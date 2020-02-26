26 февраля 2020, 00:02
«Мотовелоэкспо-2020» открывается 25 апреля
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Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
С 25 по 26 апреля в Беларуси пройдет VII международная специализированная выставка «Мотовелоэкспо-2020». Всех поклонников вело- и мототранспорта ждет экспозиция с интерактивными площадками, яркие сюрпризы и захватывающие шоу.
Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
На выставке «Мотовелоэкспо» будут представлены товары и услуги мото- и велоиндустрии, активного отдыха и спорта. Участники и посетители обменяются опытом, посмотрят презентации различных компаний, а также смогут найти новых клиентов и завязать полезные деловые контакты. Мероприятие станет плацдармом для республиканского открытия мотосезона от Iron Pride MC Belarus с традиционной многотысячной колонной мотоциклистов.
Ожидается, что в выставке примут участие компании как из Беларуси, так и из стран ближнего зарубежья. Активная регистрация экспонентов уже идет на сайте. В нынешнем году «Мотовелоэкспо пройдет в ТЛЦ «Глобус Парк», расположенном всего в 3 километрах от Минска. Помимо интересной выставки из мира вело- и мотоиндустрии посетителей ждут шоу кастома и тюнинга, соревнования и показательные выступления спортсменов, презентации клубов активного отдыха, конкурсы, живая музыка и развлечения для детей.
«Мотовелоэкспо» это:
Экспозиция мото – новейшие модели техники и аксессуаров;
Экспозиция вело – от расходников до электровелосипедов;
Кастом и тюнинг шоу (каждый кастом – уникальный проект со своей отдельной историей);
Стрит культура;
Active zone – все для путешествий и активного отдыха;
Покатушки и развлечения для маленьких гостей;
Спортивные соревнования и показательные выступления;
Живая музыка и другие сюрпризы от организаторов.
Тематические разделы выставки:
Велосалон
• велосипеды (для любителей, профессионалов, детей и взрослых);
• электровелосипеды;
• запчасти и комплектующие;
• экипировка и аксессуары;
• прокат, ремонт, техобслуживание;
• велоотдых, велоэкстрим;
• велокрепления, богажники, автобоксы.
Мотосалон
• мотоциклы;
• скутеры;
• мопеды;
• квадроциклы;
• гидроциклы;
• моторные катамараны;
• электрические лодки, катера;
• мотороллеры;
• гольфкары;
• электромобили;
• электрические мотоциклы;
• запчасти, аксессуары и комплектующие;
• экипировка и средства защиты;
• тюнинг, аэрография;
• масла, технические жидкости, мотокосметика;
• мотохимия;
• шины.
Активный отдых и спорт
• клубы активного отдыха;
• электросамокаты, гироскутеры;
• спортивный инвентарь и аксессуары;
• дома на колесах, автодома, кемперы;
• кемпинговая мебель;
• туристический инструмент и аксессуары;
• сопутствующие товары для активного отдыха.
Организаторы: ООО «ЭкспоСистемс»
Дата: 25-26 апреля 2020 года
Место: Минский р-н, аг. Щомыслица, ТЛЦ «Глобус Парк» (3 км. от г. Минска)
Сайт: http://www.motoveloexpo.by/ru/
Тел.: +375 (29) 625 71 25
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
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15.01.2020, 00:15
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Комментарии пользователей
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