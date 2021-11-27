Можно ли доверять современным роботизированным коробкам передач
Современные «роботы» работают с помощью узлов-актуаторов, которые считывают информацию о скорости автомобиля и оборотах двигателя через датчики ABS и ESP. Сервопривод, отвечающий за сцепление, в момент, когда необходимо переключить передачу, рассоединяет первичный вал с мотором. Второй сервопривод, подбирает нужную передачу и включает ее. После включения первый актуатор восстанавливает сцепление, что позволяет автомобилю без рывков продолжать движение.
Основными недостатками «роботов» первого поколения стали небольшой ресурс актуаторов (около 80 тыс. км) и сцепления (около 50 тыс. км), а также работа рывками во время движения. Установка двух независимых сцеплений на преселективной версии позволило убрать рывки и задержки при переключениях, а также увеличило динамику автомобилей. Преселективная коробка получила два отдельных вала с четными и нечетными передачами, каждый из которых имеет свое сцепление. Такая конфигурация позволяет автомобилю плавно менять передачи почти без разрыва потока мощности от мотора.
Роботизированная коробка DSG-7 с «сухим» сцеплением себя не оправдала и серьезно подпортила репутацию трансмиссии. Вместо 200 – 250 тыс. км пробега, новые модели ходили не более 120 – 150 тыс. км. В них быстро выходило из строя сцепление и мехатроник, ремонт которых стоял больших денег. В итоге, сцепление DSG-7 снова стало «мокрым», конструкцию мехатроника доработали, а в программном обеспечении исправили ошибки. Современные «роботы» способны выходить по 200 – 250 тыс. километров, а их обслуживание стало дешевле по сравнению с коробками первых поколений.
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