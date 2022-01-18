Можно ли опротестовать показания алкотестера и как это сделать?
Почему показания могут быть ошибочными
Алкотестеры регулярно проходят процедуру калибровки, к тому же законом установлена норма погрешности алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,3. Таким образом, даже с ее учетом, показания прибора должны быть в пределах нормы. Но есть ряд причин, которые ведут к повышенному уровню промилле, и это не употребление спиртного. Все дело в продуктах и лекарствах, а также в индивидуальных особенностях организма:
- Употребление кваса, кефира, кумыса или простокваши может вызвать повышение промилле, поскольку в этих напитках содержится малая доля этилового спирта;
- Сразу 0,2 промилле способны добавить недавно съеденные фрукты (бананы и апельсины), а также черный хлеб;
- Лекарства на спиртовой основе, в том числе сердечные препараты, способный увеличивать промилле в крови до 0,1;
- Сразу до 0,5 промилле может показать алкотестер, если незадолго до проверки вы пользовались ополаскивателем для полости рта на спиртовой основе;
- Сигарета, выкуренная буквально перед прохождением теста на алкоголь может исказить показания;
- Редко, но бывает врожденно повышенный уровень эндогенного алкоголя. Это значит, что при употреблении в пищу большого количества углеводов, будет расти уровень алкоголя в крови без каких-либо спиртных напитков;
- Непорядочность инспекторов ДПС тоже не стоит сбрасывать со счетов. Бывают случаи махинаций с алкотестерами с их стороны.
Кого и почему просят «подуть в трубочку»
Прежде всего, каждый водитель должен знать, что проверка на алкотестере не может быть прихотью инспектора. Он обязан обосновать свое решение. Есть 4 признака, каждый из которых по отдельности дает инспектору право на проведение проверки:
- Запах алкоголя;
- Нарушение походки водителя, невозможность стоять ровно;
- Нарушения в речи;
- Резкое изменение цвета кожных покровов лица.
Даже если что-то из вышеназванного заметил инспектор, это ничего не доказывает. Вы могли пролить спирт в салоне, делая раствор для разморозки лобового стекла, а проблемы с речью, походкой и прочим могут быть индивидуальной особенностью или следствием перенесенного заболевания. Поэтому не стоит сразу смиренно идти на поводу у инспектора ДПС. Вы должны помнить о следующих правилах:
- Освидетельствование недействительно без протокола об отстранении от управления ТС;
- Обязательно составление акта освидетельствования, копию которого вам должны передать на месте. Проследите, чтобы в пустых сроках акта стояли прочерки;
- Требуйте сертификат проверки алкотестера и принтера к нему, вы имеете право убедиться в исправности приборов;
- Перед тестированием всегда проводится забор пробы окружающего воздуха, дабы проверить исправность прибора, а мундштук должен быть извлечен из одноразовой упаковки у вас на глазах;
- При отрицательном результате повторная проверка водителя не проводится, в акт вносится полученный результат;
- В случае превышения допустимого значения при первой проверке, через 20 минут проводится повторная. Результаты обеих вносятся в акт;
- При отсутствии понятых процедура должна записываться на видео, сам водитель имеет право вести видеозапись проверки в любом случае. Помните, что на видео должны быть видны все манипуляции, а в случае проведения повторной проверки, запись не может прерываться, камера должна работать все 20 минут ожидания;
- Протокол отстранения от управления ТС и акт проведения освидетельствования подписывают инспектор, водитель и понятые, если они участвовали.
Как быть, если точно не пил
За вождение в нетрезвом виде грозит не только штраф в 30 тыс. рублей, но и лишение прав сроком до двух лет. Если вы уверены, что не пили в течение нескольких дней до проведения проверки, вы вправе опротестовать ее результаты и настоять на проведении медицинского освидетельствования.
- Инспектор должен составить протокол о направлении вас в медучреждение на проведение экспертизы по поводу алкогольного опьянения;
- На экспертизу вы отправитесь в машине ДПС. По закону, если вас признаю трезвым, вас должны вернуть к вашей машине, так что при возможности, она останется там, где вас остановили. Сотрудники ДПС имеют право вызвать эвакуатор, если вас все же признают нетрезвым, но при условии, что вы не пришлете своего знакомого водителя забрать машину;
- Если в вашем городе несколько медицинских организаций, имеющих право проводить такую экспертизу, вы вправе выбирать, куда ехать на освидетельствование;
- Врачи обязаны предоставить документы, подтверждающие подлинность и исправность приборов для проведения экспертизы;
- Процедура включает в себя осмотр врача, проверку на тестере, а также обязательные анализы крови и мочи, если тестер показал превышение промилле в крови, чтобы проверить, что вызвало положительные результаты проверки.
Вы вправе пройти независимую проверку за свой счет в другом медучреждении если не согласны с результатами официальной проверки. Но помните – сделать это нужно не позднее, чем в течение 2-х часов после первой проверки в больнице.
Можно ли отказаться от алкотестера?
Да, вы имеете на это полное право. Но в этом случае вас направят на медицинское освидетельствование в больницу. Не стоит рассчитывать, что после отказа «дуть в трубочку» вас отпустят с миром.
Опротестование в суде
Причина, почему важно фиксировать весь процесс проверки на видео – возможность опротестовать решение инспектора в суде. Если ваши права при проверке были нарушены, вам есть с чем идти в суд. Важно помнить все обязательные этапы проверки и требовать от сотрудников ДПС строго следования процедуре. В противном случае вы рискуете расстаться с приличной суммой денег и правами, даже если все ваше преступление состоит в съеденном на завтрак банане.
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