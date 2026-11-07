Меняем электросамокат на мотоснегокат: почему Draxter С-380Pro Sport не уступает на зимней дороге снегоходам

55 км/ч по снежной целине: компактный мотоснегокат Draxter С-380Pro Sport для лесных маршрутов

С наступлением холодов любители зимней охоты и рыбалки все чаще ищут компактную внедорожную технику для поездок по снежной целине и лесным маршрутам. Таким решением может стать мотоснегокат Draxter С-380Pro Sport массой 140 кг и заявленной предельной скоростью 55 км/ч.

С наступлением холодов любители зимней охоты и рыбалки все чаще ищут компактную внедорожную технику для поездок по снежной целине и лесным маршрутам. Таким решением может стать мотоснегокат Draxter С-380Pro Sport массой 140 кг и заявленной предельной скоростью 55 км/ч.

Мотоснегокат Draxter С-380Pro Sport — это внедорожная техника, предназначенная для передвижения по заснеженной местности. Она ориентирована на зимние путешествия, охоту и рыбалку, а также на поездки по лесным маршрутам и подготовленным трассам. Важно понимать, что данная модель не предназначена для общего пользования на дорогах общего назначения.

Заявленная предельная скорость мотоснегоката составляет 55 км/ч при массе 140 кг. Силовая установка — бензиновый четырехтактный одноцилиндровый двигатель Lifan мощностью 15 л.с., запускаемый ручным стартером. Трансмиссия работает на вариаторе «Сафари», при этом реверс в этой версии отсутствует.

На неровном снежном покрытии работает катковая подвеска, а гусеница типа «Буран» имеет 41 ступень и поворот 380 мм при высоте грунтозацепа 17,5 мм. Длина короткой базы равна 1830 мм. Основу конструкции составляет цельнометаллическая рама, а для движения в условиях ограниченной видимости предусмотрена фара мощностью 18 Вт.

Габариты машины составляют 2440 мм в длину, 590 мм в ширину и 1340 мм в высоту. Разборное выполнение упрощает краткосрочную перевозку и сезонное хранение, а в названии комплектации также указаны стандартные и подогреваемые ручки.

Двигатель Lifan обеспечивает тягу, достаточную для буксировки саней с грузом или преодоления подъемов на лесных маршрутах, а запас топлива в баке объемом около 8 литров позволяет рассчитывать на продолжительные выезды без дозаправки. Вариатор «Сафари» автоматически подстраивает передаточное отношение под нагрузку и рельеф, что упрощает управление для неопытных водителей, однако отсутствие реверса требует продумывать траекторию движения заранее — развернуться на узкой лесной тропе без посторонней помощи будет затруднительно.

Катковая подвеска обеспечивает распределение веса по длине гусеницы и смягчает удары на неровностях, а грунтозацепы высотой 17,5 мм улучшают сцепление на плотном и обледенелом снегу. Цельнометаллическая рама повышает прочность конструкции и ремонтопригодность, хотя и увеличивает общую массу.

Фара на 18 Вт рассчитана на короткие зимние световые дни, но для полноценных ночных выездов ее мощности может оказаться недостаточно, поэтому владельцы нередко устанавливают дополнительный свет. Разборная конструкция особенно удобна при транспортировке в багажнике автомобиля или прицепе, а также при хранении в гараже или сарае в межсезонье, а подогрев ручек существенно повышает комфорт управления в мороз.

При эксплуатации следует учитывать, что техника рассчитана преимущественно на одного водителя. Кроме того, для выезда на лед водоемов в ряде регионов действуют отдельные ограничения и требования безопасности, которые стоит уточнять в местных органах власти.

Что касается требований к правам, для управления мотоснегокатом Draxter С-380Pro Sport необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией A I (внедорожные автотранспортные средства), а сама техника подлежит регистрации в органах Гостехнадзора.