву считается одной из важнейших автомобильных выставок в США. Однако в последнее время, интерес к нему со стороны автопроизводителей стал угасать. У мотор-шоу появился серьезный конкурент – Выставка потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе.
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В 2017 году в Детройт не приехали или выставили минимальную экспозицию такие крупные автопроизводители, как Mazda, Mini, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover. Компания Volvo вместо того, что расположиться на основном этаже, приютилась в углу вестибюля. Ее примеру последовали Bugatti, Lamborghini и Ferrari. Mercedes представил внушительный стенд и даже привез 44-тонный куб с «плавающим» G-Class внутри. Но вскоре стало известно о намерении компании пропустить выставку в 2019 году.
В любом случае, изменение дат произойдет не ранее 2020 года. Ведь даты NAIAS-2019 уже назначены. Выставка состоится с 14 по 27 января. А CES в Лас-Вегасе – с 9 по 12 января. Выбор октября в качестве альтернативной даты тоже неидеален. Ведь в сентябре в Европе по традиции проходят две крупнейшие автомобильные выставки – во Франкфурте по нечетным годам и в Париже по четным.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Кому: PodutelЛучше снимите стеклоподъемник и первым делом проверьте предохранитель. Для снятия открутите болты, которые закрепляют стекло, снимите колодку с проводами, увидите сем гаечек, открутите их, ну и достаньте стеклоподеъмник.
Вам нужно тщательно проверить все предохранители. Если с ними будет все хорошо, значит, вероятно тут дело в проводке, где-то не доходит сигнал - нужно проверять все контакты к этой лампочке в блоке предохранителей моторного отсека. Либо же банально попробуйте поменять лампы между собой на фарах) ) Может ...
Была такая ситуация. Тоже не мог врубиться, вроде всё в норме. Потом потрогал провода, один был горячим, полез дальше разбираться, оказалось, что в фишке контакт окислился. Зачистил и всё окей!)
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