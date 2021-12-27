Может ли бензобак взорваться от попадания пули?
Вообще говоря, словом «взрыв» обозначают три явления: собственно детонацию какого-либо взрывчатого вещества, быстрое горение чего-либо и некоторые ядерные реакции. Во всех трёх случаях происходит выделение большого количества энергии за короткий промежуток времени. Иначе – это либо «просто» горение, либо «спокойная» реакция. Никаких особых взрывчатых веществ, не говоря уже о ядерной боеголовке, в бензобаке нет. Поэтому применительно к нему слово «взрыв» обозначает именно быстрое горение. А для горения, быстрого или нет, нужно три вещи.
Прежде всего – это вещество, которое будет гореть. Сам бензин этого не умеет, как и остальные жидкости. Гореть могут только его пары. Следовательно, первое условие взрыва бензобака – это наличие внутри него достаточного количества бензиновых паров.
Для этого, во-первых, нужно определённое количество топлива. Если его будет очень мало, то концентрация паров будет слишком низкой, а даже если бы они каким-то образом и взорвались, то взрыв был бы очень слабый. Если бак будет почти полным, то бензину просто некуда будет испаряться. В общем-то нужно какое-то среднее значение заполненности. Но это ещё не всё.
Чтобы бензин начал интенсивно испаряться, нужна ещё и температура. Не очень высокая, но всё же. Поэтому в мороз паров в баке будет очень и очень мало. В сильную жару количество заметно увеличится, но насколько именно, и будет ли этого действительно достаточно для взрыва – сказать сложно. Да, если машина уже и так будет гореть, то пожар быстро и легко нагреет бензин, а вот просто жаркой погоды вполне может и не хватить. В общем, уже только из-за всего этого вероятность взрыва бака очень низкая. Более того. В очень многих автомобилях конструкция бензобака такова, что при определённом повышении давления «лишние» пары сбрасываются через адсорбер.
А ещё для горения нужен воздух, а точнее – кислород, то есть, окислитель. Есть вещества, умеющие гореть и без него, но пары бензина к ним не относятся. С воздухом здесь проблем нет, так как он свободно поступает в бак по мере расходования топлива.
И, наконец, последнее. Даже если в баке каким-то образом скопились пары бензина в нужной концентрации, их надо ещё поджечь, а для этого нужна не пуля, а огонь или какая-нибудь искра. Огню там взяться неоткуда (ведь речь о стрельбе, а не о пожаре). Искра? Чисто теоретически она может быть выбита пулей из металла. Только вот на практике вероятность попадания такой искры внутрь бензобака… В общем, вы поняли.
Выводы просты и понятны. В реальности вероятность взрыва машины от пули – даже если и есть, то крайне маленькая. И здесь вспоминается эпизод из фильма «Последний киногерой» с Арнольдом Шварценеггером: там попавший из кинобоевика в реальный мир герой удивлялся, когда от его выстрелов автомобиль не взорвался.
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