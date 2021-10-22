Может ли самозанятый получить автокредит?
В чем выгода для государства объяснять излишне, но есть ли она для самих бывших фрилансеров? К примеру, доступны ли самозанятым такие простые радости, как ипотека и автокредит?
Что такое самозанятость
Для начала разберемся, кто вообще может претендовать на статус самозанятого? Это люди, работающие на себя, то есть без трудового договора с работодателем, и без привлечения наемной рабочей силы. В основном это те, кто продает результат интеллектуального труда (писатели, переводчики, дизайнеры, программисты), либо оказывают услуги. В число самозанятых и области оказания услуг попадают, например, таксисты.
Так вот, оформляя статус самозанятого, вы обязаны платить налог в размере 4% с выплат от физлиц и 6% с выплат от юрлиц. Не самая огромная сумма, но хотелось бы иметь не только обязанности, но и какие-то бонусы за свою кристальную честность. Например, возможность оформить кредит на покупку машины. Может я таксист, и новая машина нужна для перехода из класса «Эконом» в «Комфорт+», то есть фактически это рабочая необходимость. Но причины желания не так важны, главная проблема в том, что скорее всего в автосалоне я получу отказ.
Какие банки выдают автокредиты самозанятым
Банки пока не спешат признавать самозанятых «полноценными» трудящимися с постоянным источником дохода. Пока экспериментальные программы кредитования для самозанятых запустил только Сбер, и то лишь в трех регионах: Московская область, Калужская область и Татарстан.
Стоит отметить, что кредиты для самозанятых у Сбера идут по повышенной процентной ставке.
Кроме Сбера есть еще несколько банков, которые готовы выдать кредиты самозанятым: Россельхозбанк, Хоум Кредит, Тинькофф, Альфа-банк и ВТБ.
Но даже в этих банках относятся к самозанятым, как к «ненадежным» клиентам. Получить небольшой потребительский кредит сроком на год будет гораздо проще, чем автокредит. Поэтому, чтобы повысить свои шансы, стоит предпринять один или несколько шагов:
- Открыть депозит в одном из этих банков;
- Завести дебетовую карту банка;
- Предложить залог (обычно им является будущая машина);
- Найти серьезного поручителя.
Мы говорим о гражданах, которые официально оформили статус самозанятого, то есть скачали приложение «Мой Налог» и встали на учет в местную ФНС. Если вы все еще пребываете в статусе «теневыносливого фрилансера», то ваши шансы на получение кредита на сколько-нибудь выгодных условиях, стремятся к нулю.
Какие условия при оформлении автокредита
Есть ряд требований, которые станут обязательными при оформлении автокредита, если вы самозанятый:
- Возраст не меньше 21 года;
- Российское гражданство;
- Прописка на территории РФ;
- Хорошая кредитная история, в идеале «чистая»;
- Подтверждение дохода.
Без подтверждения дохода (выписки со счета за несколько месяцев), при плохой кредитной истории с просроченными выплатами, вряд ли позволят вам получить кредит. Кроме того, оформляя заявку вам придется предоставить следующие документы:
- Паспорт;
- Страховой полис;
- Справка из налоговой;
- Выписка с банковского счета.
К сожалению, даже соблюдение всех требований не гарантирует получения кредита. К тому же стоит заранее приготовиться к тому, что процентная ставка по кредиту будет для вас значительно выше, чем для любого официально трудоустроенного гражданина.
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