Можно ли ездить с российскими "правами" за рубежом?
Не будем вдаваться в исторические и юридические подробности, скажем проще.
Во многих странах (в данный момент их 80) можно смело ездить по "обычному" российскому удостоверению. В это число входит много европейских стран, в частности, Германия и Великобритания.
Но для некоторых государств вам понадобятся так называемые "международные права". Такие можно получить в любом отделении МРЭО ГИБДД без сдачи экзаменов. Возможно, впрочем, и получение их уже за границей.
Возить с собой обязательно нужно оба документа: и российский, и "общий". Международное в/у потребуется, например, в США и Ирландии. Есть, правда, и оговорки. В тех же Штатах можно пользоваться только российскими "правами" в течение трёх месяцев со дня въезда. Дальше уже нужно будет оформить международные. Хотя на практике полицейские часто довольствуются российским в/у и международное не требуют, но рисковать не стоит.
Есть и такие страны, в которых требуется получить именно местные "права", и просто так иностранец водить там автомобиль не сможет.
Выводы просты. Общих "всепланетных" норм здесь не существует, и, отправляясь в какую-либо страну, необходимо уточнить данный вопрос именно применительно к ней конкретно.
И ещё один нюанс. Даже там, где обычные российские "права" действительны, компании, занимающиеся прокатом авто, по каким-то своим соображениям часто (но не всегда) требуют от арендатора наличие именно международного в/у.
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