Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД?
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Примечательно, что в России действует 50-процентная скидка на штрафы. Правда, чтобы ее получить, необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, квитанцию нужно оплатить в течение 20 дней со дня предписания. Во-вторых, при совершении одного и того же нарушения в период года скидка распространяется только на первый проступок, все остальные автомобилист будет оплачивать в полной мере.
Наконец, само нарушение, попадающее под действие скидки, должно быть сравнительно мелким. На такие, по данным ГИБДД, приходится 80% случаев. А вот за проезд на красный сигнал светофора или отказ от медосвидетельствования заплатить придётся сполна. Помимо этого, дисконт не распространяется на оплату штрафа за неоплаченную парковку в Москве.
Почему водители отказываются оплачивать штрафы?
Казалось бы, заплати половину суммы и живи спокойно. Тем не менее, число неоплаченных квитанций растет. Одна из причин – в целом увеличение количества выписанных штрафов. Так, например, в 2018 году по сравнению с 2017 годом штрафов выдали на 20% больше.
Наконец, большая часть неплательщиков объясняют игнорирование штрафов своим несогласием с нарушением. Кто-то пытается оспорить постановление, а кто-то живет с этим и не обращает внимание на долг.
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Наши юристы все чаще стали получать просьбы от клиентов об оспаривании необоснованных штрафов. И, зачастую, если человек уверен, что не нарушал, то он и не оплачивает этот штраф. На текущий момент складывается ситуация, когда под благовидным предлогом снижения аварийности выписка штрафов и взыскание сумм по ним стали хорошим способом пополнения государственных бюджетов, а также личных карманов владельцев камер
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Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
Что будет, если не оплачивать штрафы ГИБДД?
Как бы ни был силен соблазн проигнорировать постановление Госавтоинспекции, делать это категорически нельзя. На данный момент для должников по штрафам предусмотрены достаточно суровые наказания.
Просроченный штраф может обернуться еще и арестом на 15 суток. Либо по суду должнику предпишут выполнение обязательных работ на период до 50 часов.
Если за водителем числится штраф за конкретное нарушение, то при повторном таком нарушении наказание становится еще суровее. Как правило, это штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на полгода.
Задолжавшего нарушителя возьмут под контроль судебные приставы, а значит на него распространится механизм принудительного взыскания. Не самая приятная процедура, да и денег придется заплатить больше. С нарушителя удерживают требуемую сумму из заработной платы с учетом исполнительского сбора.
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Система существующих норм наказания за игнорирование штрафов ГИБДД является достаточной, а повышать сборы штрафов государству необходимо через работу приставов, к правам которых отнесена в том числе возможность ограничивать выезд за границу для должников. Правда, эта мера применяется лишь в том случае, если сумма долга превышает 10 тыс. рублей. Также необходимо обратить внимание на то, что водителям стали больше выписывать штрафов из-за избыточного видеоконтроля на дорогах, проблем в установке знаков, нечеткой дорожной разметки
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Ярослав Сотников, партнёр адвокатского бюро «РБЛ»
Конечно, когда за автомобилистом числится один незначимый штраф, в конечном итоге ФССП принудительно взыскивает его, и история на этом заканчивается. Однако бывают случаи, когда должник получает все новые штрафы, которые тоже не оплачивает. В конечном итоге приставы могут наложить запрет на регистрационные действия с автомобилем должника, а то и вовсе «отнять» на время право управлять транспортным средством. Но только в том случае, если для должника машина не является единственным источником дохода.
Кроме того, Министерство внутренних дел предлагает запретить должникам выдавать новые водительские удостоверения при необходимости их замены. Наконец, задолжавшим хотят отказывать в перерегистрации транспортного средства.
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