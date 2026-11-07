Меняем электросамокат на мотоснегокат: почему Draxter С-380Pro Sport не уступает на зимней дороге снегоходам

7 ноября 2026, 09:24
55 км/ч по снежной целине: компактный мотоснегокат Draxter С-380Pro Sport для лесных маршрутов
55 км/ч по снежной целине: компактный мотоснегокат Draxter С-380Pro Sport для лесных маршрутов
С наступлением холодов любители зимней охоты и рыбалки все чаще ищут компактную внедорожную технику для поездок по снежной целине и лесным маршрутам. Таким решением может стать мотоснегокат Draxter С-380Pro Sport массой 140 кг и заявленной предельной скоростью 55 км/ч.
Мотоснегокат Draxter С-380Pro Sport — это внедорожная техника, предназначенная для передвижения по заснеженной местности. Она ориентирована на зимние путешествия, охоту и рыбалку, а также на поездки по лесным маршрутам и подготовленным трассам. Важно понимать, что данная модель не предназначена для общего пользования на дорогах общего назначения.
Заявленная предельная скорость мотоснегоката составляет 55 км/ч при массе 140 кг. Силовая установка — бензиновый четырехтактный одноцилиндровый двигатель Lifan мощностью 15 л.с., запускаемый ручным стартером. Трансмиссия работает на вариаторе «Сафари», при этом реверс в этой версии отсутствует.
На неровном снежном покрытии работает катковая подвеска, а гусеница типа «Буран» имеет 41 ступень и поворот 380 мм при высоте грунтозацепа 17,5 мм. Длина короткой базы равна 1830 мм. Основу конструкции составляет цельнометаллическая рама, а для движения в условиях ограниченной видимости предусмотрена фара мощностью 18 Вт.
Габариты машины составляют 2440 мм в длину, 590 мм в ширину и 1340 мм в высоту. Разборное выполнение упрощает краткосрочную перевозку и сезонное хранение, а в названии комплектации также указаны стандартные и подогреваемые ручки.
Двигатель Lifan обеспечивает тягу, достаточную для буксировки саней с грузом или преодоления подъемов на лесных маршрутах, а запас топлива в баке объемом около 8 литров позволяет рассчитывать на продолжительные выезды без дозаправки. Вариатор «Сафари» автоматически подстраивает передаточное отношение под нагрузку и рельеф, что упрощает управление для неопытных водителей, однако отсутствие реверса требует продумывать траекторию движения заранее — развернуться на узкой лесной тропе без посторонней помощи будет затруднительно.
Катковая подвеска обеспечивает распределение веса по длине гусеницы и смягчает удары на неровностях, а грунтозацепы высотой 17,5 мм улучшают сцепление на плотном и обледенелом снегу. Цельнометаллическая рама повышает прочность конструкции и ремонтопригодность, хотя и увеличивает общую массу.
Фара на 18 Вт рассчитана на короткие зимние световые дни, но для полноценных ночных выездов ее мощности может оказаться недостаточно, поэтому владельцы нередко устанавливают дополнительный свет. Разборная конструкция особенно удобна при транспортировке в багажнике автомобиля или прицепе, а также при хранении в гараже или сарае в межсезонье, а подогрев ручек существенно повышает комфорт управления в мороз.
При эксплуатации следует учитывать, что техника рассчитана преимущественно на одного водителя. Кроме того, для выезда на лед водоемов в ряде регионов действуют отдельные ограничения и требования безопасности, которые стоит уточнять в местных органах власти.
Что касается требований к правам, для управления мотоснегокатом Draxter С-380Pro Sport необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией A I (внедорожные автотранспортные средства), а сама техника подлежит регистрации в органах Гостехнадзора.
Похожие материалы Лифан
-
09.11.2026, 09:59
Дома на колесах для бездорожья: сравнение экспедиционных машин
У этих автодомов есть запасы топлива и воды для долгих маршрутов, генераторы и полноценные спальные места. В подборке собраны шесть внедорожных машин: от премиальных кемперов до исследовательского автопоезда на базе Unimog.Читать далее
-
09.11.2026, 09:35
БТС: как устроен мотоснегокат для снега, льда и лесных троп
Компания «БТС» выпустила мотоснегокат — легкую машину на гусенице и лыже с мотоциклетной посадкой, созданную для снега, льда и лесных троп. Узкая колея и умеренная масса обеспечивают маневренность и возможность вытащить технику из сугроба одному. Читать далее
-
09.11.2026, 08:33
Заготовили миллионы тонн реагентов: как Росавтодор спасет трассы от снега и льда
Минтранс сообщил о готовности федеральных дорог к зимнему сезону. На линии предусмотрено 11,3 тысячи единиц спецтехники, а на некоторых мостах уже работают автоматические комплексы обработки покрытия. Какие материалы заготовили и как службы будут следить за обстановкой.Читать далее
-
09.11.2026, 08:23
Коляска, багаж, запчасти: почему советские мотоциклисты выбирали Jawa 350, а не ČZ 350
Jawa 350/634 и ČZ 350/472 получили близкие двухтактные двигатели, но различались рамой и ходовой частью. «Ява» была массовее и удобнее для поездок с коляской, а редкий «Чезет» выбирали за особенности конструкции.Читать далее
-
08.11.2026, 20:19
Топ снегоходов для зимы: какую модель выбрать под свои условия
Для глубокого снега в первую очередь важна гусеница шириной от 500 мм, а для дальних маршрутов - удобство и запас возможностей для перевозки груза. В подборке представлены три модели с разным назначением и характеристиками.Читать далее
-
08.11.2026, 18:17
Меньше шести метров, но просторнее, чем кажется: обзор Vantage Teo 2026
Vantage Motorhomes представила Teo 2026 длиной менее шести метров. Планировка рассчитана на двух человек, но дает возможность устроить спальное место для третьего. Внутри есть кухня с современной техникой и компактная ванная; отопление рассчитано на поездки в любое время года.Читать далее
-
08.11.2026, 16:08
20 лошадей против 12: почему легендарный минский эндуро так и не доехал до конвейера
В 1980-х минские конструкторы создали эндуро с новым мотором на 125 куб. см и мощностью до 20 л. с. Проект дошел до испытаний, но отраслевые руководители сочли его серийный выпуск нецелесообразным и отказали разработчикам в финансировании.Читать далее
-
08.11.2026, 15:22
Этот автодом крепится к фаркопу и раскладывается за минуты — но есть нюанс
Телескопический кемпер Hitch Hotel получил версию Traveller с парой 12-дюймовых колес и стал полноценным прицепом. В нем можно перевозить больше личных вещей. На стоянке дополнительные опоры не нужны. Цена начинается от 5,7 тысячи долларов.Читать далее
-
08.11.2026, 13:09
Бюджетная зимняя резина Viatti: стоит ли брать — изучаем опыт владельцев
Отзывы о зимних шинах Viatti расходятся: водители хвалят сцепление на снегу и крепкую боковину, но сообщают о выпадении шипов и микротрещинах. Резкие старты и пробуксовки ускоряют износ, а аккуратная обкатка влияет на то, как шипы закрепятся в гнездах.Читать далее
-
08.11.2026, 11:20
Зачем инженеры снизили мощность «Юпитера-5» — и почему это сделало его лучше
У «Юпитера-4» указывали 28 л.с., у «Юпитера-5» мощность составляла примерно 24 л.с. Паспортный показатель снизился после перенастройки двигателя: конструкторы сделали ставку на тягу в повседневных режимах езды.Читать далее
Похожие материалы Лифан
-
09.11.2026, 09:59
Дома на колесах для бездорожья: сравнение экспедиционных машин
У этих автодомов есть запасы топлива и воды для долгих маршрутов, генераторы и полноценные спальные места. В подборке собраны шесть внедорожных машин: от премиальных кемперов до исследовательского автопоезда на базе Unimog.Читать далее
-
09.11.2026, 09:35
БТС: как устроен мотоснегокат для снега, льда и лесных троп
Компания «БТС» выпустила мотоснегокат — легкую машину на гусенице и лыже с мотоциклетной посадкой, созданную для снега, льда и лесных троп. Узкая колея и умеренная масса обеспечивают маневренность и возможность вытащить технику из сугроба одному. Читать далее
-
09.11.2026, 08:33
Заготовили миллионы тонн реагентов: как Росавтодор спасет трассы от снега и льда
Минтранс сообщил о готовности федеральных дорог к зимнему сезону. На линии предусмотрено 11,3 тысячи единиц спецтехники, а на некоторых мостах уже работают автоматические комплексы обработки покрытия. Какие материалы заготовили и как службы будут следить за обстановкой.Читать далее
-
09.11.2026, 08:23
Коляска, багаж, запчасти: почему советские мотоциклисты выбирали Jawa 350, а не ČZ 350
Jawa 350/634 и ČZ 350/472 получили близкие двухтактные двигатели, но различались рамой и ходовой частью. «Ява» была массовее и удобнее для поездок с коляской, а редкий «Чезет» выбирали за особенности конструкции.Читать далее
-
08.11.2026, 20:19
Топ снегоходов для зимы: какую модель выбрать под свои условия
Для глубокого снега в первую очередь важна гусеница шириной от 500 мм, а для дальних маршрутов - удобство и запас возможностей для перевозки груза. В подборке представлены три модели с разным назначением и характеристиками.Читать далее
-
08.11.2026, 18:17
Меньше шести метров, но просторнее, чем кажется: обзор Vantage Teo 2026
Vantage Motorhomes представила Teo 2026 длиной менее шести метров. Планировка рассчитана на двух человек, но дает возможность устроить спальное место для третьего. Внутри есть кухня с современной техникой и компактная ванная; отопление рассчитано на поездки в любое время года.Читать далее
-
08.11.2026, 16:08
20 лошадей против 12: почему легендарный минский эндуро так и не доехал до конвейера
В 1980-х минские конструкторы создали эндуро с новым мотором на 125 куб. см и мощностью до 20 л. с. Проект дошел до испытаний, но отраслевые руководители сочли его серийный выпуск нецелесообразным и отказали разработчикам в финансировании.Читать далее
-
08.11.2026, 15:22
Этот автодом крепится к фаркопу и раскладывается за минуты — но есть нюанс
Телескопический кемпер Hitch Hotel получил версию Traveller с парой 12-дюймовых колес и стал полноценным прицепом. В нем можно перевозить больше личных вещей. На стоянке дополнительные опоры не нужны. Цена начинается от 5,7 тысячи долларов.Читать далее
-
08.11.2026, 13:09
Бюджетная зимняя резина Viatti: стоит ли брать — изучаем опыт владельцев
Отзывы о зимних шинах Viatti расходятся: водители хвалят сцепление на снегу и крепкую боковину, но сообщают о выпадении шипов и микротрещинах. Резкие старты и пробуксовки ускоряют износ, а аккуратная обкатка влияет на то, как шипы закрепятся в гнездах.Читать далее
-
08.11.2026, 11:20
Зачем инженеры снизили мощность «Юпитера-5» — и почему это сделало его лучше
У «Юпитера-4» указывали 28 л.с., у «Юпитера-5» мощность составляла примерно 24 л.с. Паспортный показатель снизился после перенастройки двигателя: конструкторы сделали ставку на тягу в повседневных режимах езды.Читать далее