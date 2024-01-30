Мотосалон IMIS-2024 откроет в Петербурге мир приключений и свободы

Ранее мы писали Ducati показала самый мощный в мире одноцилиндровый двигатель Итальянский производитель мотоциклов Ducati не новичок в создании впечатляющих агрегатов, но его последнее ... Читать далее

Мотосалон IMIS-2024 – это прекрасная возможность встретиться с соратниками и окунуться в атмосферу драйва. В этом году на традиционных выставочных стендах будут представлены не только мотоциклы и аксессуары, но и более широкая линейка внедорожной техники: от квадроциклов и багги до вездеходов. «МоtoOldtimer» расскажет уникальную историю мотоцикла через выставку старинной мототехники, бережно и с любовью отреставрированной российскими специалистами. А в рамках «SPB Custom» посетители мотосалона выберут самый красивый кастомный мотоцикл.

Неотъемлемой частью IMIS остается международный форум общественных объединений и мотоклубов «Мотосаммит», где участники обмениваются опытом, обсудают современные тенденции, проблемы безопасности, маршруты для мотопутешествий и могут узнать о новых тематических мероприятиях.

Фото: пресс-служба IMIS

В развлекательной программе IMIS-2024 запланированы захватывающие показательные выступления и розыгрыши призов. Всех поклонников мототехники, путешествий, спорта и активного отдыха ждут с 22 по 24 марта в КВЦ «Экспофорум» (Петербургское шоссе, д. 64к1 лит. А, павильон F). Выставка работает с 11 до 20 часов. Актуальные новости можно узнать на официальном сайте IMIS-2024.

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