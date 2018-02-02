2 февраля 2018, 10:11

Мой любимый цвет: Ford выяснил предпочтения россиян

Компания Ford Sollers подвела итоги продаж за 2017 год и проанализировала предпочтения российских покупателей по цвету и комплектации автомобилей. Самые любимые цвета: белый, черный и серебристый. Машины с «автоматом» покупали в 4 раза чаще «механики», а самым востребованной опцией стал зимний пакет.
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Мой любимый цвет: Ford выяснил предпочтения россиян Ford
Ford Focus
Выпускается с 1998 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Отзывов: 21
В начале XX века Генри Форд говорил, что машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. В начале XXI века самым популярным цветом автомобилей Ford в России стал белый, сместив черный на вторую позицию. Каждая третья (36%) проданная в прошлом году машина марки была окрашена в белоснежный Frozen White. Черный Shadow Black поделил второе место с темно-серым металликом Magnetic – у каждого по 18% реализованных автомобилей. На третьем месте – серебристый металлик Moondust Silver. 

 
Из ярких цветов чаще покупали синий Deep Impact Blue. Причем синих хэтчбеков Ford Fiesta продали даже больше, чем традиционных белых, черных и серебристых. Еще один популярный нестандартный цвет – коричневый Copper Pulse. Его чаще выбирали покупатели Ford Kuga.

 
Доля продаж легковых автомобилей Ford с автоматической трансмиссией составила 78% от общего объема. Это полностью соответствует мировых тенденциям. Кроме того, у кроссоверов Ford Kuga и Ford Explorer на российском рынке нет версий с «механикой».

 
Большинство покупателей (78%) заказывали дополнительное оснащение. Здесь предсказуемо лидирует пакет «Зимний», включающий в себя обогрев всего, что можно представить: сидений, руля, зеркал, лобового стекла, зоны дворников и форсунок стеклоомывателя.
Дизайн и тюнинг Форд

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Мой любимый цвет: Ford выяснил предпочтения россиян
{{model_421}}В начале XX века Генри Форд говорил, что машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. В начале XXI века самым популярным цветом автомобилей Ford в России стал белый, сместив черный на вторую позицию. Каждая третья (36%) проданная в прошлом году машина марки была окрашена в белоснежный Frozen White. Черный Shadow Black поделил второе место с темно-серым металликом Magnetic – у каждого по 18% реализованных автомобилей. На третьем месте – серебристый металлик Moondust Silver.  Из ярких цветов чаще покупали синий Deep Impact Blue. Причем синих хэтчбеков Ford Fiesta продали даже больше, чем традиционных белых, черных и серебристых. Еще один популярный нестандартный цвет – коричневый Copper Pulse. Его чаще выбирали покупатели Ford Kuga. Доля продаж легковых автомобилей Ford с автоматической трансмиссией составила 78% от общего объема. Это полностью соответствует мировых тенденциям. Кроме того, у кроссоверов Ford Kuga и Ford Explorer на российском рынке нет версий с «механикой». Большинство покупателей (78%) заказывали дополнительное оснащение. Здесь предсказуемо лидирует пакет «Зимний», включающий в себя обогрев всего, что можно представить: сидений, руля, зеркал, лобового стекла, зоны дворников и форсунок стеклоомывателя.
2018-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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