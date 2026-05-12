Два способа наказания за тонировку - что важно знать водителям

Можно ли получить штраф за тонировку без замера в 2026 году?

В 2026 году правила для водителей изменились. Штрафы за тонировку выписывают по-разному. Не всегда требуется замер. Судебная практика добавляет нюансов.

В 2026 году вопрос о законности штрафов за тонировку без замера светопропускания вызывает немало споров среди автомобилистов. Как пишет Avtospravochnaya.com, инспекторы ГИБДД могут действовать двумя способами, и оба считаются легальными.

Первый вариант - стандартная процедура с использованием специального прибора. Если светопропускание лобового или передних боковых стекол автомобиля ниже 70%, фиксируется нарушение. В этом случае инспектор обязан провести замер, результаты которого вносятся в протокол. За такое нарушение предусмотрен штраф 500 рублей по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Иногда водителю дополнительно выдается требование устранить причину нарушения, то есть снять пленку. При повторной остановке с тонировкой наказание ужесточается: возможен штраф до 4000 рублей, обязательные работы или даже арест до 15 суток - решение принимает суд.

Второй способ - штраф без замера. В КоАП РФ есть пункт, позволяющий наказывать за сам факт установки предметов или покрытий, ухудшающих обзорность с водительского места. Это может быть не только пленка, но и шторки, сетки и другие аксессуары. В таком случае инспектор оформляет штраф по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, и замер не требуется. Размер штрафа - те же 500 рублей.

Судебная практика по этим вопросам неоднозначна. Недавно в Волгоградской области суд отменил штраф, выписанный женщине за тонировку, потому что в протоколе не было данных о замере. Инспектор оформил нарушение по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, где замер обязателен. Суд указал, что без замера нельзя доказать вину по этой статье, и отменил постановление. Если бы штраф был оформлен по части 1, отменить его было бы невозможно.

Верховный Суд РФ ранее подтвердил законность штрафов без замера, если речь идет о нарушении обзорности. В одном из дел водитель пытался оспорить штраф, но суды всех инстанций признали действия инспекторов правомерными. Достаточно было рапорта сотрудника ГИБДД и протокола, чтобы подтвердить факт нарушения.

Таким образом, в 2026 году инспекторы могут выписать штраф за тонировку двумя способами: с замером - если речь идет о светопропускании, и без замера - если установлены предметы, ограничивающие обзор. Второй вариант особенно актуален, когда провести замер невозможно, например, ночью или при отсутствии прибора. Водителям стоит учитывать оба сценария и внимательно относиться к состоянию стекол своего автомобиля.