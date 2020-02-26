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26 февраля 2020, 00:02

«Мотовелоэкспо-2020» открывается 25 апреля

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Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"
С 25 по 26 апреля в Беларуси пройдет VII международная специализированная выставка «Мотовелоэкспо-2020». Всех поклонников вело- и мототранспорта ждет экспозиция с интерактивными площадками, яркие сюрпризы и захватывающие шоу.
Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля

Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"

Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля

Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"

Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля

Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"

Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля

Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"

Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля

Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"

Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля

Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"

Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля

Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"

Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля

Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"

Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля

Фото: пресс-служба "Мотовелоэкспо"

Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля
Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля
Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля
Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля
Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля
Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля
Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля
Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля
Мотовелоэкспо 2020 открывается 25 апреля
На выставке «Мотовелоэкспо» будут представлены товары и услуги мото- и велоиндустрии, активного отдыха и спорта. Участники и посетители обменяются опытом, посмотрят презентации различных компаний, а также смогут найти новых клиентов и завязать полезные деловые контакты. Мероприятие станет плацдармом для республиканского открытия мотосезона от Iron Pride MC Belarus с традиционной многотысячной колонной мотоциклистов.

Ожидается, что в выставке примут участие компании как из Беларуси, так и из стран ближнего зарубежья. Активная регистрация экспонентов уже идет на сайте. В нынешнем году «Мотовелоэкспо пройдет в ТЛЦ «Глобус Парк», расположенном всего в 3 километрах от Минска. Помимо интересной выставки из мира вело- и мотоиндустрии посетителей ждут шоу кастома и тюнинга, соревнования и показательные выступления спортсменов, презентации клубов активного отдыха, конкурсы, живая музыка и развлечения для детей.

«Мотовелоэкспо» это:
 
Экспозиция мото – новейшие модели техники и аксессуаров;
Экспозиция вело – от расходников до электровелосипедов;
Кастом и тюнинг шоу (каждый кастом – уникальный проект со своей отдельной историей);
Стрит культура;
Active zone – все для путешествий и активного отдыха;
Покатушки и развлечения для маленьких гостей;
Спортивные соревнования и показательные выступления;
Живая музыка и другие сюрпризы от организаторов. 

Тематические разделы выставки:
 
Велосалон
велосипеды (для любителей, профессионалов, детей и взрослых);
электровелосипеды;
запчасти и комплектующие;
экипировка и аксессуары;
прокат, ремонт, техобслуживание;
велоотдых, велоэкстрим; 
велокрепления, богажники, автобоксы.

Мотосалон 
мотоциклы;
скутеры;
мопеды;
квадроциклы;
гидроциклы;
моторные катамараны;
электрические лодки, катера;
мотороллеры;
гольфкары;
электромобили;
электрические мотоциклы;
запчасти, аксессуары и комплектующие;
экипировка и средства защиты;
тюнинг, аэрография;
масла, технические жидкости, мотокосметика;
мотохимия;
шины.
 
Активный отдых и спорт
клубы активного отдыха;
электросамокаты, гироскутеры;
спортивный инвентарь и аксессуары;
дома на колесах, автодома, кемперы;
кемпинговая мебель;
туристический инструмент и аксессуары;
сопутствующие товары для активного отдыха.

Организаторы: ООО «ЭкспоСистемс»
Дата: 25-26 апреля 2020 года
Место: Минский р-н, аг. Щомыслица, ТЛЦ «Глобус Парк» (3 км. от г. Минска)
Сайт: http://www.motoveloexpo.by/ru/
Тел.: +375 (29) 625 71 25


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«Мотовелоэкспо-2020» открывается 25 апреля
На выставке «Мотовелоэкспо» будут представлены товары и услуги мото- и велоиндустрии, активного отдыха и спорта. Участники и посетители обменяются опытом, посмотрят презентации различных компаний, а также смогут найти новых клиентов и завязать полезные деловые контакты. Мероприятие станет плацдармом для республиканского открытия мотосезона от Iron Pride MC Belarus с традиционной многотысячной колонной мотоциклистов.Ожидается, что в выставке примут участие компании как из Беларуси, так и из стран ближнего зарубежья. Активная регистрация экспонентов уже идет на сайте. В нынешнем году «Мотовелоэкспо пройдет в ТЛЦ «Глобус Парк», расположенном всего в 3 километрах от Минска. Помимо интересной выставки из мира вело- и мотоиндустрии посетителей ждут шоу кастома и тюнинга, соревнования и показательные выступления спортсменов, презентации клубов активного отдыха, конкурсы, живая музыка и развлечения для детей.«Мотовелоэкспо» это: Экспозиция мото – новейшие модели техники и аксессуаров;Экспозиция вело – от расходников до электровелосипедов;Кастом и тюнинг шоу (каждый кастом – уникальный проект со своей отдельной историей);Стрит культура;Active zone – все для путешествий и активного отдыха;Покатушки и развлечения для маленьких гостей;Спортивные соревнования и показательные выступления;Живая музыка и другие сюрпризы от организаторов. Тематические разделы выставки: Велосалон• велосипеды (для любителей, профессионалов, детей и взрослых);• электровелосипеды;• запчасти и комплектующие;• экипировка и аксессуары;• прокат, ремонт, техобслуживание;• велоотдых, велоэкстрим; • велокрепления, богажники, автобоксы.Мотосалон • мотоциклы;• скутеры;• мопеды;• квадроциклы;• гидроциклы;• моторные катамараны;• электрические лодки, катера;• мотороллеры;• гольфкары;• электромобили;• электрические мотоциклы;• запчасти, аксессуары и комплектующие;• экипировка и средства защиты;• тюнинг, аэрография;• масла, технические жидкости, мотокосметика;• мотохимия;• шины. Активный отдых и спорт• клубы активного отдыха;• электросамокаты, гироскутеры;• спортивный инвентарь и аксессуары;• дома на колесах, автодома, кемперы;• кемпинговая мебель;• туристический инструмент и аксессуары;• сопутствующие товары для активного отдыха.Организаторы: ООО «ЭкспоСистемс»Дата: 25-26 апреля 2020 годаМесто: Минский р-н, аг. Щомыслица, ТЛЦ «Глобус Парк» (3 км. от г. Минска)Сайт: http://www.motoveloexpo.by/ru/Тел.: +375 (29) 625 71 25
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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