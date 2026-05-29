Антифриз или вода: что можно заливать в радиатор при неожиданной поломке?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 мая 2026, 09:04

Можно ли доливать воду вместо антифриза: что реально произойдет с мотором

Можно ли доливать воду вместо антифриза: что реально произойдет с мотором

Антифриз или вода: что можно заливать в радиатор при неожиданной поломке?

Можно ли доливать воду вместо антифриза: что реально произойдет с мотором

Снижение уровня охлаждающей жидкости - частая проблема, которую многие замечают слишком поздно. Что делать, если под рукой нет антифриза, а ехать нужно срочно? Разбираемся, можно ли доливать обычную воду и чем это обернется для автомобиля.

Снижение уровня охлаждающей жидкости - частая проблема, которую многие замечают слишком поздно. Что делать, если под рукой нет антифриза, а ехать нужно срочно? Разбираемся, можно ли доливать обычную воду и чем это обернется для автомобиля.

Вопрос о том, можно ли заменить антифриз обычной водой, становится актуальным для многих водителей именно в тот момент, когда уровень охлаждающей жидкости неожиданно падает. Большинство автовладельцев редко заглядывают под капот, ограничиваясь доливкой жидкости для стеклоомывателя. Между тем, на некоторых моделях бачок для антифриза выполнен из тёмного пластика, и визуально оценить уровень невозможно — о проблеме сигнализирует только датчик. Особенно часто подобные решения встречаются на европейских автомобилях.

Если снижение уровня охлаждающей жидкости всё же наблюдается, возникает дилемма: чем восполнить недостающее? Не каждый водитель возит с собой запас необходимой жидкости, а уж о том, какой именно антифриз подходит для конкретного двигателя, знают немногие. Хотя материалы распространены, производители используют разные типы охлаждающих жидкостей, подбирая их с учётом особенностей конструкции и требований к температурному режиму. Эволюция технологий — от неорганических до гибридных и карбоксилатных составов — озабочена не столько превосходством одной формулы над другой, сколько поиском компромиссного баланса между эффективностью и сохранностью мотора.

Экспериментировать с несовместимыми жидкостями не стоит: последствия могут быть непредсказуемыми. Однако если ситуация критическая, а ехать необходимо, допускается временно залить в систему обычную воду — даже из-под крана или колодца. Главное — при первой же возможности заменить её на полноценный антифриз. Важно помнить: при использовании воды в системе необходимо следить за перегревом, чтобы не допустить закипания.

Если требуется восполнить совсем небольшой объём (100–200 мл), скорее всего, речь идёт не об утечке, а об испарении воды из состава антифриза. В таком случае разрешается доливать только дистиллированную воду, поскольку ей предстоит работать. Добавление воды не ухудшит свойства антифриза, а лишь восстановит исходную температуру замерзания. Этиленгликоль и присадки испаряются гораздо медленнее, поэтому при доливке фактически компенсируется только потеря воды.

Скорость естественного испарения воды из антифриза невелика, особенно в атмосферных двигателях старых автомобилей, где рабочая температура иногда достигает 95 °С. В современных двигателях с высокой температурой процесс идёт быстрее. Если уровень охлаждающей жидкости падает заметно и регулярно, это может указывать на утечку — виновниками часто становятся стыки патрубков, радиатора или сальники помпы. В таких случаях простая доливка не решает вопроса: потребуется диагностика и ремонт в автосервисе.

Практика показывает, что игнорирование падения уровня охлаждающей жидкости может привести к серьёзным последствиям для двигателя. Важно не только вовремя реагировать на сигналы датчиков, но и периодически проверять состояние системы. Кстати, опыт владельцев старых моделей, таких как ГАЗ-31029, подтверждает: регулярный контроль и грамотный уход позволяют эксплуатировать автомобиль долгие годы, несмотря на возраст и особенности конструкции. Подробнее об отдельных проблемах и плюсах эксплуатации таких машин можно узнать в материале о причинах популярности ГАЗ-31029 среди российских водителей .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронежская область Курск Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться