Может ли сотрудник ГИБДД вручить повестку в военкомат: мнение юриста

27.09.2022, 13:46

Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали

С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее