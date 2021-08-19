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Что нужно знать при покупке авто с пробегом

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19 августа 2021, 20:23

Можно ли купить иномарку за 100 000 рублей? Если «да», то в каком состоянии?

Вопрос не такой уж и праздный, как может показаться на первый взгляд. Регулярный рост цен превращает автомобили в самую настоящую роскошь. В стране найдется достаточное количество жителей, готовых выложить за «тачку» относительно небольшую сумму, дабы своими «золотыми» руками довести ее до нужной кондиции.
Фото: Opel
Можно ли купить иномарку за 100 000 рублей Если да то в каком состоянии
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Фото: Nissan

То есть мы говорим о категории граждан, которые четко отдают себе отчет: за 100 тысяч нормальную дееспособную машину приобрести мало реально. При любом раскладе в нее надо будет вложиться, иначе, как с дембельским календариком, придется считать дни до того момента, как она намертво встанет.

Peugeot 206
От 1.1 л, 60/5500 л.с

По всей логике рассматриваемые нами экземпляры реальнее искать в секторе субкомпактных и компактных автомобилей. И первым делом следует «закинуть удочку» в озеро тех брендов, где этих самых «бюджетников» пруд пруди.

Франция

Сразу скажем: предложений крайне мало. Даже самые старые «французы», будь то Renault Symbol или Peugeot 206, участвовавшие еще в суворовских баталиях, стоят куда больше 100 тысяч. Один из вариантов, нами обнаруженных, «двести шестой Пыжик» с 75-сильным бензиновым «сердцем» и 20-летней историей жизни. Продают его в славном уральском городе Миассе и просят 93 000 рублей.

Renault Symbol
102 л.с

Актуальный владелец нахваливает динамику автомобиля, ухоженность интерьера, не ржавый кузов и дееспособность узлов и агрегатов. В чем же, спросите, заковырка? А в том, что есть проблемы с бумагами: «Все документы на руках, но есть запрет на регистрационные действия, может можно снять - не заморачивался, - отмечает продавец. - С продажей не спешу, ваши цены не интересны. Возможна продажа в Казахстан. Интересен обмен».

Та же история с 19-летним Renault Symbol, что ищет нового хозяина в Воронеже. За машину просят 65 000 рублей, не скрывая его основного «греха». «Двигатель - 1.4 литра, пишет автовладелец. – Движок шепчет, подвеска гремит, местами слезла краска». И самое главное – «Запрет по налогу на 9000». Хозяин не против обмена, но, судя потому, что автомобиль продается давно, желающих пойти на это кот наплакал.

Chevrolet Lanos
От 1.5 л, 86/5800 л.с

На примере этих двух «французов» видим: техническое состояние, что называется, более-менее, а все потому, что машины оснащались крепкими и неприхотливыми движками, ведущими свою родословную из далеких 80-х, когда не было нынешнего обилия сложной электроники.

Южная Корея

Это та «корея», которая у нас продавалась под брендом Chevrolet. Продажи, как все мы помним, были массовыми, поэтому предложений на подержанном рынке много. В рассматриваемую нами сумму тот же Lanos укладывается охотно – есть варианты как за 42 000 рублей, так и за 100 000 ровно. Оба варианта рождены на свет в 2006-м, оба - с 1,5-литровым 86-сильным мотором и МКП и с «лошадиным» пробегом: 200 000 км и 241 000 км соответственно.

Daewoo Matiz
От 0.8 л, 52 л.с

На первый взгляд, все ровно и одинаково, откуда же такая разница в цене? Тот «Ланос», что подешевле (Новосибирск), хоть и «на отличном ходу и не гнилой» (цитата продавца), но при этом имеет «документы с проблемами, запреты на регистрационные действия». Знакомая нам уже история, не правда ли?  Относительно автомобиля за 100 тысяч (место продажи - Северская), у него с документами полный порядок, при этом у него «дно на твёрдую «4», единственное место, где начало гнить - под «запаской», четвертый диск есть, но нет резины, салон более-менее опрятный, отсутствует кондиционер», а сам автомобиль «требует небольших вложений». Продавец не против поторговаться.

Как вариант – Daewoo Matiz. Это откровенно скромный по габаритам и возможностям 51-сильный субкомпакт с моторчиком 0,8 литра, никогда не снимавший жирных сливок на российском рынке во времена своего официального присутствия. Машин I поколения, тех, что подходят под заданные нами ценовые параметры, крайне мало. В основном, за эти экземпляры просят 110 000-125 000 рублей.

Opel Corsa
136 л.с

Владелец золотистого Daewoo Matiz 2000 г.в. из города Братска выставил его за 85 000 рублей. В сопроводительной информации мужчина говорит, что техническое состояние автомобиля из разряда «требует ремонта», при этом ниже отмечает, что «хорошая машина, едет – не троит», при этом не гнилая.

Германия

В свое время по нашим дорогам бегало большое количество «Опелей», и совершенно не удивляет, что «бэушный» рынок пестрит этими предложениями. Есть кое-то и в интересующей нас ценовой нише. Берем, например, Opel Corsa. За 35 000-45 000 рублей стать владельцем (счастливым или нет – сказать трудно) получите машину середины-конца 90-х годов выпуска.

Volkswagen Pointer
От 1.8 л, 99/5250 л.с

С большим (порядка 200 000 км) пробегом, не одним владельцем в течение жизни, изобилием ржавых «цветений». За 50 000 рублей появляются «документальные» проблемы, о которых мы сегодня говорим часто.

Уж лучше тогда присмотреться к Volkswagen Pointer (помните такую малолитражку?) – за 80 000-90 000 рублей у вас в распоряжении будет более свежий (образца середины нулевых) хэтчбек, с не таким ржавым кузовом и обилием технических «незадач», со складывающимися задними сиденьями, двумя стеклоподъёмниками, двумя подушками безопасности, сигнализацией с обратной связью, противотуманками, тонировкой и, если повезет, новой АКБ. При этом придется довольствоваться слабеньким 67-сильным моторчиком объемом 1 литр, который нет-нет, да и погрешит лишним «подъеданием» масла.

Mitsubishi Colt
От 1.5 л, 150/6000 л.с

Из других недочетов, о которых продавцы говорят прямо, без лукавства, можно отметить прогоревший глушитель, коробку передач, требующую замены (где это дешево сделать – автовладелец скажем при очной встрече) или ее кулисы, и прочими «сюрпризами».

Япония

Здесь нас может привлечь крохотный автомобильчик, который в недавнем прошлом совершенно официально продавался через сеть дилеров в России. Мы говорим о Mitsubishi Colt. Если нас интересуют экземпляры до 100 000 рублей, придется изучать варианты, выпущенные в конце 90-х-начале 2000-х годов (V поколение). Все, что моложе, стоит дороже, а все, что старше – откровенная рухлядь.

Nissan Micra
От 1.5 л, 89 л.с

Наибольшее количество предложений (если уместно так говорить) – версии с 1,3-литровым 75-сильным мотором, на «механике», с пробегом 250 000-300 000 км. Продавцы не скрывают, что есть «косяки по кузову» и большинство заводских деталей заменены в ходе длительной эксплуатации. В числе «заслуг» модели отмечаются экономичность, маневренность, сильная «печка». 

Альтернативный японский вариант – Nissan Micra. И в нашем случае это II (рестайлинговое) поколение хэтчбека, выпускавшееся в 2000-2002 годах. Более молодые машины смотреть, имея в наличии 100 тысяч, бессмысленно. У машинки слабенький 1-литровый движок – всего 60 л.с., механическая коробка передач и большие пробеги (за 200 000 км). Один автовладелец из Воронежской области просит 70 000 рублей за «Микру» 2002 г.в., при этом акцентирует внимание на том, что у машины учёт – казахстанский, она не растаможена и простояла на улице 3 года.

Из проблем автомобиля: «В лобовое стекло влетел скутерист. Ремонт - только кузовные работы». Всё остальное, как пишет продавец, то есть «двигатель, вариатор, кондиционер, подушки безопасности и т.п. - в отличном состоянии». Хозяин не исключает возможности сделать покупателю скидку и даже предлагает купить его «Микру» на запчасти.

Упомянутые модели: Opel Corsa, Nissan Micra, Volkswagen Pointer, Daewoo Matiz, Peugeot 206, Renault Symbol, Chevrolet Lanos, Mitsubishi Colt
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