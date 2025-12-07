Почему разница в ценах на машины между Россией и Белоруссией тает на глазах – новые правила и скрытые расходы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 13:49

Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году

Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году

Почему разница в ценах на машины между Россией и Белоруссией тает на глазах – новые правила и скрытые расходы

Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году

Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.

Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.

В последние годы российские автолюбители все чаще обращают внимание на белорусский рынок. Цены на автомобили в Минске заметно ниже, чем в российских автосалонах, а разница порой доходит до миллионов рублей. Но с 2025 года ситуация изменилась.

Теперь при покупке машины в Белоруссии и ее ввозе в Россию необходимо уплатить утилизационный сбор. Его размер зависит от возраста автомобиля и объема двигателя, а в некоторых случаях размер может быть весьма значительным. Например, для новых машин с большим мотором может потребоваться несколько сотен тысяч рублей. Это серьезно влияет на общую стоимость.

Кроме того, в 2024–2025 годах были введены ограничения на ввоз электромобилей и некоторых гибридов. Российские покупатели больше не могут регистрировать такие машины, даже если найдут выгодное предложение в Минске. Для ввоза любого автомобиля теперь требуется свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), без которого поставить машину на учет невозможно.

Рассмотрим конкретный пример. Chery Arrizo 8 в Минске стоит около 2,57 млн ​​рублей, а в России – от 2,81 млн. Geely Monjaro Flagship в Белоруссии обойдется в 3,8 млн, тогда как в российских автосалонах – от 4,85 млн. Даже на подержанных Kia K5 разница ощутима: 2,1 млн против 2,6 млн рублей. Но если принять во внимание все сборы и оформление, выгода практически исчезает.

Если вы планируете купить автомобиль в Белоруссии, важно заранее узнать размер утильсбора для интересующих моделей и учесть все дополнительные расходы при расчёте итоговой стоимости. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется работать с официальным дилером и выбирать модели, уже локализованные для российского рынка.

Часто желающие сэкономить допускают ошибки: считают, что цена в Минске будет равна конечной стоимости в России, пытаются ввезти электромобили или гибриды, не учитывая запреты, или не оформляют необходимые документы, такие как СБКТС. В результате автомобиль может не получить регистрацию в ГИБДД, а вернуть деньги окажется почти невозможно.

Покупка в Белоруссии по-прежнему имеет преимущества: часто более низкие цены, широкий выбор подержанных авто, лучшая комплектация и отсутствие очередей. Однако минусы становятся всё значительнее: утильсбор может сократить выгоду, оформление усложнилось, а все риски полностью ложатся на покупателя.

В перспективе ситуация могла бы измениться при гармонизации налоговой политики и утильсбора между Россией и Белоруссией. Пока же разница в налогах и новые ограничения делают такую покупку не столь выгодной, как может показаться сначала.

Упомянутые модели: Chery Arrizo 8, Geely Monjaro, KIA K5 (от 1 489 000 Р)
Упомянутые марки: Chery, Geely, KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Джили, Киа

Похожие материалы Чери, Джили, Киа

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уссурийск Брянск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться