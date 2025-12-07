Почему разница в ценах на машины между Россией и Белоруссией тает на глазах – новые правила и скрытые расходы

7 декабря 2025, 13:49
Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году
Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.
В последние годы российские автолюбители все чаще обращают внимание на белорусский рынок. Цены на автомобили в Минске заметно ниже, чем в российских автосалонах, а разница порой доходит до миллионов рублей. Но с 2025 года ситуация изменилась.
Теперь при покупке машины в Белоруссии и ее ввозе в Россию необходимо уплатить утилизационный сбор. Его размер зависит от возраста автомобиля и объема двигателя, а в некоторых случаях размер может быть весьма значительным. Например, для новых машин с большим мотором может потребоваться несколько сотен тысяч рублей. Это серьезно влияет на общую стоимость.
Кроме того, в 2024–2025 годах были введены ограничения на ввоз электромобилей и некоторых гибридов. Российские покупатели больше не могут регистрировать такие машины, даже если найдут выгодное предложение в Минске. Для ввоза любого автомобиля теперь требуется свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), без которого поставить машину на учет невозможно.
Рассмотрим конкретный пример. Chery Arrizo 8 в Минске стоит около 2,57 млн рублей, а в России – от 2,81 млн. Geely Monjaro Flagship в Белоруссии обойдется в 3,8 млн, тогда как в российских автосалонах – от 4,85 млн. Даже на подержанных Kia K5 разница ощутима: 2,1 млн против 2,6 млн рублей. Но если принять во внимание все сборы и оформление, выгода практически исчезает.
Если вы планируете купить автомобиль в Белоруссии, важно заранее узнать размер утильсбора для интересующих моделей и учесть все дополнительные расходы при расчёте итоговой стоимости. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется работать с официальным дилером и выбирать модели, уже локализованные для российского рынка.
Часто желающие сэкономить допускают ошибки: считают, что цена в Минске будет равна конечной стоимости в России, пытаются ввезти электромобили или гибриды, не учитывая запреты, или не оформляют необходимые документы, такие как СБКТС. В результате автомобиль может не получить регистрацию в ГИБДД, а вернуть деньги окажется почти невозможно.
Покупка в Белоруссии по-прежнему имеет преимущества: часто более низкие цены, широкий выбор подержанных авто, лучшая комплектация и отсутствие очередей. Однако минусы становятся всё значительнее: утильсбор может сократить выгоду, оформление усложнилось, а все риски полностью ложатся на покупателя.
В перспективе ситуация могла бы измениться при гармонизации налоговой политики и утильсбора между Россией и Белоруссией. Пока же разница в налогах и новые ограничения делают такую покупку не столь выгодной, как может показаться сначала.
