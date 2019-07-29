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29 июля 2019, 00:34

Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД?

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По итогам пяти месяцев текущего года практически 20% выписанных россиянам штрафов не были оплачены. В цифрах это 22,4 млн, что на 3,5 млн больше по сравнению с январем-маем 2018-го.

Примечательно, что в России действует 50-процентная скидка на штрафы. Правда, чтобы ее получить, необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, квитанцию нужно оплатить в течение 20 дней со дня предписания. Во-вторых, при совершении одного и того же нарушения в период года скидка распространяется только на первый проступок, все остальные автомобилист будет оплачивать в полной мере.

Наконец, само нарушение, попадающее под действие скидки, должно быть сравнительно мелким. На такие, по данным ГИБДД, приходится 80% случаев. А вот за проезд на красный сигнал светофора или отказ от медосвидетельствования заплатить придётся сполна. Помимо этого, дисконт не распространяется на оплату штрафа за неоплаченную парковку в Москве.

Почему водители отказываются оплачивать штрафы?

Казалось бы, заплати половину суммы и живи спокойно. Тем не менее, число неоплаченных квитанций растет. Одна из причин – в целом увеличение количества выписанных штрафов. Так, например, в 2018 году по сравнению с 2017 годом штрафов выдали на 20% больше.

Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Вторая причина – банально не хватает денег. Благосостояние россиян по-прежнему оставляет желать лучшего, зачастую лишних денег на оплату штрафов у людей попросту нет. Третья – постановления с дорожных камер иногда теряются, и водитель даже не знает, что за ним числится штраф.

Наконец, большая часть неплательщиков объясняют игнорирование штрафов своим несогласием с нарушением. Кто-то пытается оспорить постановление, а кто-то живет с этим и не обращает внимание на долг.

Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба» « Наши юристы все чаще стали получать просьбы от клиентов об оспаривании необоснованных штрафов. И, зачастую, если человек уверен, что не нарушал, то он и не оплачивает этот штраф. На текущий момент складывается ситуация, когда под благовидным предлогом снижения аварийности выписка штрафов и взыскание сумм по ним стали хорошим способом пополнения государственных бюджетов, а также личных карманов владельцев камер »
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»

Что будет, если не оплачивать штрафы ГИБДД?

Как бы ни был силен соблазн проигнорировать постановление Госавтоинспекции, делать это категорически нельзя. На данный момент для должников по штрафам предусмотрены достаточно суровые наказания.

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Меньшее из зол – заплатить придется в два раза больше, чем выписали за нарушение. По закону административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления. Еще 10 дней даются на обжалование. Таким образом, у вас есть 70 дней для погашения задолженности. В противном случае размер штрафа удваивается.

Просроченный штраф может обернуться еще и арестом на 15 суток. Либо по суду должнику предпишут выполнение обязательных работ на период до 50 часов.

Если за водителем числится штраф за конкретное нарушение, то при повторном таком нарушении наказание становится еще суровее. Как правило, это штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на полгода.

Задолжавшего нарушителя возьмут под контроль судебные приставы, а значит на него распространится механизм принудительного взыскания. Не самая приятная процедура, да и денег придется заплатить больше. С нарушителя удерживают требуемую сумму из заработной платы с учетом исполнительского сбора.

Ярослав Сотников, партнёр адвокатского бюро «РБЛ» « Система существующих норм наказания за игнорирование штрафов ГИБДД является достаточной, а повышать сборы штрафов государству необходимо через работу приставов, к правам которых отнесена в том числе возможность ограничивать выезд за границу для должников. Правда, эта мера применяется лишь в том случае, если сумма долга превышает 10 тыс. рублей. Также необходимо обратить внимание на то, что водителям стали больше выписывать штрафов из-за избыточного видеоконтроля на дорогах, проблем в установке знаков, нечеткой дорожной разметки »
Ярослав Сотников, партнёр адвокатского бюро «РБЛ»

Конечно, когда за автомобилистом числится один незначимый штраф, в конечном итоге ФССП принудительно взыскивает его, и история на этом заканчивается. Однако бывают случаи, когда должник получает все новые штрафы, которые тоже не оплачивает. В конечном итоге приставы могут наложить запрет на регистрационные действия с автомобилем должника, а то и вовсе «отнять» на время право управлять транспортным средством. Но только в том случае, если для должника машина не является единственным источником дохода.

Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД
Напомним, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому ФССП может получить право автоматически списывать наложенные ГИБДД штрафы с банковских карт. Если документ одобрят во втором и третьем чтениях, приставы смогут списывать деньги с карт должников уже в этом году.

Кроме того, Министерство внутренних дел предлагает запретить должникам выдавать новые водительские удостоверения при необходимости их замены. Наконец, задолжавшим хотят отказывать в перерегистрации транспортного средства.

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Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД?
Примечательно, что в России действует 50-процентная скидка на штрафы. Правда, чтобы ее получить, необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, квитанцию нужно оплатить в течение 20 дней со дня предписания. Во-вторых, при совершении одного и того же нарушения в период года скидка распространяется только на первый проступок, все остальные автомобилист будет оплачивать в полной мере.Наконец, само нарушение, попадающее под действие скидки, должно быть сравнительно мелким. На такие, по данным ГИБДД, приходится 80% случаев. А вот за проезд на красный сигнал светофора или отказ от медосвидетельствования заплатить придётся сполна. Помимо этого, дисконт не распространяется на оплату штрафа за неоплаченную парковку в Москве.Почему водители отказываются оплачивать штрафы?Казалось бы, заплати половину суммы и живи спокойно. Тем не менее, число неоплаченных квитанций растет. Одна из причин – в целом увеличение количества выписанных штрафов. Так, например, в 2018 году по сравнению с 2017 годом штрафов выдали на 20% больше. {{gallery_271}} Вторая причина – банально не хватает денег. Благосостояние россиян по-прежнему оставляет желать лучшего, зачастую лишних денег на оплату штрафов у людей попросту нет. Третья – постановления с дорожных камер иногда теряются, и водитель даже не знает, что за ним числится штраф. Наконец, большая часть неплательщиков объясняют игнорирование штрафов своим несогласием с нарушением. Кто-то пытается оспорить постановление, а кто-то живет с этим и не обращает внимание на долг.{{person_12_Наши юристы все чаще стали получать просьбы от клиентов об оспаривании необоснованных штрафов. И, зачастую, если человек уверен, что не нарушал, то он и не оплачивает этот штраф. На текущий момент складывается ситуация, когда под благовидным предлогом снижения аварийности выписка штрафов и взыскание сумм по ним стали хорошим способом пополнения государственных бюджетов, а также личных карманов владельцев камер}}Что будет, если не оплачивать штрафы ГИБДД?Как бы ни был силен соблазн проигнорировать постановление Госавтоинспекции, делать это категорически нельзя. На данный момент для должников по штрафам предусмотрены достаточно суровые наказания.{{material_126894}} Меньшее из зол – заплатить придется в два раза больше, чем выписали за нарушение. По закону административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления. Еще 10 дней даются на обжалование. Таким образом, у вас есть 70 дней для погашения задолженности. В противном случае размер штрафа удваивается.Просроченный штраф может обернуться еще и арестом на 15 суток. Либо по суду должнику предпишут выполнение обязательных работ на период до 50 часов.Если за водителем числится штраф за конкретное нарушение, то при повторном таком нарушении наказание становится еще суровее. Как правило, это штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на полгода.Задолжавшего нарушителя возьмут под контроль судебные приставы, а значит на него распространится механизм принудительного взыскания. Не самая приятная процедура, да и денег придется заплатить больше. С нарушителя удерживают требуемую сумму из заработной платы с учетом исполнительского сбора. {{person_120_Система существующих норм наказания за игнорирование штрафов ГИБДД является достаточной, а повышать сборы штрафов государству необходимо через работу приставов, к правам которых отнесена в том числе возможность ограничивать выезд за границу для должников. Правда, эта мера применяется лишь в том случае, если сумма долга превышает 10 тыс. рублей. Также необходимо обратить внимание на то, что водителям стали больше выписывать штрафов из-за избыточного видеоконтроля на дорогах, проблем в установке знаков, нечеткой дорожной разметки}} Конечно, когда за автомобилистом числится один незначимый штраф, в конечном итоге ФССП принудительно взыскивает его, и история на этом заканчивается. Однако бывают случаи, когда должник получает все новые штрафы, которые тоже не оплачивает. В конечном итоге приставы могут наложить запрет на регистрационные действия с автомобилем должника, а то и вовсе «отнять» на время право управлять транспортным средством. Но только в том случае, если для должника машина не является единственным источником дохода.{{gallery_173}} Напомним, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому ФССП может получить право автоматически списывать наложенные ГИБДД штрафы с банковских карт. Если документ одобрят во втором и третьем чтениях, приставы смогут списывать деньги с карт должников уже в этом году. Кроме того, Министерство внутренних дел предлагает запретить должникам выдавать новые водительские удостоверения при необходимости их замены. Наконец, задолжавшим хотят отказывать в перерегистрации транспортного средства.
2019-07-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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