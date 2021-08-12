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12 августа 2021, 10:48

Можно ли продать ПТС: риски для продавца и покупателя

Если машина пришла в негодность после попадания в серьезную аварию или от старости, то у водителя есть способ хоть как-то возместить потерю – он может продать ПТС.
Фото: cab-wpengine.netdna-ssl.com

110KM.RU рассказывает, как можно продать ПТС, какие риски несут стороны сделки и можно ли их избежать.

Можно ли продать ПТС

Некоторые водители полагают, что раз машина находится в их собственности, они могут распоряжаться ею по своему усмотрению – продать ее целую, по частям, или только ее документы. Это мнение ошибочное.

Автомобиль и его паспорт неразрывно связаны, и продавать документы без машины незаконно.

Разумеется, законом не запрещается продавать машины после серьезных аварий для восстановления или на запчасти, но реконструкционные изменения авто следует надлежащим образом узаконить в автоинспекции. Если покупается ПТС без машины, цель только одна – перебить под него угнанную машину без документов, «конструктор» или нелегально везенное в Россию авто. Все это – чистой воды криминал.

Кроме того, по статье 170 ГК РФ сделка, совершаемая для вида и не несущая никаких правовых последствий – мнимая или ничтожная. Это значит, что если вы продаете ПТС, вы все равно остаетесь собственником и документа, и закрепленного за ним автомобиля.

Что может грозить за продажу ПТС

Ни КоАП, ни Уголовный кодекс не содержат статьи, где оговаривается наказание конкретно за продажу ПТС. Однако такая сделка может привести к криминальным последствиям, наказуемым законом.

Например, для легализации угнанной машины или конструктора приобретается ПТС. Нелегальное авто перебивается под него, и продается. При постановке такой машины на учет будут сверяться VIN-номера, и уже на этом этапе обнаружится криминальное прошлое машины и подделка ее номеров. Продавца начнут искать, а так как право собственности на ПТС числится за его старым владельцем, то достанется и ему.

Продавец ПТС наряду с его покупателем будут привлечены к ответственности по статье 159 УК (мошенничество), предусматривающей до 5 лет лишения свободы (если будет доказано, что продавец до продажи знал о целях использования документа).

Если продавец ПТС заявлял об утере документа, чтобы получить дубликаты, а затем продал оригинал документа, ответственность может настигнуть его по статье 325 УК, предусматривающей тюремный срок до 1 года.

Какие риски возможны при продаже ПТС

Сделка по продаже ПТС ничтожна, а потому после ее совершения собственником машины и документов остается продавец. Нельзя продать авто или его документы по отдельности.

После ДТП машина проходит осмотр у эксперта, который выдает акт. Если машина восстановлению не подлежит, водитель предоставляет акт осмотра в автоинспекцию, и прекращает ее регистрацию. Без осмотра машину с учета снять очень тяжело, поэтому водители и не обращаются в ГИБДД.

Если покупатель документов закрепит за ними другое авто, и начнет собирать на нем штрафы – они придут продавцу ПТС. Кроме того, под залог авто могут взять кредит или иной заем, а ответственность нести собственнику – продавцу ПТС.

Помимо материальных рисков продавец, наряду с покупателем, может стать фигурантом в уголовном деле, о чем мы уже говорили выше. Покупателю документов тоже грозят уголовные сроки, а также иные неприятности. Например, после покупки ПТС он может обнаружить, что авто заложено под огромную сумму, либо настоящий собственник мертв. Эти факторы отпугнут покупателей, и помешают сбыть машину.

Можно ли избежать рисков при продаже ПТС

Возможность отвести от себя опасность оказаться в тюрьме есть только у продавца, если он продаст вместе с документами машину по договору купли-продажи.

«При покупке или продаже машины передаются все необходимые документы на нее, к ним относится и паспорт транспортного средства. Продажа ПТС отдельно от машины – действие заведомо незаконное. Существуют множество схем, для которых приобретается только ПТС. Например, когда ввозится «распил» или легализуется угнанное авто, но эти действия противоречат закону. Единственный законный способ получить ПТС – купить авто», – рассказывает руководитель компании "Хелп Консалтинг" Андрей Лихачев.

Машина официально перейдет в собственность покупателя, и за дальнейшую судьбу ее документов продавец отвечать не будет. Он не мог знать, для каких целей покупается разбитая машина – восстановление, разборка на запчасти и т.д. Директор юридической компании. "Шартдинов и партнеры" Родион Шартдинов поясняет: «В случае если одновременно передаются автомобиль и документы на него, следует составить обычный договор купли-продажи транспортного средства. Передавая предмет договора купли-продажи (автомобиль) продавец обязан передать и документы на него, следовательно, ничего незаконного в такой сделке нет. Продавая машину не на ходу, нужно учесть это в договоре и указать, что транспортное средство продается в непригодном для эксплуатации состоянии, под восстановление, например. Или "ТС находится в неудовлетворительном состоянии. Стороны осмотрели предмет договора и посчитали его пригодным для совершения сделки".

А вот если покупатель будет впоследствии пойман за продажу угнанной машины по «не родным» документам, избежать ответственности он не сможет. Перебитые номера машины сотрудники ГИБДД могут обнаружить уже во время ее регистрации, на осмотре.

Как продать ПТС

Способов продажи несколько:

  • Обратиться к знакомым, работающим в магазинах запчастей, автосервисах, авторазборах и т.д., если они у вас имеются. Они могут знать людей, интересующихся покупкой ПТС.
  • Разместить объявление на различных автофорумах, указав информацию об автомобиле (его цвет, марку, модель). Из контактов лучше использовать электронную почту.
  • Найти объявления о покупке ПТС, и связаться с этими людьми по оставленным контактам.
  • Разместить объявления на крупных автоплощадках, таких как Avito. В объявлении укажите, что авто после ДТП и требует ремонта. Для покупателя все будет понятно.
  • Поискать сайты, специализирующиеся на купле-продаже ПТС. Пример такого ресурса – pts-rus.ru.

Сколько можно выручить с продажи ПТС

Сумма, которую можно выручить с продажи документов на авто, варьируется от 70 до 700 тысяч рублей. На цену влияет:

  • территориальность сделки (в крупных городах цены выше);
  • комплектация пакета документов (наличие СТС, оригинальных номерных знаков, агрегатов с номерами, документа о снятии авто с учета);
  • Марка машины (на дорогие модели и цены выше).

Выручка может оказаться не маленькой, но и риски велики. Только вам решать, стоит ли на них идти.

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