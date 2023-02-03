Можно ли ездить с минимальным уровнем масла на щупе

Ранее мы писали Как вскрыть обман при замене масла Некоторые недобросовестные автосервисы норовят обмануть клиентов и сэкономить на расходниках и запчастях. ... Читать далее

Моторное масло служит для смазывания всех движущихся частей силового агрегата, а его дефицит неминуемо ведет к масляному голоданию и деформации взаимодействующих деталей. Контролировать уровень масла помогает щуп, который опускается в картер, служащий резервуаром для системы смазки. Если уровень масла на щупе находится на минимальной отметке, значит масла осталось мало.

Ездить на автомобиле можно, но лучше воздержаться от дальних поездок, резких ускорений и дорог со значительным уклоном. По большому счету короткие поездки допустимы только до станции техобслуживания или до магазина за новой канистрой моторного масла. Регулярно ездить при минимальной уровне масла на щупе нельзя, настаивают эксперты, опрошенные изданием Тарантас Ньюс. Всегда есть риск, что в масляный насос попадет воздух, а при масляном голодании двигатель начинает работать неустойчиво.

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